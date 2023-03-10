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Троглобионты: самые необычные обитатели пещер, каких вы даже не&nbsp;могли себе представить

Троглобионты: самые необычные обитатели пещер, каких вы даже не могли себе представить

Автор:
10 марта 2023 09:23
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   насекомые   пещера   рыба   удивительно   факты   фото   
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Пещерная жизнь сильно отличается от жизни под открытым небом – это можно понять, лишь мельком взглянув на животных, приспособившихся к темноте и сырости. Они потеряли зрение и цвет, получив взамен возможность ориентироваться в непроглядном мраке. Их называют троглобионты.

Насекомые, арахниды, рыбы и земноводные всем своим видом показывают, что подземное существование не так и страшно. Или же напротив — как раз настолько страшно, что обычному животному в таких условиях не продержаться и пары дней. И даже если кто-то обитает в пещерах не всю жизнь, а некий ограниченный промежуток времени, подземный мир всё равно оставляет на нём узнаваемый отпечаток.


В пещерах хребта Велебит в Хорватии водятся странные пиявки Croatobranchus mestrovi. Они населяют озёра с ледяной водой на дне самых глубоких шахт. По бокам тел пиявок расположены выросты, напоминающие ноги, а ротовые отверстия окружают щупальца. Точно неизвестно что они едят, поскольку, кроме пиявок, в ледяных озёрах никто не живёт.

 



Ещё в XIX веке учёные не знали, что за животные населяют пещеры, а многие и вовсе сомневались в существовании таковых. Всё изменилось с открытием в 1831 году первого пещерного жука Leptodirus hochenwartii, давшего начало развитию биоспелеологии – науке о жизни в пещерах.

 

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Род рыб Sinocyclocheilus характеризуется не только узнаваемым вдавленным черепом, но и различными средами обитания. Некоторые виды полностью надземные, другие полупещерные, со слабыми глазами, третьи – троглобионты чистой воды, слепые и бледные. Изучение всех видов чрезвычайно ценно для биологов, потому что помогает понять механизмы пещерной адаптации.

 


Хотя в пещерах живёт немало пауков, до 2012 года не удавалось обнаружить троглобионтов среди пауков-охотников, ловящих жертву без паутины. Наконец, был найден Sinopodia scurion, единственный безглазый паук-охотник из более чем 1000 известных видов

 


Munidopsis polymorpha, которого называют «пещерным крабом», на самом деле относится к десятиногим ракам. Он обитает в лавовой трубке под Канарскими островами и питается только диатомовыми водорослями, растущими при солнечном свете. Для этого им, впрочем, хватает пары отверстий в потолке.

 


Рыба Stygichthys typhlops выглядит более чем грозно – большая голова, острые зубы, и к тому же она отдалённая родственница пираньи. Впервые её обнаружили в Бразилии в 1960 году, и, поскольку это был единственный прецедент, считали вымершей до 2010-го, когда внезапно удалось собрать новых представителей вида.

 


Ящерица Amphisbaena caeca, напоминающая безглазого червя, на деле живёт в пещерах не постоянно, но проводит там большую часть времени. У неё есть глаза – крохотные и способные отличать свет от темноты, не более того. Пещерные ящерицы живут в Пуэрто-Рико и питаются яйцами муравьёв и термитов.

 


Самый известный вид пещерных саламандр – протеи, но существуют и другие. Eurycea rathbuni встречаются чаще и более приспособлены для подземной жизни. Eurycea waterlooensis значительно более редкие и водятся только под Батонскими источниками в Техасе.

 


В Австралии не могли найти троглобионтов вплоть до обнаружения в 1980-м пещеры Бейлисс с огромным разнообразием пещерных насекомых. Среди них обнаружились надсемейства, родственные цикадам, питающиеся соком растений. Под землёй они высасывают его из корней.

 


Phasmatocoris labyrinthicus – подземный жук, единственное животное в списке с более-менее приличным зрением. Последнее требуется, чтобы выбираться из пещеры и лететь к другой в поисках полового партнёра.

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Метки: животные   интересно   насекомые   пещера   рыба   удивительно   факты   фото   
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Maikl Час назад
Жуть жуткая.
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Artem 14 минут назад
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