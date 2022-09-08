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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6695 постов • 751 подписчик подписаться
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Кто избил Соловьева? Телеведущий вышел в эфир с синяками и ссадинами на лице

Кто избил Соловьева? Телеведущий вышел в эфир с синяками и ссадинами на лице

Автор:
08 сентября 2022 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Соловьев   видео   политика   реакция соцсетей   синяки   травмы   шоу бизнес   
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Сам журналист рассказывать о происхождении травм не стал. И даже огрызнулся.

Пользователи Сети заметили синяки и ссадины на лице Владимира Соловьева в утреннем эфире программы "Соловьёв Live" 7 сентября и удивились: откуда взялись эти травмы? На кадрах зрители заметили, что на левой щеке, носу и лбу журналиста виднеются небольшие покраснения.


Через некоторое время их загриммировали, и внимательные зрители заметили, что теперь лицо Соловьева покрыто толстым слоем тонального крема.


Стала интересна причина этих ссадин, и пользователи Сети стали выдвигать разные предположения по этому поводу. Некоторые даже припомнили недавнюю угрозу Аллы Борисовны дать "одному человеку в морду". Кто знает, чью морду имела в виду Примадонна, учитывая, что Соловьев неоднократно проходился по её личности и политической позиции.


Впрочем, тренер по каратэ Соловьева Рябко сообщил, что ведущий был на днях на тренировке и проводил спарринги. «Возможно, что-то такое вылезло на лице после, но вряд ли, потому что Владимир такой мужик, что сам на кого хочешь насядет», - пошутил тренер, добавив, что возможно телеведущий получил травмы в спарринге не со соперником на тренировке, а с женой.


Сам же Соловьев удовлетворять любопытство журналистов не стал. И даже ответил довольно грубо: "Не ваше собачье дело!"


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Соловьев   видео   политика   реакция соцсетей   синяки   травмы   шоу бизнес   
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20  комментариев
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23k
albedo 40 минут назад
Соловьев - просто хам.
Судя по тому, как он ведет передачи.

А так обычный беспринципный пропогандон, работающий на того, кто больше платит.
Вспоминаем его истерику про НТВ.
Как он костерил Путина.
Но переобувшись в воздухе, теперь нахваливает Путина.
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Показать 1 ответ
825
ChePaev Минуту назад
Ну судя по характеру ссадин на его лице -это не удары а потертости, как будто его шваркнули об пол, что вполне могло быть и на тренировке, когда тебя втыкают лицом в мат. Соловьев мастер спорта по айкидо, еще и каратэ занимается, так что вполне это могут быть спортивные травмы. Набитое голыми кулаками е.б.а.л.о поверьте, не так выглядит.
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1k
Алексей 3 минуты назад
Там вроде Пугачиха хотела ему по роже съездить,может добралась- таки
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−117
Валерий Петров 3 минуты назад
рупор путина уже собаками народ обзывает)
а народ радуется и визжит)
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−20
Thomsen 4 минуты назад
< зрители заметили, что теперь лицо Соловьева покрыто толстым слоем тонального крема >

Это помёт. Возможно, соловьиный.
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2k
Bobbus 11 минут назад
Говно получило по хлебалу
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148
MAXIMUS 15 минут назад
Выйебоны не прокатили. :)))))
Ссылка youtu.be
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780
basil pupkin 21 минуту назад
Так жалко Вести FM, там столько умных адекватных людей, но это чмо там весь эфир портит. Говноличность изрыгающая помои.
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40
Sata33 Полчаса назад
Как бы там ни было, ему давно причиталось ...
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4k
Egoro Полчаса назад
А что, его кто-то смотрит?
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148
MAXIMUS 36 минут назад


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5k
GROMOZEKA 38 минут назад
Допи@делся
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148
MAXIMUS GROMOZEKA Полчаса назад
Да ладно?
Ты же был патриотом и сторонником этих мудаков?!
Ты чего переобулся то?
Может я чего то не знаю? :))))))
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6k
Том Сойер 42 минуты назад
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131
ford029 46 минут назад
с небес на землю!!!
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