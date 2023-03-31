Северный полюс — одно из самых загадочных мест на Земле. Белоснежные льды, глубокие пропасти и кристально чистые озера скрывают в себе множество тайн, которые до сих пор не могут быть разгаданы.
Некоторые из этих тайн вызывают жуткие ощущения и страх перед неизвестным. Сегодня мы узнаем тайны Северного полюса, которые никогда не будут разгаданы
Странные дыры
Арктика - это удивительное место, которое находится под наблюдением ученых, поскольку климат и ландшафт здесь быстро меняются. Ледники тают, что приводит к появлению загадочных дыр во льду. На фотографиях, опубликованных НАСА, эти дыры выглядят как пятна на поверхности льда. Ученые считают, что быстрое таяние ледников может быть одной из причин образования этих отверстий, но точного ответа пока нет. Несмотря на интересные догадки, общественность не может точно сказать, что изображено на фотографиях, и только дальнейшие исследования могут дать ответ на эту загадку.
Молнии
Молнии - это явление, которое происходит в атмосфере в результате нестабильности, когда теплый влажный воздух сталкивается с холодным сухим воздухом. Однако, в некоторых частях света, в том числе в районах близ Северного полюса, молнии встречаются гораздо реже, поскольку там обычно отсутствует теплый воздух. Поэтому, когда на расстоянии 500 километров от Северного полюса было зафиксировано множество ударов молний, ученые были поражены этим явлением. Возможно, это связано с изменением климата в Арктике, что вызвало необычное появление молний, однако точная причина остается загадкой. Это лишь еще один пример того, что в Арктике происходит много необычного, и что изменения в климате могут привести к неожиданным последствиям
Чудовище озера Илиамна
Озеро Илиамна - крупное озеро, расположенное в северных отрогах Алеутского хребта в штате Аляска, США. Оно является самым большим озером в штате и третьим по величине в США. Местные жители рассказывают истории о предполагаемом озерном чудовище, которое некоторые считают недокументированной популяцией белого осетра, самой северной на планете. Есть также догадки о том, что это может быть тихоокеанская полярная акула. В 2012 году на YouTube было опубликовано видео, на котором была показана маленькая полярная акула в озере Илиамна, что подтвердило эту догадку. В 2017 году газета "Анкоридж Дейли Ньюс" объявила приз в размере ста тысяч долларов тому, кто предоставит неопровержимые доказательства существования чудовищ
Загадочные острова
В 2021 году команда исследователей обнаружила небольшой каменистый остров у Северного побережья Гренландии, который ранее не был известен на картах. Этот остров был претендентом на звание самого северного участка суши на Земле. Однако, в этом регионе уже несколько десятилетий происходят загадочные явления. Несколько небольших островов появлялись в северной части мыса Моррис-Джесуп, а затем просто исчезали. Некоторые ученые полагают, что это могут быть скалистые берега, которые появляются на поверхности из-за льда, но никто не может точно определить, откуда они возникают и куда исчезают.
Полёт Леване́вского
12 августа 1937 года самолёт ДБ-А с экипажем из шести человек под командованием капитана Леване́вского начал свой дальний полёт из Москвы в США через Северный полюс. Радиосвязь с экипажем прервалась на следующий день, 13 августа, в 17:58 по московскому времени, после пролёта над Северным полюсом, когда самолёт столкнулся с неблагоприятными погодными условиями и у него отказал правый двигатель.
Советское правительство дважды финансировало поиски пропавшего самолёта, в 1937 и 1938 годах. Самолёты закупались в США, а поиски проходили по командованием пилота-канадца, который внёс значительный вклад в освоение Антарктиды, Ге́рберта Хо́ллика Кеньо́на. В поисках также участвовал американский авиатор и испытатель самолётов Джи́мми Ма́ттерн, прилетевший на самолёте Локхид Модель 12 из Калифорнии. Когда-то Леваневский спас его самого. После безуспешных попыток все члены экипажа были признаны пропавшими без вести.
Треугольник Аляски
Наверняка вы слышали о Бермудском треугольнике, но слышали ли вы когда-нибудь об Аляскинском? Это настолько интересное явление, что канал Travel Channel даже снял об этом телесериал, в котором эксперты и очевидцы пытаются раскрыть тайны Аляскинского треугольника. В этом отдалённом районе происходят похищения инопланетянами, здесь наблюдали снежного человека и паранормальные явления, а ещё тут исчезали самолёты. В общем, Аляскинский треугольник очень похож на Бермудский, но здесь больше гор и больше безумия. Треугольник составляют три города: на юге А́нкоридж, на юго-востоке Джуно и на севере Уткиа́гвик (ранее Ба́рроу). Внутри треугольника располагаются суровые и непроходимые места, как почти на всей Аляске. Это невероятно обширное пространство лесов, скалистых горных вершин, альпийских озёр и дикой природы. Неудивительно, что люди здесь пропадают без вести. Но удивляет их огромное количество. Кроме того, многие исчезают без следа. С 1988 года в этом районе пропало более 16 тысяч человек, включая пассажиров самолётов, местных жителей и туристов. Число пропавших без вести на тысячу человек в этой местности более чем в два раза превышает средний показатель по стране, а число людей, которых так и не нашли, ещё выше. Цифры не лгут, и они указывают на то, что здесь происходит что-то странное и необычное, а люди не просто теряются в горах.
Исчезновение Хе́йла Бо́ггса (Hale Boggs)
В 1972 году на моторном самолёте Се́ссна 310 отправились в полёт конгрессмен от штата Луизиа́на Хейл Боггс, конгрессмен от Аляски Ник Бе́гич и его 37-летний помощник Ра́ссел Бра́ун, а также пилот Дон Джонз. Путешествие на Аляску было связано с предстоящими выборами. Все четверо исчезли на пути между городами А́нкоридж и Джу́но. После исчезновения началась крупнейшая на тот момент поисково-спасательная операция в истории США. В ней приняли участие 40 военных и 50 гражданских самолётов. Площадь поисков составила 842 тысячи квадратных километров, было затрачено более 3 600 часов. Через 39 дней поиски были прекращены. Ничего не удалось найти. После этого случая Конгресс принял закон, предписывающий установку аварийных приводных передатчиков на всех гражданских самолётах США. С тех пор возникло множество теорий по поводу обстоятельств исчезновения Хейла.
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