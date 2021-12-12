В Америке серия мощных торнадо уничтожила несколько городов

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Буквально 14 часов хватило семейству торнадо чтобы превратить штат Кентукки в руины
Первые торнадо начали возникать вечером 10 декабря в северо-восточном Арканзасе. Постепенно их количество увеличилось до 30 и они проследовали через юг штата Миссури, задев города Монетт и Личвилл (Арканзас), а также Хейти и Карутерсвилл (Миссури). После того, когда они пересекли Миссисипи, а также часть Западного Теннесси, они набрали полную мощь и практически стёрли с земли город Мэйфилд в западной части штата Кентукки.
Очевидцы в панике снимали на видео, как в воздух поднимались машины, деревья и то, что раньше было домами.
Вот что осталось от города Мейфилд
Дома срывало целиком — скорость ветра доходила до 300 км/ч.
Торнадо и ураганы накрыли восток США, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. По данным Fox News, непогода оставила без электричества более 200 тысяч человек
Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, президент США Джо Байден пообещал, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
В Эдвардсвилле, штат Иллинойс из-за торнадо обрушился склад компании Amazon, в котором в тот момент находились около ста рабочих. Во время обрушения здания половина из них успела благополучно выбраться из-под обломков, шесть человек погибло, остальные госпитализированы.
До сих пор проводятся спасательные работы по поиску людей под руинами зданий.
Власти штата Кентукки оценили возможное число жертв в результате торнадо. По предварительным данным, погибли более 100 человек. Губернатор штата заявил, что разрушения от стихии «не похожи ни на что, что я видел в своей жизни».
Это торнадо уже признано самым разрушительным в истории штата Кентукки, превзойдя торнадо в районе Луисвилля 27 марта 1890 года, в результате которого погибло не менее 76 человек.
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Эти штаты часто страдают от торнадо, тогда почему там дома строят практически из досок и фанеры ? Я понимаю, что это дешевле, но ведь это до случая.
А простых американцев всё-таки жалко, хоть тут некоторые и "пляшут на костях".
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Неадекватный вы наш, вас изволит пердолить на манер тех великомученников-утопистов, которые утверждали о предвоенном рабочем классе нацистской Германии - мол, они-то априори хорошие и ничего плохого не допустят. О святая простота, вкупе с извечным желанием наступать на одни и те же грабли... Ничто не ново под Луною... О sancta simplicitas!
А картонные коттеджи у всех застрахованы.
Это не мои размышления-рассуждения,а рассказал приятель который тама-ка живёт.
Правда не в Кентукки,а в Калифорнии но тоже часто бывают такие погромы.
Соболезнования всем пострадавшим.