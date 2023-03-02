FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13583 поста • 1551 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Надел «маску вора», чтобы победить в эволюционной борьбе. 10 интересных фактов про енотов

Надел «маску вора», чтобы победить в эволюционной борьбе. 10 интересных фактов про енотов

Автор:
02 марта 2023 10:20
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   познавательно   природа   факты   фото   
955
13

Еноты – уникальные животные, которые получили преимущество в эволюционной гонке. Ничто ему нипочем!

Когда все другие виды диких животных вымирают от действий человека (вырубка лесов, загрязнение, охота и т п), енотам удается увеличивать популяцию. Они процветают в условиях, когда число других животных резко сокращается!

На енотов охотятся из-за их меха, но популяция зверей парадоксальным образом продолжает расти.

×
×

Изначально еноты появились в Северной Америке. В 30-е годы этих животных завезли в СССР и Германию откуда они стали активно заселять окрестные страны.

Одна из причин успеха енота в эволюционной гонке - развитый интеллект. Биологи полагают, что по этому критерию енот не уступает домашней кошке, что редкость в дикой природе. Ведь кошка тысячи лет эволюционировала, проживая вместе с человеком. В ходе селекции выбирались более способные. А по умению запоминать еноты превзошли собак.

Ученые опубликовали статью в журнале Animal Cognition, где привели результаты исследования. Енотам давали хитроумные головоломки. Внутри них были угощения. Но чтобы их заполучить, нужно было их решить. Например, бросать камни в воду, чтобы уровень воды уменьшился и можно было добыть зефирку. Половина енотов успешно справилось с задачей. А некоторые самки объединяли усилия и переворачивали кормушку, чтобы "на халяву" получить вкусняшку.

Самки у енотов, вообще, более социальны. Если вы видите группу енотов, то, вероятнее всего, это именно самки. Они общаются и действуют коллективно. Самцы же предпочитают одиночество.

Интеллект помогает енотам легко преодолевать препятствия, созданные людьми. Заборы, закрытые контейнеры и т п - для них это смешная преграда.

Когда другие виды животных отступают под напором человека, енот, ничуть не смущаясь, заводит себе жилище поблизости. Еноты любят окраины полей и пригороды.

Норы рыть не умеет, но охотно залезает в чужие.

Когда другие животные гибнут из-за человека, енот только жиреет

На его эффективность и безопасность в природе влияет ночной образ жизни. Еноты - короли ночи, ориентируются в темноте даже лучше кошек за счет своих сверхчувствительных вибрисс. Еноты - одни из немногих животных, которые способны галопом носиться в полной темноте. Попробуй такого поймай!

Скорость развивает до 24 км/ч. Для антилопы или леопарда - мало, а для ночного зверя в кромешной тьме - более чем достаточно.

Енот всеяден и абсолютно неприхотлив. Когда холодно – впадает в спячку. От хищников – агрессивно защищается. Обладает прекрасным иммунитетом – гораздо реже болеет чем большинство животных.

У енотов - "пальцы пианиста". Эти тонкие пальчики очень ловкие - они могут легко проникать куда угодно. Поэтому енот может и дверь открыть, повернув ручку, и в закрытый мусорный влезть.

Люди же для него – источник пищи. Нет, конечно людей еноты не едят. Но ведь люди хранят столько вкусного, грех этим не воспользоваться! Прийти ночью и своровать еду или порыться в мусоре для него проблемы не составляет. Ограбить кормушку для птиц - легко!

В 1920-е годы была сделана попытка разводить енотов вместо лабораторных крыс. Их высокий уровень интеллекта давал возможность ставить разнообразные эксперименты более широкого профиля. Но с енотами оказалось очень трудно сладить. Они прогрызали стенки своих убежищ, постоянно сбегали и, вообще, отказывались жить в неволе в лаборатории. Прятались в вентиляционных трубах и воровали еду у ученых.

В итоге, от идеи экспериментировать с енотами пришлось отказаться.

Знаменитый енот-полоскун предпочитает сперва пищу помыть, а потом уже есть. Главная причина в том, что енот-полоскун часто добывает пищу, которая испачкана в земле или иле. И он, таким образом, очищает ее от грязи.

Но дело не только в чистоте пищи! Оказывается, у еноты повышается чувствительность лапок, где очень много нервных окончаний. И, окунув их в воду, он может с их помощью собрать больше информации. В том числе и о пище, которую собирается есть. Вот такой гурман! Не то, что большинство собратьев по фауне, которые без разбора всё подряд в себя запихивают.

В дикой природе енот питается сезонно. Летом ест больше животной пищи, набирая жир и заправляясь полезным белком. Осенью предпочитает растительную пищу. А зимой, как правило, спит.

На самого же енота, кроме людей, охотится целая плеяда суровых хищников. Енотами не прочь полакомиться волки, койоты и даже ястребы с совами.

Как вы думаете, зачем еноту "маска вора"?

Она выполняет вполне практичную цель.

Темные отметины гасят солнечные блики. Меньше бликов, а значит помогает видеть. И лучше маскировка в темноте. Черные глаза на темном фоне хуже заметны потенциальным хищникам.

У людей вред енотов вошел в легенды. И еду воруют, и мусор разбрасывают. Однако еноты могут быть очень полезными. В Калифорнии, например, их используют для борьбы с вредными грызунами. И справляются с этим еноты ничуть не хуже кошек!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   интересно   познавательно   природа   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Вишенка Крокодилова Час назад
"бросать камни в воду, чтобы уровень воды уменьшился"??? Автор явно не енот...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor Chromov Полчаса назад
Еще еноты могут гонять американских солдат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Вадик 50 минут назад
Почему нельзя енота скрестить с каким нибудь ленивцем, чтобы не настолько кипишной был. Я бы завел. А так на ютубе посмотришь пол хаты ушатанно и вечный погром
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

458134



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 февраля
Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии
Рэпер из московского лейбла Black Star избил прохожего и получил полтора года колонии
Набирающие популярность в сообществах
Шарм-эль-Шейх - город контрастов
Шарм-эль-Шейх - город контрастов
Самые лучшие мелодрамы, снятые в&nbsp;СССР
Самые лучшие мелодрамы, снятые в СССР
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После встречи с котом

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#факты#подборка#аварии#удивительно#истории#познавательно#знаменитости
#интересно#в мире#животные#Жизнь#история#США#Ynews#наука#красота#картинки
#Юмор#забавно#интересное#дтп#Россия#авто аварии#дом#шоу бизнес#нейросеть#кино
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира 10 интересных фактов и особенностей из жизни чепрачного тапира Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе Как ящерица отбрасывает хвост и не умирает от этого? Как ящерица отбрасывает хвост и не умирает от этого? Раковина размером с кулак: 10 интересных фактов про гигантскую ахатину Раковина размером с кулак: 10 интересных фактов про гигантскую ахатину Интересное из жизни бобров Интересное из жизни бобров

На что жалуетесь?

Вернуться