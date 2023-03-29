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В США затонула многотонная баржа, перевозившая токсичный метанол

В США затонула многотонная баржа, перевозившая токсичный метанол

Автор:
29 марта 2023 11:58
Сообщество : Жизнь в США
Метки: баржа   видео   затонула   кентукки   луизиана   метанол   плотина   
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Инцидент произошёл на плотине Макалпайн в Луисвилле штата Кентукки. Власти штата закрыли шлюзы, а жители близлежащих окрестностей гадают: успел ли попасть метанол в воду, которая сейчас идёт из крана.

28 марта в США во время буксировки 11 судов от буксира оторвались десять из них. Одна из них врезалась в плотину и начала тонуть. На борту у нее - 1400 тонн метанола, и она успела частично погрузиться под воду.



Чтобы предотвратить утечку токсичного материала, шлюзовые камеры на плотине закрыли. Сообщается, что они будут оставаться закрытыми, пока не ликвидируют последствия этого ЧП, а баржи не приведут в штатное состояние.

По данным Кабинета по энергетике и окружающей среде Кентукки, ближайший водозабор на реке Огайо от пострадавшей плотины находится в Хендерсоне, штат Кентукки, — это более чем в 100 милях от Луисвилля (свыше 160,9 км).


«Это никак не повлияет на водозабор или качество воды», — сообщила коммунальная компания в Твиттере, пытаясь успокоить пользователей. «Ваша вода безопасна для питья», - уверяют коммунальщики. Тем временем, Национальный институт здравоохранения предупреждает: скопление паров метанола в замкнутых пространствах может быть взрывоопасным при воспламенении.

Источник:

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Метки: баржа   видео   затонула   кентукки   луизиана   метанол   плотина   
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20  комментариев
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11k
Евгений 2 часа назад
Ну, слава богу, что хоть с рельсов не сошла.
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2k
pilot66 48 минут назад
Наша служба и опасна и трудна
И на первый взгляд как будто не видна...
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7k
Гур 58 минут назад
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1k
Шурман Час назад
Что то там не то происходит :) Короче явно рука путина , меня вот сегодня в 5 утра разбудили самолеты ц130 и тд , куда летят не знаю . Явно помощь Украине . Жалко что живу рядом с аэродромом нато и штабом , по нему первое прилетит а ударная волна 3-5 км .
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12k
Дима Час назад
Когда омерикосы наконец-то поймут, что это им не надо лезть туда, куда не просят.
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10k
Axel Час назад
Да мы вообще в отпуске...
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1k
Капитошка 2 часа назад
Репарации за северные потоки.
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6k
Sanar 2 часа назад
Очень хочется верить что попал.
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29k
Владимир 2 часа назад
Ни дня без катастрофы. Какая великолепная таки страна, эта америка. Вот сами смотрите всегда работа есть у спасателей, пожарных.. Мечта же, омереганская.
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13k
котегRUS 2 часа назад
каждый месяц у них там какой нибудь гемор..
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2k
Nyash 2 часа назад
баширов остановись ))
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28k
Юрий 2 часа назад

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1k
Капитошка 2 часа назад
«Ваша вода безопасна для питья», - уверяют коммунальщики.
***************
Они всегда так говорят,когда пи.з.дят.Демократичьненько.
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66
анатоль Владимир Час назад
а где не так для простого народа?
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