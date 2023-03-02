Надел «маску вора», чтобы победить в эволюционной борьбе. 10 интересных фактов про енотов

Еноты – уникальные животные, которые получили преимущество в эволюционной гонке. Ничто ему нипочем!
Когда все другие виды диких животных вымирают от действий человека (вырубка лесов, загрязнение, охота и т п), енотам удается увеличивать популяцию. Они процветают в условиях, когда число других животных резко сокращается!
На енотов охотятся из-за их меха, но популяция зверей парадоксальным образом продолжает расти.
Изначально еноты появились в Северной Америке. В 30-е годы этих животных завезли в СССР и Германию откуда они стали активно заселять окрестные страны.
Одна из причин успеха енота в эволюционной гонке - развитый интеллект. Биологи полагают, что по этому критерию енот не уступает домашней кошке, что редкость в дикой природе. Ведь кошка тысячи лет эволюционировала, проживая вместе с человеком. В ходе селекции выбирались более способные. А по умению запоминать еноты превзошли собак.
Ученые опубликовали статью в журнале Animal Cognition, где привели результаты исследования. Енотам давали хитроумные головоломки. Внутри них были угощения. Но чтобы их заполучить, нужно было их решить. Например, бросать камни в воду, чтобы уровень воды уменьшился и можно было добыть зефирку. Половина енотов успешно справилось с задачей. А некоторые самки объединяли усилия и переворачивали кормушку, чтобы "на халяву" получить вкусняшку.
Самки у енотов, вообще, более социальны. Если вы видите группу енотов, то, вероятнее всего, это именно самки. Они общаются и действуют коллективно. Самцы же предпочитают одиночество.
Интеллект помогает енотам легко преодолевать препятствия, созданные людьми. Заборы, закрытые контейнеры и т п - для них это смешная преграда.
Когда другие виды животных отступают под напором человека, енот, ничуть не смущаясь, заводит себе жилище поблизости. Еноты любят окраины полей и пригороды.
Норы рыть не умеет, но охотно залезает в чужие.
Когда другие животные гибнут из-за человека, енот только жиреет
На его эффективность и безопасность в природе влияет ночной образ жизни. Еноты - короли ночи, ориентируются в темноте даже лучше кошек за счет своих сверхчувствительных вибрисс. Еноты - одни из немногих животных, которые способны галопом носиться в полной темноте. Попробуй такого поймай!
Скорость развивает до 24 км/ч. Для антилопы или леопарда - мало, а для ночного зверя в кромешной тьме - более чем достаточно.
Енот всеяден и абсолютно неприхотлив. Когда холодно – впадает в спячку. От хищников – агрессивно защищается. Обладает прекрасным иммунитетом – гораздо реже болеет чем большинство животных.
У енотов - "пальцы пианиста". Эти тонкие пальчики очень ловкие - они могут легко проникать куда угодно. Поэтому енот может и дверь открыть, повернув ручку, и в закрытый мусорный влезть.
Люди же для него – источник пищи. Нет, конечно людей еноты не едят. Но ведь люди хранят столько вкусного, грех этим не воспользоваться! Прийти ночью и своровать еду или порыться в мусоре для него проблемы не составляет. Ограбить кормушку для птиц - легко!
В 1920-е годы была сделана попытка разводить енотов вместо лабораторных крыс. Их высокий уровень интеллекта давал возможность ставить разнообразные эксперименты более широкого профиля. Но с енотами оказалось очень трудно сладить. Они прогрызали стенки своих убежищ, постоянно сбегали и, вообще, отказывались жить в неволе в лаборатории. Прятались в вентиляционных трубах и воровали еду у ученых.
В итоге, от идеи экспериментировать с енотами пришлось отказаться.
Знаменитый енот-полоскун предпочитает сперва пищу помыть, а потом уже есть. Главная причина в том, что енот-полоскун часто добывает пищу, которая испачкана в земле или иле. И он, таким образом, очищает ее от грязи.
Но дело не только в чистоте пищи! Оказывается, у еноты повышается чувствительность лапок, где очень много нервных окончаний. И, окунув их в воду, он может с их помощью собрать больше информации. В том числе и о пище, которую собирается есть. Вот такой гурман! Не то, что большинство собратьев по фауне, которые без разбора всё подряд в себя запихивают.
В дикой природе енот питается сезонно. Летом ест больше животной пищи, набирая жир и заправляясь полезным белком. Осенью предпочитает растительную пищу. А зимой, как правило, спит.
На самого же енота, кроме людей, охотится целая плеяда суровых хищников. Енотами не прочь полакомиться волки, койоты и даже ястребы с совами.
Как вы думаете, зачем еноту "маска вора"?
Она выполняет вполне практичную цель.
Темные отметины гасят солнечные блики. Меньше бликов, а значит помогает видеть. И лучше маскировка в темноте. Черные глаза на темном фоне хуже заметны потенциальным хищникам.
У людей вред енотов вошел в легенды. И еду воруют, и мусор разбрасывают. Однако еноты могут быть очень полезными. В Калифорнии, например, их используют для борьбы с вредными грызунами. И справляются с этим еноты ничуть не хуже кошек!
Источник:
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