15 преступлений, природных аномалий и прочих загадок, которые до сих пор не удалось разгадать

Надевайте свои охотничьи шляпы, Шерлоки — для вас есть дело, да не одно, а сразу 15. Будь то жуткие убийства, загадочные исчезновения или паранормальные явления, во всех этих случаях профессионалы оказались бессильны, и тайна жива до сих пор. Может, у вас есть теории?
В апреле 1990 года неизвестные вынесли из музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне произведения искусства на общую сумму 500 миллионов долларов. В 1:24 утра воры, облаченные в украденную полицейскую форму, вошли в музей под предлогом, что отвечают на вызов. Они привязали охранников скотчем к скамейке в подвале, отключили камеры и украли 13 картин, вырезав холсты из рам. Хотя воры унесли одни из лучших экспонатов музея, самые ценные они оставили нетронутыми. Ни одно из украденных произведений искусства до сих пор так и не всплыло, а виновные остаются на свободе.
В 2002 году 7-летняя Алексис пропала по дороге из школы, хотя жила всего через улицу — утром отчим проводил ее на занятия, но она так и не вернулась домой. Учителя утверждают, что ее не было на уроках и они не видели ни ее, ни ее отчима на территории школы в тот день, однако сразу несколько учеников дали показания, что видели Алексис на школьной игровой площадке до и после занятий. Несмотря на анализы ДНК и многочисленные допросы, никто так и не узнал, что случилось с Алексис и куда она пропала.
В польском городе Грыфино стоит очень необычный лес — у почти 400 деревьев стволы искривлены так, будто они «преклоняют колено». Деревья аккуратно выстроены рядами и все «кланяются» в одном направлении. Считается, что деревья были посажены в 1930-х годах.
Существует несколько теорий относительно того, почему они выглядят именно так. Некоторые полагают, что их специально посадили таким образом для изготовления изогнутой мебели, но с началом Второй мировой войны от затеи пришлось отказаться. Другие думают, что в самом начале их жизни деревья оказались погребены под тяжелыми сугробами. Кто-то полагает, что это результат гравитационного притяжения в этой местности. И, конечно же, есть и те, кто объясняет появление кривого леса сверхъестественными силами.
Кукла досталась 2-летней девочке по имени Окику в подарок от старшего брата Эйкичи. Окику очень понравилась кукла — она постоянно с ней играла и даже назвала ее в честь себя. К сожалению, через год Окику умерла от простуды. Разбитые горем родители оставили куклу в память о ней, поставив ее на почетное место у своего алтаря. Они ежедневно молились у алтаря и однажды заметили, что с куклой что-то не так. Оказалось, ее волосы отросли — изначально у куклы была совсем короткая стрижка.
Как и почему это произошло, остается загадкой, но семья считала, что дух их дочери поселился в кукле. Они хранили куклу в доме, пока не уехали с Хоккайдо. Не желая тревожить дух дочери переездом, они предложили куклу храму Манненджи. С тех пор монахи заботятся об Окику и даже стригут ее, когда волосы слишком сильно отрастают. Куклу до сих пор можно увидеть в храме.
В сентябре 1988 года 19-летняя Тара вышла из своего дома в Белене, штат Нью-Мексико, и отправилась на ежедневную 60-километровую прогулку на своем ярко-розовом горном велосипеде. В то утро семья Тары видела ее в последний раз. Несколько свидетелей видели, как она едет по шоссе; некоторые из них отметили, что за ней следовал пикап Ford с прицепом сзади. Ни ее, ни пикап так и не нашли. Однако девять месяцев спустя дело приняло неожиданный оборот.
В Порт-Сент-Джо, штат Флорида, — почти в 2000 километров от того места, где пропала Тара, — одна женщина заметила рядом с собой на парковке у магазина белый фургон. Когда она вернулась к машине с покупками, фургона уже не было, но на его месте валялась полароидная фотография лицевой стороной вниз. На ней женщина увидела двое подростков с заклеенными скотчем ртами и связанными за спиной руками. Фотография, судя по всему, была сделана в кузове того самого фургона.
Фотографию показали в новостях, где ее увидели родители Тары и опознали ее в девушке на фото. Мальчика на фото также опознали его родители — им оказался Майкл Хенли, пропавший годом ранее в походе со своим отцом. К сожалению, ни Тару, ни Майкла так и не нашли, а личность их похитителей до сих пор не установлена.
В апреле 1991 года 20-летняя Анджела подвезла своего жениха Роба Шафера к его дому в Клинтоне, штат Миссури. Роб собирался посидеть со своим младшим братом, пока его мама не вернется домой, а затем встретиться с Анджелой в центре города. Анджела пообещала позвонить ему до этого. Именно это она и сделала всего через час, позвонив из таксофона в городе. Пока они разговаривали, Анджела заметила, что вокруг нее по району кружит автомобиль — старый зеленый пикап «Форд» с наклейкой в виде рыбы, выпрыгивающей из воды, на заднем лобовом стекле. В конце концов пикап перестал кружить и припарковался прямо у телефонной будки.
Анджела сказала своему парню, что мужчина вышел и воспользовался таксофоном рядом с ней. Затем он вернулся в грузовик и начал что-то искать с фонариком. Роб подумал, что, возможно, второй телефон сломан, поэтому Анджела предложила свой. Мужчина отказался, сказав, что попробует еще раз через минуту. Анджела и Роб продолжали разговаривать, как обычно, когда Роб вдруг услышал крик своей девушки.
Таксофон находился всего в семи кварталах от его дома, поэтому парень бросился к машине и помчался в город. По дороге мимо него в встречном направлении промчался пикап. Подозрения парня подтвердились, когда он услышал, как кто-то крикнул «Робби!» из окна. Роб повернулся и гнался за грузовиком так долго, как только мог, но, к сожалению, через пару километров у него забарахлила трансмиссия. Он беспомощно смотрел, как пикап поворачивает направо, не в силах его остановить. Следователи взялись за дело, но в итоге только развели руками. В деле не было других зацепок и свидетелей, и всё, с чем они могли работать, это с историей Роба.
Анджелу так и не нашли, и в своих поисках следователи обнаружили больше вопросов, чем ответов. Среди версий был действующий серийный убийца — что связывает дело Анджелы с другими пропавшими без вести в этом районе — и что она могла быть похищена по ошибке вместо дочери информатора по делу о наркотиках, которую тоже звали Анджела.
Согласно NASA, исследователи из Калифорнийского технологического института выдвинули гипотезу о том, что в нашей Солнечной системе существует дополнительная планета — Планета X или Девятая планета. Из того, что им известно, исследователи полагают, что ее масса может быть в 10 раз больше массы Земли. Основываясь на математическом и компьютерном моделировании, они полагают, что планета также вращается вокруг нашего Солнца, но для завершения одного полного оборота ей требуется от 10 до 20 тысяч лет. Это значит, что она расположена далеко за Плутоном и остальной частью нашей известной Солнечной системы, и поэтому у нас нет визуального подтверждения того, что планета действительно существует. Однако ее гипотетическое существование может объяснить другие нерешенные загадки космоса, например, необычную орбиту некоторых объектов в поясе Койпера.
В апреле 2001 года 20-летний Брэнсон находился в своем доме в Скидморе, штат Миссури, с другом семьи. Отец Брэнсона лежал в больнице, поэтому они готовили дом к его возвращению. Брэнсон пошел в сарай рядом с домом, чтобы положить обратно пару соединительных кабелей, и просто не вернулся. Он оставил все свои вещи, в том числе и машину.
Один следователь, занимающийся этим делом, подозревает, что исчезновение Брэнсона объясняется похищением, связанным с наркотиками. В 2012 году отчим приобрел для Брэнсона место на кладбище. Хотя его имя стоит на надгробии, могила остается пустой.
В 1983 году у двоих мужчин в дороге сломалась машина, и они решили заглянуть в заброшенный многоквартирный дом по соседству, чтобы найти что-то, что поможет им исправить ситуацию. Пробравшись в подвал, они обнаружили обезглавленное тело. Только когда полицейские более внимательно осмотрели тело, они поняли, что оно принадлежало юной девочке.
Поймать убийцу не удалось — во многом из-за того, что девушку так и не опознали. Ее голову так и не нашли, и, несмотря на освещение ее дела во всех газетах, журналах и на шоу Опры Уинфри, никто так и не опознал ее. Следователи связались со всеми школами округа в поисках любых чернокожих девочек в возрасте от 8 до 11 лет, которые перестали ходить в школу или пропали без вести, но все они были найдены. Это, в свою очередь, навело их на мысль, что девочка, скорее всего, не из Сент-Луиса или его окрестностей.
В 1989 году мама 16-летней Дженнифер, Дотти, попросила дочь посидеть с младшими детьми. Дженнифер воспротивилась, поскольку хотела погулять с друзьями. В конце концов Дженнифер согласилась, но как только ее мама ушла, она позвонила своей двоюродной сестре, чтобы та присмотрела за детьми, и улизнула из дома. Дотти позвонила домой позже тем вечером, чтобы проверить ее, и бросилась домой сразу же, как услышала голос племянницы вместо голоса дочери. К сожалению, Дженнифер так и не вернулась домой.
Полиция предположила, что Дженнифер сбежала, поэтому на расследование ее исчезновения ушло целых три года. Изначально никаких обысков и допросов не проводилось. Последним, кто видел Дженнифер, был пьяный подросток, который утверждал, что девочка разговаривала с кем-то в коричневом пикапе. Полиция установила, что в этом районе было два пикапа, соответствующих описанию, и один из них исчез примерно в то же время, что и Дженнифер. Друзья, которые были с ней в ту ночь, хранили молчание на допросах.
Вместе с частными детективами Дотти вышла на след женщины в Корпус-Кристи, штат Техас, которая появилась словно из ниоткуда после того, как Дженнифер пропала без вести. При этом женщина была удивительно похожа на Дженнифер. Но когда Дотти приехала поговорить с ней лично, она поняла, что это не ее дочь. С тех пор дело было заморожено.
В 1922 году на ферме Хинтеркайфек в Баварии, Германия, были убиты шесть человек. Среди жертв были мать и отец семейства, Казилия и Андреас, их дочь Виктория, двое ее детей, Казилия и Йозеф, а также горничная семьи. Как ни странно, это был первый день работы горничной в доме. Предыдущая уволилась шестью месяцами ранее, заявив, что в доме обитают привидения. Она утверждала, что слышала шаги и голоса, которые не принадлежали никому из жильцов дома. Семья сначала не поверила ей, но потом они сами начали замечать странные вещи вокруг дома.
Сначала мелочи, такие как звук шагов или пропавшие ключи. Но со временем эти «паранормальные» явления все больше обретали человеческий облик. В доме нашлась газету, которая не принадлежала никому из членов семьи, а дверь в сарай с инструментами оказалась исцарапана, как будто кто-то пытался взломать замок. На снегу отпечатались следы, ведущие к дому, но не от него. Казалось, что кто-то жил с ними в доме.
После убийств дело приняло совсем уж странный оборот. Неделю убийца продолжал жить в их доме. Он кормил скот, готовил и ел еду на кухне и разжигал камин. При этом убийца не вынес из дома ни вещи, ни деньги. По сей день его личность так и не удалось установить.
В декабре 2018 года New York Times опубликовала статью о глиттере (крупные и рассыпчатые декоративные блестки), в которой говорилось, что эта индустрия крайне таинственная. В статье автор Кейти Уивер обратилась к Glitterex — одной из крупнейших компаний по производству глиттера — с просьбой провести для нее экскурсию по их фабрике. Во время экскурсии Кейти не позволили ни посмотреть, ни даже послушать, как делается глиттер, ни вообще находиться в том же крыле здания, в котором его делают. В итоге экскурсия породила больше вопросов, чем ответов.
Во время интервью Кейти спросила Лорен Дайер — менеджера Glitterex, которая была ее гидом по фабрике, — о том, какая отрасль больше всего покупает глиттер у компании. Казалось бы, за этим должен был последовать прямой ответ, например, производители лака для ногтей или краски, но Лорен уклонилась от ответа, сказав: «Нет, я абсолютно точно знаю, что не могу [сказать вам]». Когда Кейти спросила, знает ли она, о какой отрасли речь, Лорен ответила: «Боже, да. И вы ни за что не догадаетесь… они не хотят, чтобы кто-нибудь знал, что это глиттер». Кейти продолжила давить на сотрудницу, и в итоге выяснила лишь то, что человек ни за что бы не догадался, что это глиттер, просто взглянув на этот предмет, но разглядеть его можно.
С момента публикации статьи эта тайна покорила интернет, и пользователи соцсетей, от Тиктока до Твиттера и Реддита, до сих пор ломают голову, пытаясь выяснить, кому и зачем нужен весь этот глиттер. Среди самых популярных версий — производство космических кораблей, автомобильной краски или даже продуктов питания.
К сожалению, Брук Гринберг дожила всего до 20 лет, однако ее тело прекратило развиваться в возрасте 5 лет. Ее родители подозревали, что что-то не так, но их опасения подтвердились, когда ее младшая сестра начала превосходить ее в развитии. Врачи назвали ее состояние «синдромом Х», поскольку о нем практически ничего не известно. Ученые изучили ДНК Брук, но не обнаружили аномалий ни в одном из генов, связанных со старением. В ее роду подобных случаев не встречалось, а у ее братьев и сестер не наблюдалось никаких следов синдрома. В мире было еще несколько случаев «синдрома X», но вокруг него все еще гораздо больше вопросов, чем ответов.
В мае 1845 года экспедиция Франклина во главе с сэром Джоном Франклином вышла из порта Кента, Англия. Экспедиция из 128 человек состояла из двух кораблей, «Эребус» и «Террор», с целью пройти Северо-Западным проходом через канадскую Арктику и добраться до Тихого океана. Путь был трудным и унес жизни и корабли многих путешественников до этого, но эти два корабля были гораздо лучше подготовлены. Какое-то время путешествие шло по плану. В июле того же года несколько европейских китобоев видели судно в Баффиновой бухте. Никто из них не знал, что это был последний раз, когда пассажиров корабля видели живыми.
Через два года люди забеспокоились, и за экспедицией выслали поисковые отряды. Они нашли заброшенный лагерь на острове Бичи и рядом с ним могилы трех участников экспедиции. В 1859 году — после того как парламент прекратил поиски — жена Франклина организовала поиск самостоятельно. На острове Кинг-Уильям команда искателей обнаружила пирамиду из камней с двумя посланиями внутри — одним хорошим и одним плохим. Хороший был датирован маем 1847 года и сообщал, что экспедиция идет хорошо, и что, как выяснили поисковые группы, они «перезимовали» на острове Бичи. Во втором, датированном всего через две недели после первого сообщения, говорилось, что 24 члена экспедиции погибли, включая Франклина. Послание гласило, что остальная часть экипажа направляется на юг. Там же было обнаружено еще одно тело.
Только в 2014 году появилась новая информация об экспедиции: один из кораблей, «Эребус», был найден. Он находился в заливе Куин-Мод и затонул на глубине около 10 метров. Два года спустя «Террор» нашли к югу от острова Кинг-Уильям. Больше всего в этой истории сбивает с толку тот факт, что корабли оказались в 100 километрах от того места, где они должны были быть.
До сих пор неизвестно, что именно вызвало такую резкую перемену между первым и вторым посланием, или почему ни об одном из 128 путешественников больше никогда не было слышно. Согласно устным сказаниям инуитов, корабли застряли во льдах, и люди медленно умирали. Современные исследования показывают, что многие умерли от таких болезней, как цинга, а другие, чтобы выжить, прибегли к каннибализму.
Согласно Книге рекордов Гиннеса, это было самое крупное ограбление в истории. В августе 1994 года трое человек ворвались в отель «Карлтон» в Каннах, Франция, прямо перед тем, как он собирался закрыться, разграбили ювелирный магазин отеля под аккомпанемент оглушительной автоматной очереди и бежали с драгоценностями на сумму около 43 миллионов долларов. После того, как воры скрылись с места происшествия, сотрудники и свидетели ограбления к огромному своему потрясению не обнаружили ни одного пулевого отверстия. Воры стреляли холостыми.
Однако на этом история не заканчивается. Несмотря на то, что пару лет спустя ограбление занесли в Книгу рекордов Гиннесса и это освещали крупные авторитетные СМИ, такие как CNN и BBC, до этого момента об ограблении не было ни статей, ни фотографий с места происшествия. Ни Гиннесс, ни владельцы «Карлтона» не могут найти подтверждения того, что оно произошло. Было ли вообще ограбление на самом деле, остается загадкой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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