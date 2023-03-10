Троглобионты: самые необычные обитатели пещер, каких вы даже не могли себе представить

Насекомые, арахниды, рыбы и земноводные всем своим видом показывают, что подземное существование не так и страшно. Или же напротив — как раз настолько страшно, что обычному животному в таких условиях не продержаться и пары дней. И даже если кто-то обитает в пещерах не всю жизнь, а некий ограниченный промежуток времени, подземный мир всё равно оставляет на нём узнаваемый отпечаток.

В пещерах хребта Велебит в Хорватии водятся странные пиявки Croatobranchus mestrovi. Они населяют озёра с ледяной водой на дне самых глубоких шахт. По бокам тел пиявок расположены выросты, напоминающие ноги, а ротовые отверстия окружают щупальца. Точно неизвестно что они едят, поскольку, кроме пиявок, в ледяных озёрах никто не живёт.

Ещё в XIX веке учёные не знали, что за животные населяют пещеры, а многие и вовсе сомневались в существовании таковых. Всё изменилось с открытием в 1831 году первого пещерного жука Leptodirus hochenwartii, давшего начало развитию биоспелеологии – науке о жизни в пещерах.