FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1846 постов • 730 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Артефакты древности и необычные предметы, случайно обнаруженные людьми

Артефакты древности и необычные предметы, случайно обнаруженные людьми

Автор:
20 января 2023 10:28
Сообщество : Наука
Метки: артефакт   археология   город   интересно   история   мумия   находка   предмет   саркофаг   
1305
15

Даже если на первый взгляд находка не представляет собой особой ценности, это может быть всего лишь вопросом времени. Ведь даже самый обычный на вид предмет способен скрывать в себе как минимум поучительную историю, а как максимум – целый мир знаний.

×
×

Этой косточке порядка 100 млн лет. Если сравнить находку с весёлой дамой, позирующей рядом с костью, то становится понятно, что длина фрагмента превышает 2 метра.

А принадлежала она при жизни вот такому невероятному существу под названием Patagotitsn dinosaurs.

Практически вольная вариация на тему «Крика». Мумифицированное тело принадлежит представительнице цивилизации инков, жившей около 600 лет назад.

Племя чачапойя (или облачное). Вероятно, если судить по посмертной гримасе, древняя жительница не слишком стремилась пересечь черту. Но тут уж как вышло.

А этот малыш не успел толком пожить. Мумия младенца, которой около 500 лет, обнаружена в Гренландии в 1972 году. За счёт низких температур так хорошо сохранилась.

В турецком городе Фетхие неплохо сохранились строения, построенные тогда же, когда возводились египетские пирамиды.

Для такого возраста сохранность отличная, кажется, что можно немного подремонтировать и спокойно жить.

Это древний шумерский город Ур (территория современного Ирака). Откуда якобы был родом прародитель израильтян Авраам.

Практически звёздные врата древнего города.

Очень загадочно и явно со смыслом.

Раскопки начали вести в 20-х годах прошлого века. И отдельные признаки свидетельствуют, что город начали строить во времена, когда жил Ной.

Отлично сохранились скарабеи.

За 2500 лет со священными  жуками, заботливо уложенными в крошечные саркофаги, ничего не случилось.

А это либо предметы культа, либо детские игрушки из Древнего Египта. Для наследников знати или даже самого фараона. Удивительное качество и отличная детализация. Сейчас бы такие делали.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: артефакт   археология   город   интересно   история   мумия   находка   предмет   саркофаг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
au3 18 минут назад
А еще вот и сфинкс из незнакомого ракурса ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Неплохо в Уре народ зашугивали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дети смогли сделать то, что оказалось не под силу взрослым
Дети смогли сделать то, что оказалось не под силу взрослым
Мужчина заметил опоссума, который без движения лежал на его крыльце
Мужчина заметил опоссума, который без движения лежал на его крыльце
Набирающие популярность в сообществах
Нейронные сети в искусстве - хорошо это или плохо?
Нейронные сети в искусстве - хорошо это или плохо?
Роберт Дауни-младший все больше становится похож на Купитмана
Роберт Дауни-младший все больше становится похож на Купитмана
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный выбор

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#дтп#интересное#аварии#авто аварии#автомобили#Приколы#автомир#роль
#Юмор#история#факты#забавно#кино#в мире#знаменитости#Прошлое#Ynews#новости
#Прикол#животные#подборка#позитив#люди#сво#картинки#Фотографии#фильм#США
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Мексиканцы нашли странные сокровища ацтеков Мексиканцы нашли странные сокровища ацтеков В Мексике нашли древнюю женскую богиню В Мексике нашли древнюю женскую богиню Самые интересные археологические находки уходящего года Самые интересные археологические находки уходящего года 25 знаменитых артефактов — древних, как сама история 25 знаменитых артефактов — древних, как сама история Удивительный древний артефакт был найден в древнеримском каменном саркофаге Удивительный древний артефакт был найден в древнеримском каменном саркофаге

На что жалуетесь?

Вернуться