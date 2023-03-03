15 преступлений, природных аномалий и прочих загадок, которые до сих пор не удалось разгадать

В апреле 1991 года 20-летняя Анджела подвезла своего жениха Роба Шафера к его дому в Клинтоне, штат Миссури. Роб собирался посидеть со своим младшим братом, пока его мама не вернется домой, а затем встретиться с Анджелой в центре города. Анджела пообещала позвонить ему до этого. Именно это она и сделала всего через час, позвонив из таксофона в городе. Пока они разговаривали, Анджела заметила, что вокруг нее по району кружит автомобиль — старый зеленый пикап «Форд» с наклейкой в виде рыбы, выпрыгивающей из воды, на заднем лобовом стекле. В конце концов пикап перестал кружить и припарковался прямо у телефонной будки.

Анджела сказала своему парню, что мужчина вышел и воспользовался таксофоном рядом с ней. Затем он вернулся в грузовик и начал что-то искать с фонариком. Роб подумал, что, возможно, второй телефон сломан, поэтому Анджела предложила свой. Мужчина отказался, сказав, что попробует еще раз через минуту. Анджела и Роб продолжали разговаривать, как обычно, когда Роб вдруг услышал крик своей девушки.

Таксофон находился всего в семи кварталах от его дома, поэтому парень бросился к машине и помчался в город. По дороге мимо него в встречном направлении промчался пикап. Подозрения парня подтвердились, когда он услышал, как кто-то крикнул «Робби!» из окна. Роб повернулся и гнался за грузовиком так долго, как только мог, но, к сожалению, через пару километров у него забарахлила трансмиссия. Он беспомощно смотрел, как пикап поворачивает направо, не в силах его остановить. Следователи взялись за дело, но в итоге только развели руками. В деле не было других зацепок и свидетелей, и всё, с чем они могли работать, это с историей Роба.

Анджелу так и не нашли, и в своих поисках следователи обнаружили больше вопросов, чем ответов. Среди версий был действующий серийный убийца — что связывает дело Анджелы с другими пропавшими без вести в этом районе — и что она могла быть похищена по ошибке вместо дочери информатора по делу о наркотиках, которую тоже звали Анджела.