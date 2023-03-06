Парень нашел на помойке «чемодан безумца», и никто не может объяснить содержимое

Пользователь Reddit рассказал об этой необычной находке своего друга в надежде, что кто-нибудь поможет им разобраться с содержимым. А разбираться есть в чём: чемодан, судя по всему, принадлежал классическому безумному изобретателю, одержимому пришельцами, библейскими ангелами и различными паранормальными явлениями.
Друг автора поста нашел большой деревянный чемодан в мусорном баке рядом с домом. Поколебавшись, парень всё же забрал находку домой и приступил к вскрытию замка.
Внутри его ждали рисунки, чертежи, таблицы, записи, карты и личные вещи. Судя по всему, предыдущего владельца чемодана очень интересовала тема пришельцев из других миров.
В записях встречались библейские цитаты, а также информация о других мирах и встречах с пришельцами.
Этот патент датируется 1939 годом и не был зарегистрирован в Патентном ведомстве США, но изобретение описано невероятно подробно.
С появлением карт начинаются странности. Конкретно эта просто иллюстрирует маршруты самолетов.
Однако большинство карт были нарисованы вручную, и на многих есть точка с отверстием в центре, как будто они все каким-то образом связаны.
А вот где дело принимает уж совсем странный оборот. Кажется, предыдущий владелец увидел что-то в Тампе, Флорида, в 1977 году, что изменило его навсегда.
Видел ли он этих существ сам или зарисовал их, основываясь на своих исследованиях разных источников?
А к этому непонятному рисунку даже прилагалось объяснение. Правда, ситуация от этого понятнее не стала.
«Экспериментальная геометрическая схема, разработанная в попытке определить некую возможную математическую интерполяцию, существующую в узоре, прибывшем сюда с другой стороны [?]. Например, можно заметить, что некоторые соединяющие линии пересекаются в точках, совпадающих с пересечениями линий основного узора с квадратами».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Удивляет другое, на что он рассчитывает? Столько труда, а выхлоп будет около нулевой. Он бы лучше чемодан фалосов "нашёл" на помойке, хайпа и просмотров больше было бы.
"Подобие лиц их - лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех. "
Хотя и Иезекииль тоже под чем-то был походу, уж не знаю, чё у них там в Палестине растёт...)
"а ноги их - ноги прямые, и ступни ног их - как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь.
И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их;
и лица у них и крылья у них - у всех четырех; крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. "
Столь дивно смешать в кучу библейские мотивы с довольно обычными чертежами довольно обычных механизмов мог только понятно кто. Видел и не такое творчество подобных. :) Иногда реально очень таланьтливое. Тут так... На троечку.
Были уже на фишках эти картинки.
Даже побольше, вроде.
представляешь, как я мучался?