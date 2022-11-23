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"Этот сломался - несите другого": воронежский депутат "завис" в прямом эфире после вопроса о новогодних ёлках

"Этот сломался - несите другого": воронежский депутат "завис" в прямом эфире после вопроса о новогодних ёлках

Автор:
23 ноября 2022 09:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Чуфинёв   бюджет   видео   воронеж   интервью   новогодние украшения   политика   прямой эфир   реакция соцсетей   
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Тот самый случай, когда сказать-то нечего, да и изъясняться умеешь лишь шаблонными фразами.

Конфузом закончился прямой эфир телепрограммы, на которую пригласили воронежского депутата Александра Чуфинёва. Зампредседателя постоянной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию сначала бодро отвечал на стандартные вопросы, а потом телеведущая захотела выяснить, почему администрация города не прислушалась к народному мнению и все-таки потратила кругленькую сумму на новогодние украшения. Из 65 миллионов рублей 15 миллионов уйдут на ёлку. И это в то время, когда город вынужден экономить и выделять из бюджета помощь для семей мобилизованных и единовременные выплаты призванным на СВО.


Народный избранник сначала отделывался общими фразами типа «Нужно посмотреть детально на цифры», «Мы этим занимаемся», «Работа в этом направлении ведётся», «Этот вопрос обсуждается», но когда телеведущая Анна Кушманова осведомилась, что именно обсуждают депутаты, если 65 - миллионный контракт на оформление Воронежа к Новому году уже заключен, единоросс просто завис на несколько секунд.


Вот так, после одного интервью, известный в узких кругах депутат добился всероссийской славы. Далеко пойдёт!


Впрочем, было ожидаемо, что после такого вирусного интервью депутат обидится. Так и произошло. Чуфинёв заявил, что кусок диалога был вырван из контекста.

«Всё это интервью полностью вывернуто. Выдернуто из контекста то, что я говорил, и сама суть. Это полностью неверная информация, она просто вывернута. Мне самому неприятно, я это видел, но я не хочу ничего добавлять. Смысл, о чём я говорил, был совершенно другой. И ничего туда не вошло, понимаете?»

Просьбу уточнить, что не вошло в интервью, депутат отклонил.


Источник:

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Метки: Чуфинёв   бюджет   видео   воронеж   интервью   новогодние украшения   политика   прямой эфир   реакция соцсетей   
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10  комментариев
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6k
workmen77 48 минут назад
Все это закончится увольнением журналистки, может не сразу, но со временем, ибо она не умеет задавать "правильных" вопросов чиновнику или депутату. Пусть сначала научится у её коллег, которые работают с президентом или министром иностранных дел, как нужно выстраивать интервью.
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4k
Нескучный сад 3 минуты назад
В ЕдРе все уже привыкли, что нужно говорить/обещать одно, а делать вообще другое. И депутат просто охренел от тупости журналистки, которая таких простых и всем привычных вещей не понимает
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50k
dima423 7 минут назад
А журналистка прям хороша) Ее бы с такой дотошностью к получению прямых ответов на наших министров натравить, или на Пескова какого нить... а то любят они воду лить вместо ответов, а карманные журнашлюшки проглатывают эту воду, в итоге ответов на многие вопросы народ не получает)
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1k
Николай 8 минут назад
Такого алгоритма в программе не предусмотрено.
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4k
foggen2 12 минут назад
Синдром котёнка,нагадившего под диваном."Авось не заметят".А когда (само собою) заметили-"Ну........Эээээээ....Я требую адвоката!"
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17k
scorpick 13 минут назад
Да он накуренный походу
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2k
vn Полчаса назад
"Встала и пошла вон отсюда"
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3k
Radugananebe 56 минут назад
Что ж они такие тупые-то, а?
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