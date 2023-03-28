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Страшное торнадо в США попало на видео

Страшное торнадо в США попало на видео

Автор:
28 марта 2023 16:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: США   видео   миссисипи   разрушения   роллинг-форк   стихия   торнадо   
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Похоже на фильм ужасов - целый город просто ликвидирован.

Торнадо в Америке - не редкость. Там постоянно появляются смертоносные «воронки» и лучше не попадаться им на пути. На этот раз не повезло городку Роллинг-Форк, с населением около 2 тысяч человек.

Ничего не предвещало, метеорологи тоже помалкивали. А вот местные проснулись среди ночи от завывания ветра и увидели, как к городу стремительно приближается торнадо.

Житель городка Франциско Макнайт позже рассказал, что уцелел лишь чудом. Как только понял, что уехать не успеет - прыгнул в ванну. После того, как торнадо прошлось по его дому, от него осталось две стены и та самая ванна. Отсиделся.

Но повезло не всем, 25 человек погибло. А километровая воронка отправилась дальше со скоростью 80 км/час. Промчалась 160 километров, лишив домов и имущества десятки тысяч человек. Хотя сильнее всего досталось  Роллинг-Форк, как сказал Джон Браун, представитель Красного Креста в Миссисипи:

Город выглядит так, будто тут разорвалась бомба.

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Метки: США   видео   миссисипи   разрушения   роллинг-форк   стихия   торнадо   
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Евгений 24 минуты назад
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Андрей Иванов 49 минут назад
Дебилы, стоят из говна и палок в зоне торнадо. Все дома должны быть из бетона, с двумя этажами ниже уровня земли, ставни из литой стали, закрывающиеся впотай.
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