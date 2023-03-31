Тайны Северного полюса, которые никогда не будут разгаданы

Наверняка вы слышали о Бермудском треугольнике, но слышали ли вы когда-нибудь об Аляскинском? Это настолько интересное явление, что канал Travel Channel даже снял об этом телесериал, в котором эксперты и очевидцы пытаются раскрыть тайны Аляскинского треугольника. В этом отдалённом районе происходят похищения инопланетянами, здесь наблюдали снежного человека и паранормальные явления, а ещё тут исчезали самолёты. В общем, Аляскинский треугольник очень похож на Бермудский, но здесь больше гор и больше безумия. Треугольник составляют три города: на юге А́нкоридж, на юго-востоке Джуно и на севере Уткиа́гвик (ранее Ба́рроу). Внутри треугольника располагаются суровые и непроходимые места, как почти на всей Аляске. Это невероятно обширное пространство лесов, скалистых горных вершин, альпийских озёр и дикой природы. Неудивительно, что люди здесь пропадают без вести. Но удивляет их огромное количество. Кроме того, многие исчезают без следа. С 1988 года в этом районе пропало более 16 тысяч человек, включая пассажиров самолётов, местных жителей и туристов. Число пропавших без вести на тысячу человек в этой местности более чем в два раза превышает средний показатель по стране, а число людей, которых так и не нашли, ещё выше. Цифры не лгут, и они указывают на то, что здесь происходит что-то странное и необычное, а люди не просто теряются в горах.



Исчезновение Хе́йла Бо́ггса (Hale Boggs)