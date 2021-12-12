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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 35 постов • 2 подписчика подписаться
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В Америке серия мощных торнадо уничтожила несколько городов

В Америке серия мощных торнадо уничтожила несколько городов (5 фото + 6 видео)

Автор:
12 декабря 2021 12:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: америка   видео   кентукки   руины   торнадо   
688
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Буквально 14 часов хватило семейству торнадо чтобы превратить штат Кентукки в руины

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Метки: америка   видео   кентукки   руины   торнадо   
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22  комментария
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−44
apached8t 43 минуты назад
Так это хорошие новости или не очень?
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−72
Женский род 19 минут назад
Под этим ником меня минусят за правду.
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−72
Женский род 24 минуты назад
Теперь рубль резко подорожает... Завтра в обменниках все изменится...
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5k
КремлеКот Полчаса назад
Мне одно непонятно.
Эти штаты часто страдают от торнадо, тогда почему там дома строят практически из досок и фанеры ? Я понимаю, что это дешевле, но ведь это до случая.

А простых американцев всё-таки жалко, хоть тут некоторые и "пляшут на костях".
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481
Dimon Полчаса назад
Вот умом понимаешь, что простые американцы не виноваты, а сердцем радуешься!
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11k
Александр 38 минут назад
Дендрофекальные технологии строительства они такие.
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2k
Sergius SPb 40 минут назад
Неуспели домишки взмыть в небо, наши посольские в США теряя подметки рванули соболезнование выражать.
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2k
Sergius SPb 41 минуту назад
Страховка покроет. Или напечатают да с вертолета скинут.
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6k
newegg 42 минуты назад
Писец у людей рождественские праздники.

Соболезнования всем пострадавшим.
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