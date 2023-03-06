Парень нашел на помойке «чемодан безумца», и никто не может объяснить содержимое

Пользователь Reddit рассказал об этой необычной находке своего друга в надежде, что кто-нибудь поможет им разобраться с содержимым. А разбираться есть в чём: чемодан, судя по всему, принадлежал классическому безумному изобретателю, одержимому пришельцами, библейскими ангелами и различными паранормальными явлениями.