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Владимир Соловьев предсказал покушение на свою жизнь

Владимир Соловьев предсказал покушение на свою жизнь

Автор:
26 апреля 2022 09:30
Сообщество : Политика
Метки: Соловьев   видео   задержание   покушение   политика   фсб   
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Вчера, 25 апреля, СМИ заявили о предотвращении покушения на жизнь телеведущего В.Соловьева. Оказывается, незадолго до ареста участников группировки неонацистов сам журналист предсказывал похожее развитие событий.

Пользователи рунета нашли ролик, в котором телеведущий практически точь-в-точь предсказал покушение на свою жизнь со стороны СБУ.

"Меня умиляет, что Зеленский в кругу своих ближних друзей на меня пожаловался и попросил, чтобы со мной разобрались в России. Потому что Зеленскому обидно то, что я о нём говорю", — говорит в видео Владимир Соловьёв.



Это предсказание появилось буквально за считанные дни до покушения. Хотя после задержания неонацистов телеведущий сообщил, что не замечал за собой слежки и какого-либо преследования.


Посмотрев видео ФСБ, пользователи Сети также удивились наличию у задержанных поддельных украинских паспортов и целого арсенала оружия.


Что известно о задержанных?

"Подготовку этого террористического акта осуществляла группа российских граждан, москвичей, в количестве 6 человек. Вели их с украинской стороны представители СБУ. Задание было определиться с местом осуществления покушения – прежде всего, с убийством. В результате сегодняшних мероприятий все эти граждане задержаны", – поясняет глава ФСБ Александр Бортников. Именно поэтому у неукраинцев были поддельные украинские паспорта.

Еще одно из замечаний "диванных экспертов" также касалось надписи "подпись неразборчива" (если внимательно смотреть видео задержания, то на 3.57 минуте можно заметить книгу с автографом автора). По мнению некоторых Телеграм-каналов силовые структуры "настолько тупые, что выполняли методичку и не поняли что надо написать". Однако "Подпись неразборчива" - это псевдоним автора книги, которую держит в руках сотрудник ФСБ.


Впрочем, интересы задержанных одной лишь экстремистской литературой не ограничивались - оказалось, что готовящие покушение - фанаты SIMS.



Между тем, на одном Соловьеве группа бы не остановилась: появилась информация, что в списке тех, кого "заказали" были Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян.


Все задержанные формально принадлежали к международному движению "Национал-социалисты/Белая власть", которое в России в прошлом году было запрещено Верховным судом. Это разрозненные ячейки, объединяет которых одно - принцип расового превосходства. Поэтому на одежде одного из задержанных есть символика неонацистской группировки "Азов" (запрещен в РФ), а на четках со свастикой с другой стороны – украинский тризуб. В настоящее время ФСБ пытается раскрыть всю цепочку исполнителей и заказчиков преступления.






Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Соловьев   видео   задержание   покушение   политика   фсб   
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5  комментариев
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24k
Андрей Иванов 36 минут назад
Да кому ты нужен, индюк надутый
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122
Andrews32 6 минут назад
Потеря "соловьиного помёта" вряд ли стала бы утратой для страны
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−25
300n 6 минут назад
А я вам сейчас покажу, откуда на Соловьева готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям (четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес), они бы атаковали Киселева....
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42k
Андрей 9 минут назад
Представляю ситуацию. 1941 год Гитлер пожаловался в СС на Левитана. СС вербует 6 граждан СССР для убийства Левитана. Наш СМЕРШ раскрывает заговор на убийство и арестовывает всех предателей, которые хотели убить Левитана и востпользаваться наградой - поездка в третий рейх пить баварское. Один в один что мы получили сейчас.
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18k
The Dude Полчаса назад
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