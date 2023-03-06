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Парень нашел на помойке «чемодан безумца», и никто не может объяснить содержимое

Парень нашел на помойке «чемодан безумца», и никто не может объяснить содержимое

Автор:
06 марта 2023 18:21
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: загадки   интересно   находки   паранормальное   сверхъестенвенное   тайны   
3383
29

Пользователь Reddit рассказал об этой необычной находке своего друга в надежде, что кто-нибудь поможет им разобраться с содержимым. А разбираться есть в чём: чемодан, судя по всему, принадлежал классическому безумному изобретателю, одержимому пришельцами, библейскими ангелами и различными паранормальными явлениями.

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«Экспериментальная геометрическая схема, разработанная в попытке определить некую возможную математическую интерполяцию, существующую в узоре, прибывшем сюда с другой стороны [?]. Например, можно заметить, что некоторые соединяющие линии пересекаются в точках, совпадающих с пересечениями линий основного узора с квадратами».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: загадки   интересно   находки   паранормальное   сверхъестенвенное   тайны   
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27  комментариев
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28k
Ego sum qui sum Час назад
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331
ruslan d 45 секунд назад
Прикольно , но скорей всего шиза ...
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783
Михаил 11 минут назад
Знакомый врач психиатр-замглав врача региональной псих больницы рассказывал что часто пациенты очень достоверно описывают изобретения и у каждого второго есть эскизы и чертежи. И они настолько детальны и подробны, что он начинает сам сомневаться в их нереальности или гениальности.
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934
Иван 17 минут назад
Чувак начитался Эриха фон Деникена с его уфологическими бреднями. Это от него пошла идея интерпретировать описание херувимов из книги пророка Иезекииля как инопланетян. Колесо в колесе, шесть крыльев и вот это вот всё.
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−2
dimaqwe1 21 минуту назад
Вся суть в том, что человек увидел в помойке чемодан и он сразу его забрал. Я когда прохожу рядом с помойкой, то вообще туда не смотрю. Мне как-то пофиг на чемоданы и прочий хлам
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497
OG 22 минуты назад
Много библейские сюжетов, полюбому сектанты, хотя в США там 70% их
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7k
vitenok Полчаса назад
Разгадка проста, когда хочется хайпа, и не такое найдёшь в помойках.
Удивляет другое, на что он рассчитывает? Столько труда, а выхлоп будет около нулевой. Он бы лучше чемодан фалосов "нашёл" на помойке, хайпа и просмотров больше было бы.
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7k
Slowly 37 минут назад
Srakonuese dolboibae - долбач обыкновенный.
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58k
Опиум для народа 42 минуты назад
Иезекииля перечитал. Только телец у него какой-то у"бищный вышел.)
"Подобие лиц их - лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех. "

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834
Алексей 43 минуты назад
У меня после хорошего косяка и не такое бывало!
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13k
Терапевт 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Трив 55 минут назад
Не знаю, где тут автор увидел библейские мотивы, я вижу только немного видоизменённые шумерские мотивы. Конечно, это чемоданчик ненормального человека.
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2k
Aleks Час назад
Чтобы понять психологию кирпича, нужно самому стать кирпичом.
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19k
anpetrof Час назад
Комментарий к фото
Видимо, это роликовый подшипник, но совершенно бредовой конструкции...
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6k
Андрей Крылов Час назад
У шизовреников бывает и не такой бред. Судя по некоторым рометам чел был явно знаком с механикой и черчением. Но всё столь сумбурно и "ни к селу ни к городу" что тут, похоже, классический бред шизофреника. Прям как по учебникам психаитров.
Столь дивно смешать в кучу библейские мотивы с довольно обычными чертежами довольно обычных механизмов мог только понятно кто. Видел и не такое творчество подобных. :) Иногда реально очень таланьтливое. Тут так... На троечку.
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11k
Андрей Ма-С Час назад
вот так сидишь на парах, страдаешь херней, черкая на листочках свои каракули да рисуночки. А потом какой то чел найдет чемодан выброшенный наследниками после твоей кончины с твоих студенческим хламом. И начнет разгадывать что же ты имел ввиду и реально ли видел демонов...
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966
likiloki Час назад
А оказалось, что он обычный разработчик компьютерных игр, занимающийся дизайном
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3k
bgv Час назад
черновики "Голоса Вселенной"
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4k
Трям 2 часа назад
Че сразу безумца? Может гения!
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