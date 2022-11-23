"Этот сломался - несите другого": воронежский депутат "завис" в прямом эфире после вопроса о новогодних ёлках

Конфузом закончился прямой эфир телепрограммы, на которую пригласили воронежского депутата Александра Чуфинёва. Зампредседателя постоянной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию сначала бодро отвечал на стандартные вопросы, а потом телеведущая захотела выяснить, почему администрация города не прислушалась к народному мнению и все-таки потратила кругленькую сумму на новогодние украшения. Из 65 миллионов рублей 15 миллионов уйдут на ёлку. И это в то время, когда город вынужден экономить и выделять из бюджета помощь для семей мобилизованных и единовременные выплаты призванным на СВО.

Народный избранник сначала отделывался общими фразами типа «Нужно посмотреть детально на цифры», «Мы этим занимаемся», «Работа в этом направлении ведётся», «Этот вопрос обсуждается», но когда телеведущая Анна Кушманова осведомилась, что именно обсуждают депутаты, если 65 - миллионный контракт на оформление Воронежа к Новому году уже заключен, единоросс просто завис на несколько секунд.