В Америке серия мощных торнадо уничтожила несколько городов

Первые торнадо начали возникать вечером 10 декабря в северо-восточном Арканзасе. Постепенно их количество увеличилось до 30 и они проследовали через юг штата Миссури, задев города Монетт и Личвилл (Арканзас), а также Хейти и Карутерсвилл (Миссури). После того, когда они пересекли Миссисипи, а также часть Западного Теннесси, они набрали полную мощь и практически стёрли с земли город Мэйфилд в западной части штата Кентукки.