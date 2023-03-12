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Кто это? Гибрид панды и муравья?

Кто это? Гибрид панды и муравья?

Автор:
12 марта 2023 10:04
Сообщество : Животные
Метки: гибрид   животные   интересно   муравей   природа   факты   фото   
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Euspinolia militaris – эндемик Южной Америки, обитающий в склерофитовых лесах на территории Аргентины и Чили. Из-за ограниченного ареала обитания, этот вид довольно редко попадается в объективы фотографов.

За чёрно-белую окраску это насекомое часто называют муравьём-пандой, однако это никакой не муравей и тем более не панда. Это оса. Относится она к семейству ос-немок (бархатных муравьёв) и внешне действительно похожа на пушистого муравья.

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Такая окраска служит предупреждением для хищников о болезненном и сильном укусе осы. Если окраски оказывается недостаточно для отпугивания врага, то насекомое начинает издавать предупреждающие звуки, среди которых присутствует и ультразвук.

Самки бескрылы, в то время как у самцов они в наличии. Различия в окраске позволяют самцам идентифицировать самок. Длина тела осы достигает 8 миллиметров.

Euspinolia militaris является эктопаразитом и паразитирует на зрелых личинках или предкуколках других насекомых. Самка откладывает яйца в личинки других насекомых, где те развиваются и поедают хозяина изнутри.

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Метки: гибрид   животные   интересно   муравей   природа   факты   фото   
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