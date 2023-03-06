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Пещерный лев: кошмарил быков и медведей тысячелетиями

Пещерный лев: кошмарил быков и медведей тысячелетиями

Автор:
06 марта 2023 09:33
Сообщество : Животные
Метки: животные   звери   интересно   пещерный лев   факты   фото   
776
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20 тысяч лет назад Европа была другой. Никаких человеческих поселений, никаких лесов, лишь глухая тундростепь, раскинувшаяся на тысячи километров. По ним бродили диковинные животные, которых мы никогда не встретим: стада диких быков, большерогие олени, огромные пещерные медведи. И все они панически боялись его. Пещерного льва.

Почувствуй эстетику автобусной остановки в -40.

Честно говоря, мы до сих пор не поняли, кто такие пещерные львы. Одни исследователи утверждают, что пещерные котики являются полностью самостоятельным видом. В пользу этого варианта говорит генетика: европейские Лёвы возникли 300 тысяч лет назад, а с африканскими братюнями их дорожки разошлись почти 2 миллиона лет как.

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Братан, тут настолько плохо кормят, пошли отсюда.

Другие учёные упирают на присвоение статуса подвида, ведь пещерные львы практически не отличались от львов современных. Различий было три: отсутствие шикарной гривы, более большой и узкий череп и размеры. Пещерные львы были крупнее африканских собратьев всего на 15% — 2,6 метра в длину, 340 кило массы (навыки профессионального убийцы входят в комплект)! Но в остальном они были полной копией современных больших котиков.

Отсутствие гривы было обнаружено благодаря древним художникам. Ни один нарисованный палеолитическими европейцами лев не имеет мехового капюшона!

Добыча соответствовала размерам: дикие лошади, туры, антилопы и другие жители промороженных просторов. А вот от пещер и лесов львы держались подальше, там дефицит вкусного мяса, избыток гиен, волков, медведей и других конкурентов.

Стасян, мы видели, что у тебя есть чипсы. Поделись с друзьями, не будь жмотом!

Лишь слабые и старые особи уходили в пещеры, где и находили свой последний приют. По ним-то мы и узнали впервые о львах — в пещерах кости консервируются естественным образом.

Смертность среди львят была невелика, матери хорошо следили за своими детьми. Но некоторые из них попадали под оползни или тонули в болотах. Их хорошо сохранившиеся тушки находят и по сей день.

Здоровые большие киски старались держаться вместе. Они собирались в прайды, организация которых походила на структуру прайдов современных львов. Во главе семейки стоял большой и сильный самец, а самки таскали ему вкусняшки и растили детей.

Блин, ребят, ну не на людях же!

Банда крупных сильных и самоорганизованных хищников держала в страхе всю Европу. Их боялись даже пещерные медведи. Прайд из самок с лёгкостью мог завалить молодого или престарелого косолапого. Да и потапычу в полном расцвете сил группа львов могла задать жару.

Пещерный лев нападает в пещере на пещерного медвежонка, а мама пещерная медведица пришла защитить своего детёныша. Ставлю этой картине 4 пещер из 4.

Львы чувствовали себя замечательно на протяжении десятков тысяч поколений. А потом халява резко кончилась, и начались проблемы. Сначала изменился климат, следом за ним поменялся мир. Крупных травоядных стало меньше, котикам пришлось затянуть пояса и надеяться, что эволюция всё починит. Она и правда починила — привела на континент человеков.

Какие аппетитные голые обезьяны. Давно мы таких не видели, со времён Африки!

Люди не любят конкуренции, поэтому львы были помножены на ноль за считанные тысячелетия. Последние из них откисли всего 13 тысяч лет назад, по меркам палеонтологии — буквально вчера!

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Метки: животные   звери   интересно   пещерный лев   факты   фото   
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4  комментария
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99k
parallax Час назад
Сильно сомневаюсь, чтобы лев затевал драку с медведем. Последний без проблем сломает лёве хребет, или серьёзно покалечит в драке. Только полное отсутствие другой добычи, толкнёт хищника на такой риск.
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4k
Нескучный сад 41 минуту назад
Да уж, стиль изложения (особенно подписи к картинкам) - "приподъездный подпивас".
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9k
Mowgley Z ⚔ 48 минут назад
Медведи в те времена тоже были пещерными и достигали 3,5 м.
Поэтому кошмарить древних медведей у этого котейки вряд ли было регулярным занятием.
Кстати, вымерли и пещерные львы, и пещерные медведи в связи с деятельностью древних людей, "никаких человеческих поселений" которых не было
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