Владимир Соловьев предсказал покушение на свою жизнь

Это предсказание появилось буквально за считанные дни до покушения. Хотя после задержания неонацистов телеведущий сообщил, что не замечал за собой слежки и какого-либо преследования.

Посмотрев видео ФСБ, пользователи Сети также удивились наличию у задержанных поддельных украинских паспортов и целого арсенала оружия.