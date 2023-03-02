Надел «маску вора», чтобы победить в эволюционной борьбе. 10 интересных фактов про енотов

Когда все другие виды диких животных вымирают от действий человека (вырубка лесов, загрязнение, охота и т п), енотам удается увеличивать популяцию. Они процветают в условиях, когда число других животных резко сокращается!

На енотов охотятся из-за их меха, но популяция зверей парадоксальным образом продолжает расти.