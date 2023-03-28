Из дымохода вытащили перепуганную сову

На место вызвали трубочиста по имени Кайл Уэр, который сразу принялся вытаскивать сову из дымохода. По словам парня, это не первый подобный случай - раньше он вытаскивал из дымоходов даже белок и енотов. Он аккуратно вытащил птицу, и она оказалась на свободе - хотя перед этим от страха укусила своего спасителя.

"Сова немного укусила меня, пока я её вытаскивал. Но когда у меня получилось вытащить её, она как будто поняла, что её спасают, и тут же успокоилась. Я очень люблю животных. Никогда не оставлю их в беде," - рассказал парень.