Артефакты древности и необычные предметы, случайно обнаруженные людьми

Даже если на первый взгляд находка не представляет собой особой ценности, это может быть всего лишь вопросом времени. Ведь даже самый обычный на вид предмет способен скрывать в себе как минимум поучительную историю, а как максимум – целый мир знаний.
Этой косточке порядка 100 млн лет. Если сравнить находку с весёлой дамой, позирующей рядом с костью, то становится понятно, что длина фрагмента превышает 2 метра.
А принадлежала она при жизни вот такому невероятному существу под названием Patagotitsn dinosaurs.
Практически вольная вариация на тему «Крика». Мумифицированное тело принадлежит представительнице цивилизации инков, жившей около 600 лет назад.
Племя чачапойя (или облачное). Вероятно, если судить по посмертной гримасе, древняя жительница не слишком стремилась пересечь черту. Но тут уж как вышло.
А этот малыш не успел толком пожить. Мумия младенца, которой около 500 лет, обнаружена в Гренландии в 1972 году. За счёт низких температур так хорошо сохранилась.
В турецком городе Фетхие неплохо сохранились строения, построенные тогда же, когда возводились египетские пирамиды.
Для такого возраста сохранность отличная, кажется, что можно немного подремонтировать и спокойно жить.
Это древний шумерский город Ур (территория современного Ирака). Откуда якобы был родом прародитель израильтян Авраам.
Практически звёздные врата древнего города.
Очень загадочно и явно со смыслом.
Раскопки начали вести в 20-х годах прошлого века. И отдельные признаки свидетельствуют, что город начали строить во времена, когда жил Ной.
Отлично сохранились скарабеи.
За 2500 лет со священными жуками, заботливо уложенными в крошечные саркофаги, ничего не случилось.
А это либо предметы культа, либо детские игрушки из Древнего Египта. Для наследников знати или даже самого фараона. Удивительное качество и отличная детализация. Сейчас бы такие делали.
Источник:
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