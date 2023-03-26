В Якутии нашли мумию загадочного существа

Земля продолжает хранить в своих недрах много тайн, постоянно подкидывая археологам и учёным новые загадки. Так было и в случае с необычной находкой, сделанной в городе Удачный.
Кого же там нашли? Динозавра? Неизвестный ранее вид животного? Или это сибирская чупакабра?
Находка
В городе Удачный Мирнинского района Якутии рабочие благоустраивали территорию, разравнивая грунт, привезенный из местной алмазной шахты. В какой-то момент один из рабочих заметил нечто странное среди камней. Присмотревшись, он понял - это самая настоящая мумия.
- Сначала я подумал, что это - детёныш динозавра, потому что мы уже находили здесь окаменелые яйца, которые были чуть больше страусиных, - рассказывает строитель, Валерий Супрович, который одним из первых нашел мумию.
Поскольку находка была сделана в слое алмазных песков, которые относятся к мезозойской эре (50-260 млн. лет назад), то она обещала стать сенсацией.
Благодаря холодному сибирскому климату и вечной мерзлоте, останки этого загадочного создания прекрасно сохранились, что позволяло его изучить.
Опознание
Рабочие передали мумию "маленького динозавра" местным учёным, которые поначалу не могли понять, что это за существо. Тогда они сделали несколько фотографий и отправили их своим коллегам.
Буквально через сутки учёные пришли к выводу - останки принадлежат вовсе не динозавру, а обычному... соболю. Это млекопитающее из семейства куньих напоминает собой маленького ловкого медведя, с длинным телом и острыми зубами.
- Нет никаких сомнений в том, что это соболь. Если бы он был древним, то это стало бы громкой находкой, но этому экземпляру не более 2000 лет, - рассказал Сергей Иванов из Отдела мамонтовой фауны академии Якутии. - Некоторые исследователи предполагают, что соболь уже существовал в Европе в период между поздним миоценом и ранним плиоценом, то есть около 5-7 миллионов лет назад. Однако, более точных данных о давности появления соболей на Земле пока нет.
Версии
Получается, что это относительно свежая находка. Но как соболь оказался в грунте, который датируется десятками миллионов лет? Увы, у учёных нет ответа на этот вопрос, лишь предположения.
Среди самых правдоподобных теорий фигурирует версия о том, что зверёк заполз в какую-нибудь нору или упал в расщелину и погиб там. Нельзя исключать и версию о том, что его туда подбросили.
Также нет понимания того, о каких таких каменных яйцах говорит Валерий Супрович:
- В том грунте, который привозили из шахты, мы уже находили большие яйца, чуть больше страусиных - около 16 сантиметров в диаметре. Поверхность у них гладкая. Это были самые настоящие яйца.
Судьба яиц, к сожалению, неизвестна. Насколько я понял, никто не занимался их изучением. Скорее всего, учёные считают, что "окаменелые яйца" были всего лишь камнями...
Источник:
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Ну не было в тестах варианта более похожего - поэтому. ставим "галочку" напротив соболя - дело закрыто)))