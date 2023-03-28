Страшное торнадо в США попало на видео

Торнадо в Америке - не редкость. Там постоянно появляются смертоносные «воронки» и лучше не попадаться им на пути. На этот раз не повезло городку Роллинг-Форк, с населением около 2 тысяч человек.

Ничего не предвещало, метеорологи тоже помалкивали. А вот местные проснулись среди ночи от завывания ветра и увидели, как к городу стремительно приближается торнадо.