В США затонула многотонная баржа, перевозившая токсичный метанол

Инцидент произошёл на плотине Макалпайн в Луисвилле штата Кентукки. Власти штата закрыли шлюзы, а жители близлежащих окрестностей гадают: успел ли попасть метанол в воду, которая сейчас идёт из крана.
28 марта в США во время буксировки 11 судов от буксира оторвались десять из них. Одна из них врезалась в плотину и начала тонуть. На борту у нее - 1400 тонн метанола, и она успела частично погрузиться под воду.
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Чтобы предотвратить утечку токсичного материала, шлюзовые камеры на плотине закрыли. Сообщается, что они будут оставаться закрытыми, пока не ликвидируют последствия этого ЧП, а баржи не приведут в штатное состояние.
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По данным Кабинета по энергетике и окружающей среде Кентукки, ближайший водозабор на реке Огайо от пострадавшей плотины находится в Хендерсоне, штат Кентукки, — это более чем в 100 милях от Луисвилля (свыше 160,9 км).
«Это никак не повлияет на водозабор или качество воды», — сообщила коммунальная компания в Твиттере, пытаясь успокоить пользователей. «Ваша вода безопасна для питья», - уверяют коммунальщики. Тем временем, Национальный институт здравоохранения предупреждает: скопление паров метанола в замкнутых пространствах может быть взрывоопасным при воспламенении.
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И на первый взгляд как будто не видна...
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Они всегда так говорят,когда пи.з.дят.Демократичьненько.
У них нет. Снёс дом торнадо - хорошо, прекрасно, стройся заново. Сам. В регионах где такое происходит от торнадо не страхуют, где топит не страхуют от паводков.. Свобода же. Сдох ты ночью в промезшем доме под метровым слоем снега - зато сдох свободным, и в свободной стране. Выпил воды из водопровода и она проела тебе кишки? Ничего, это молекулы свободы вышли наружу.
Никто никому ничего не должен. Если что произошло ты сам себе злобный дендроид.
Например просто. Причем это есть в оригинальном сообщении, но я так понимаю ты не смог прочитать самое начало каммента, да? Срочно нужно скакать защищать великий и любимый пендостан?