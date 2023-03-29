В США затонула многотонная баржа, перевозившая токсичный метанол

По данным Кабинета по энергетике и окружающей среде Кентукки, ближайший водозабор на реке Огайо от пострадавшей плотины находится в Хендерсоне, штат Кентукки, — это более чем в 100 милях от Луисвилля (свыше 160,9 км).

«Это никак не повлияет на водозабор или качество воды», — сообщила коммунальная компания в Твиттере, пытаясь успокоить пользователей. «Ваша вода безопасна для питья», - уверяют коммунальщики. Тем временем, Национальный институт здравоохранения предупреждает: скопление паров метанола в замкнутых пространствах может быть взрывоопасным при воспламенении.