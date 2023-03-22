На шоу Соловьёва профессор упал в обморок во время разговора про США

В эфире программы "Вечер с Соловьёвым" во время разговора о США упал в обморок один из приглашённых гостей — глава школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.
Андрей Карнеев упал в обморок сразу после слов Соловьёва:
Америка никогда не считала цветных за людей.
Другие участники шоу бросились на помощь и подняли его. Тут же на съёмочную площадку вызвали скорую помощь. Упавший профессор — кандидат исторических наук и профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ. Он рассказал, что плохо себя чувствовал и надеялся дождаться перерыва.
«Владимир Соловьев и другие эксперты оказали ему первую помощь, вызвали врачей. Обморок был кратковременным. Медики обследовали Андрея Карнеева, с ним все в порядке, он уже дома», — сообщается в Telegram-канале Владимира Соловьева.
Карнеев отметил, что тема дискуссии не имеет отношение к обмороку.
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Миссия Серенити.
Угадал Соловьев со стоп-фразой
Но я согласна, что совсем не обязательно всё время стоять, и если эксперты в студии будут сидеть, шоу от этого хуже не станет.