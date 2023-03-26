В Якутии нашли мумию загадочного существа

Поскольку находка была сделана в слое алмазных песков, которые относятся к мезозойской эре (50-260 млн. лет назад), то она обещала стать сенсацией.

Благодаря холодному сибирскому климату и вечной мерзлоте, останки этого загадочного создания прекрасно сохранились, что позволяло его изучить.

Опознание

Рабочие передали мумию "маленького динозавра" местным учёным, которые поначалу не могли понять, что это за существо. Тогда они сделали несколько фотографий и отправили их своим коллегам.

Буквально через сутки учёные пришли к выводу - останки принадлежат вовсе не динозавру, а обычному... соболю. Это млекопитающее из семейства куньих напоминает собой маленького ловкого медведя, с длинным телом и острыми зубами.