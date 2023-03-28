Из дымохода вытащили перепуганную сову

В доме жителей американского штата Огайо обнаружили утечку газа. Пока специалисты искали причину, они поняли, что в дымоходе кто-то есть. Оказалось, это было перепуганное пернатое создание.
На прошлой неделе жители американского города Гамильтон, штат Огайо, сообщили спасателям о запахе газа в доме. Специалисты установили, что случилась утечка угарного газа - и эвакуировали семью из дома. Пока они искали причину утечки, обнаружили, что в доме заблокирован дымоход. Оказалось, там застряла сова.
На место вызвали трубочиста по имени Кайл Уэр, который сразу принялся вытаскивать сову из дымохода. По словам парня, это не первый подобный случай - раньше он вытаскивал из дымоходов даже белок и енотов. Он аккуратно вытащил птицу, и она оказалась на свободе - хотя перед этим от страха укусила своего спасителя.
"Сова немного укусила меня, пока я её вытаскивал. Но когда у меня получилось вытащить её, она как будто поняла, что её спасают, и тут же успокоилась. Я очень люблю животных. Никогда не оставлю их в беде," - рассказал парень.
После этого птицу осмотрели специалисты центра спасения животных Hamilton County Dog Wardens. Неизвестно, сколько сова пробыла в дымоходе, но она оказалась цела и невредима, и не получила никаких травм. После осмотра птицу спокойно отпустили в дикую природу. По словам спасателя, такие инциденты в основном случаются весной, во время брачного периода и гнездования. Местных жителей просят устанавливать на дымоходы специальные крышки, чтобы животные не могли в них проникнуть.
Видео со спасением совы:
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