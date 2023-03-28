Страшное торнадо в США попало на видео

Похоже на фильм ужасов - целый город просто ликвидирован.
Торнадо в Америке - не редкость. Там постоянно появляются смертоносные «воронки» и лучше не попадаться им на пути. На этот раз не повезло городку Роллинг-Форк, с населением около 2 тысяч человек.
Ничего не предвещало, метеорологи тоже помалкивали. А вот местные проснулись среди ночи от завывания ветра и увидели, как к городу стремительно приближается торнадо.
Житель городка Франциско Макнайт позже рассказал, что уцелел лишь чудом. Как только понял, что уехать не успеет - прыгнул в ванну. После того, как торнадо прошлось по его дому, от него осталось две стены и та самая ванна. Отсиделся.
Но повезло не всем, 25 человек погибло. А километровая воронка отправилась дальше со скоростью 80 км/час. Промчалась 160 километров, лишив домов и имущества десятки тысяч человек. Хотя сильнее всего досталось Роллинг-Форк, как сказал Джон Браун, представитель Красного Креста в Миссисипи:
Город выглядит так, будто тут разорвалась бомба.
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