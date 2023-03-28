Карликовые игрунки: Для них виноградина размером с руку! И всё же малыши заботятся друг о друге так, как не могут многие люди

Когда игрунку исполняется 2 полных года, он может покинуть родную стаю и отправится на поиски второй половинки. В эти моменты примат особенно уязвим, поэтому он старается найти пару как можно быстрее. Только с каждым годом сделать это всё сложнее: вырубки непригодны для жизни, поэтому молодой семье приходится тратить всё больше времени для того, чтобы найти незанятый уголок.