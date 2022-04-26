Владимир Соловьев предсказал покушение на свою жизнь

Вчера, 25 апреля, СМИ заявили о предотвращении покушения на жизнь телеведущего В.Соловьева. Оказывается, незадолго до ареста участников группировки неонацистов сам журналист предсказывал похожее развитие событий.
Пользователи рунета нашли ролик, в котором телеведущий практически точь-в-точь предсказал покушение на свою жизнь со стороны СБУ.
"Меня умиляет, что Зеленский в кругу своих ближних друзей на меня пожаловался и попросил, чтобы со мной разобрались в России. Потому что Зеленскому обидно то, что я о нём говорю", — говорит в видео Владимир Соловьёв.
Это предсказание появилось буквально за считанные дни до покушения. Хотя после задержания неонацистов телеведущий сообщил, что не замечал за собой слежки и какого-либо преследования.
Посмотрев видео ФСБ, пользователи Сети также удивились наличию у задержанных поддельных украинских паспортов и целого арсенала оружия.
Что известно о задержанных?
"Подготовку этого террористического акта осуществляла группа российских граждан, москвичей, в количестве 6 человек. Вели их с украинской стороны представители СБУ. Задание было определиться с местом осуществления покушения – прежде всего, с убийством. В результате сегодняшних мероприятий все эти граждане задержаны", – поясняет глава ФСБ Александр Бортников. Именно поэтому у неукраинцев были поддельные украинские паспорта.
Еще одно из замечаний "диванных экспертов" также касалось надписи "подпись неразборчива" (если внимательно смотреть видео задержания, то на 3.57 минуте можно заметить книгу с автографом автора). По мнению некоторых Телеграм-каналов силовые структуры "настолько тупые, что выполняли методичку и не поняли что надо написать". Однако "Подпись неразборчива" - это псевдоним автора книги, которую держит в руках сотрудник ФСБ.
Впрочем, интересы задержанных одной лишь экстремистской литературой не ограничивались - оказалось, что готовящие покушение - фанаты SIMS.
Между тем, на одном Соловьеве группа бы не остановилась: появилась информация, что в списке тех, кого "заказали" были Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян.
Все задержанные формально принадлежали к международному движению "Национал-социалисты/Белая власть", которое в России в прошлом году было запрещено Верховным судом. Это разрозненные ячейки, объединяет которых одно - принцип расового превосходства. Поэтому на одежде одного из задержанных есть символика неонацистской группировки "Азов" (запрещен в РФ), а на четках со свастикой с другой стороны – украинский тризуб. В настоящее время ФСБ пытается раскрыть всю цепочку исполнителей и заказчиков преступления.
Источник:
АНТИФИШКИ
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