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На шоу Соловьёва профессор упал в обморок во время разговора про США

На шоу Соловьёва профессор упал в обморок во время разговора про США

Автор:
22 марта 2023 11:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Соловьев   видео   интересное   обморок   профессор   прямой эфир   фото   
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В эфире программы "Вечер с Соловьёвым" во время разговора о США упал в обморок один из приглашённых гостей — глава школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

Андрей Карнеев упал в обморок сразу после слов Соловьёва:


Америка никогда не считала цветных за людей.


Другие участники шоу бросились на помощь и подняли его. Тут же на съёмочную площадку вызвали скорую помощь. Упавший профессор — кандидат исторических наук и профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ. Он рассказал, что плохо себя чувствовал и надеялся дождаться перерыва.

«Владимир Соловьев и другие эксперты оказали ему первую помощь, вызвали врачей. Обморок был кратковременным. Медики обследовали Андрея Карнеева, с ним все в порядке, он уже дома», — сообщается в Telegram-канале Владимира Соловьева.

Карнеев отметил, что тема дискуссии не имеет отношение к обмороку.

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Метки: Соловьев   видео   интересное   обморок   профессор   прямой эфир   фото   
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28  комментариев
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XPARADOXX 6 часов назад
Соловьев - [мат]. Человек свалился, а он даже с места отойти не может. Все что нужно знать о его характере.
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448
Вася Васильев 51 минуту назад
ВШЭ = мрази.
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499
ZeroCross.ru Час назад
"Это курам на смех "
Миссия Серенити.
Угадал Соловьев со стоп-фразой
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2k
Oskarin 2 часа назад
как же фишки деградировали за эти 20 лет... По началу - умнейшая публика собиралась...Единственное что не нравилось - наряду с интересными постами фигурировали порно ролики. Видимо таким образом портал подтягивал аудиторию. А сейчас сплошь -гопота. Ребята вы совсем что ли ох.ер.ели? Вы всерьез обсуждаете, что там в студии у помета произошло? Возможно, самое честное то, что один из гостей реально упал в обморок, все остальное - полное гов.но? Просто пипец.....
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7k
Slowly 3 часа назад
Симоньян в самом начале сказала - пошли все в жопу, дайте стул. Вообще, чё за дурацкий формат шоу. Стоят стоймя, я всё думал, кто из них когда-нибудь первый сдастся. А оно вона чё.
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9k
Dabus 4 часа назад
Всю неделю из-за погоды давление у метеозависимых людей туда сюда скачет, так что неудивительно ...
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3k
Leonid 4 часа назад
А чё за формат такой, почему они там часами стоят?! посадите людей за стол!
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91k
sapér Vodička 4 часа назад
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
про помет придумали укро\фашисты...напоминаю..а теперь на комменты гляньте...сколько тут залетных хохлов...и либерасни..которые поддерживают фашистов во всем.
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Oskarin 5 часов назад
нужно избавить гостей студии от дальнейших обмороков - у.е.б.а.т.ь по студии томагавком, чтоб все гавкнулось...
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269
OS 5 часов назад
Аллергия на соловьиный помёт.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
329240



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