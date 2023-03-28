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Карликовые игрунки: Для них виноградина размером с руку! И всё же малыши заботятся друг о друге так, как не могут многие люди

Карликовые игрунки: Для них виноградина размером с руку! И всё же малыши заботятся друг о друге так, как не могут многие люди

Автор:
28 марта 2023 22:56
Метки: животные   интересно   факты   
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Когда я смотрю на карликовых игрунок, то испытываю смешанные эмоции. Сложно поверить, что обезьянка размером чуть больше пальца — довольно близкий родственник человека. А потом ты смотришь на их заботу о близких и понимаешь: так могут далеко не все люди.

Игрунки обитают в вечнозелёных лесах бассейна Амазонки. Пищи там вдоволь, но и опасностей полно, особенно для таких малышей. Чтобы выжить, микрообезьянки вынуждены полагаться друг на друга — приматы живут в группах от 2 до 9 животных.

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Состав группы следующий: папа — 1 шт, мама — 1 шт и потомство возрастом в 2-3 года. Иногда к семье присоединяется парочка взрослых, которые добровольно принимают подчинённое положение. Большую часть дня дружная семейка отдыхает в тени, общается и вычёсывает друг другу шёрстку. Это позволяет наладить дружеские отношения, избавить ближнего своего от паразитов, а самому набить пузо насекомыми.

Но одними блохами сыт не будешь. Утром и после сиесты семейство организованно выходит на поиски пищи. Под их прицел попадают фрукты, насекомые и древесный сок. Обезьянки прогрызают в коре отверстия и лакомятся сладенькой водичкой.

О детском правиле: «когда я ем, я глух и нем» игрунки не слышали — даже во время кормёжки приматы продолжают друг с другом трещать. Маленькие обезьянки имеют целый спектр криков. Первый тип необходим для того, чтобы обозначить своё местонахождение в пространстве. Второй — привлекает внимание членов семьи к нажористым вкусняшкам. Третий — предупреждение о приближающейся опасности. Короче, игрунки, как бабуси у подъезда, болтают без умолку!

Вишенка на торте — их взаимодействие с детьми. Игрунки плодятся круглый год, поэтому мать семейства беременеет каждые 5-6 месяцев, практически сразу после предыдущих родов. Много времени самка проводит за едой, ведь ей нужно кормить сразу 4 детей: двух эмбрионов внутри и двух младенцев снаружи. Поэтому заботу о детях берёт на себя вся семья!

С маленькими детишками сидит отец и старшие дети. Они постоянно общаются с детьми, носят их на спинах и приносят матери, когда наступает время кормления. Окружённые лаской, юные игрунки быстро принимают правила игры и начинают вычёсывать шерсть своих родственников.

Такой образ жизни очень полезен для всех: малышня учится взаимодействовать с другими обезьянами, молодёжь готовится заботиться о своём потомстве, а мама может спокойно кушать, не опасаясь, что её дети будут в опасности.

Когда игрунку исполняется 2 полных года, он может покинуть родную стаю и отправится на поиски второй половинки. В эти моменты примат особенно уязвим, поэтому он старается найти пару как можно быстрее. Только с каждым годом сделать это всё сложнее: вырубки непригодны для жизни, поэтому молодой семье приходится тратить всё больше времени для того, чтобы найти незанятый уголок.

Вид пока вне опасности, но Красная книга записала его в разряд «угрожаемых». Слишком уж игрунки привязаны к густым лесам, которые сейчас стремительно вырубаются.

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Метки: животные   интересно   факты   
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1  комментарий
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Трям 10 часов назад
Сколько таких надо на одну порцию супа? )))
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