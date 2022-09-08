Кто избил Соловьева? Телеведущий вышел в эфир с синяками и ссадинами на лице

Сам журналист рассказывать о происхождении травм не стал. И даже огрызнулся.
Пользователи Сети заметили синяки и ссадины на лице Владимира Соловьева в утреннем эфире программы "Соловьёв Live" 7 сентября и удивились: откуда взялись эти травмы? На кадрах зрители заметили, что на левой щеке, носу и лбу журналиста виднеются небольшие покраснения.
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Через некоторое время их загриммировали, и внимательные зрители заметили, что теперь лицо Соловьева покрыто толстым слоем тонального крема.
Стала интересна причина этих ссадин, и пользователи Сети стали выдвигать разные предположения по этому поводу. Некоторые даже припомнили недавнюю угрозу Аллы Борисовны дать "одному человеку в морду". Кто знает, чью морду имела в виду Примадонна, учитывая, что Соловьев неоднократно проходился по её личности и политической позиции.
Впрочем, тренер по каратэ Соловьева Рябко сообщил, что ведущий был на днях на тренировке и проводил спарринги. «Возможно, что-то такое вылезло на лице после, но вряд ли, потому что Владимир такой мужик, что сам на кого хочешь насядет», - пошутил тренер, добавив, что возможно телеведущий получил травмы в спарринге не со соперником на тренировке, а с женой.
Сам же Соловьев удовлетворять любопытство журналистов не стал. И даже ответил довольно грубо: "Не ваше собачье дело!"
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АНТИФИШКИ
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Судя по тому, как он ведет передачи.
А так обычный беспринципный пропогандон, работающий на того, кто больше платит.
Вспоминаем его истерику про НТВ.
Как он костерил Путина.
Но переобувшись в воздухе, теперь нахваливает Путина.
а народ радуется и визжит)
Это помёт. Возможно, соловьиный.
Ты же был патриотом и сторонником этих мудаков?!
Ты чего переобулся то?
Может я чего то не знаю? :))))))
Окстись мальчишка.
Быть патриотом и быть сторонником Соловьева, это вещи разные.
Пора бы уже таким как ты это понять