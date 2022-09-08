Кто избил Соловьева? Телеведущий вышел в эфир с синяками и ссадинами на лице

Впрочем, тренер по каратэ Соловьева Рябко сообщил, что ведущий был на днях на тренировке и проводил спарринги. «Возможно, что-то такое вылезло на лице после, но вряд ли, потому что Владимир такой мужик, что сам на кого хочешь насядет», - пошутил тренер, добавив, что возможно телеведущий получил травмы в спарринге не со соперником на тренировке, а с женой.

Сам же Соловьев удовлетворять любопытство журналистов не стал. И даже ответил довольно грубо: "Не ваше собачье дело!"