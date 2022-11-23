"Этот сломался - несите другого": воронежский депутат "завис" в прямом эфире после вопроса о новогодних ёлках

Тот самый случай, когда сказать-то нечего, да и изъясняться умеешь лишь шаблонными фразами.
Конфузом закончился прямой эфир телепрограммы, на которую пригласили воронежского депутата Александра Чуфинёва. Зампредседателя постоянной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию сначала бодро отвечал на стандартные вопросы, а потом телеведущая захотела выяснить, почему администрация города не прислушалась к народному мнению и все-таки потратила кругленькую сумму на новогодние украшения. Из 65 миллионов рублей 15 миллионов уйдут на ёлку. И это в то время, когда город вынужден экономить и выделять из бюджета помощь для семей мобилизованных и единовременные выплаты призванным на СВО.
Народный избранник сначала отделывался общими фразами типа «Нужно посмотреть детально на цифры», «Мы этим занимаемся», «Работа в этом направлении ведётся», «Этот вопрос обсуждается», но когда телеведущая Анна Кушманова осведомилась, что именно обсуждают депутаты, если 65 - миллионный контракт на оформление Воронежа к Новому году уже заключен, единоросс просто завис на несколько секунд.
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Вот так, после одного интервью, известный в узких кругах депутат добился всероссийской славы. Далеко пойдёт!
Впрочем, было ожидаемо, что после такого вирусного интервью депутат обидится. Так и произошло. Чуфинёв заявил, что кусок диалога был вырван из контекста.
«Всё это интервью полностью вывернуто. Выдернуто из контекста то, что я говорил, и сама суть. Это полностью неверная информация, она просто вывернута. Мне самому неприятно, я это видел, но я не хочу ничего добавлять. Смысл, о чём я говорил, был совершенно другой. И ничего туда не вошло, понимаете?»
Просьбу уточнить, что не вошло в интервью, депутат отклонил.
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АНТИФИШКИ
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