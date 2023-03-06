Пещерный лев: кошмарил быков и медведей тысячелетиями

Стасян, мы видели, что у тебя есть чипсы. Поделись с друзьями, не будь жмотом!

Лишь слабые и старые особи уходили в пещеры, где и находили свой последний приют. По ним-то мы и узнали впервые о львах — в пещерах кости консервируются естественным образом.