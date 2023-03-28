FISHKINET
Сообщество Юмор 16672 поста • 3545 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Жительнице Санкт-Петербурга приснилось изнасилование и она вызвала полицию

Жительнице Санкт-Петербурга приснилось изнасилование и она вызвала полицию

Автор:
28 марта 2023 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   изнасилование   интересное   сон   суд   фото   штраф   
1514
1

Женщина спокойно себе спала в кровати и вдруг её настиг очень неприятный сон. Трое мужчин покушались на её честь. Женщина с перепугу вызвала полицию и скорую помощь. Суд оштрафовал паникёршу за ложный вызов.

Ложных вызовов в России случается много, но вызов скорой помощи и полиции в Санкт-Петерберуге оказался одним из самых странных. Женщине вдруг приснилось, что её изнасиловало трое мужчин. Перепугавшись, она схватила телефон и вызвала скорую помощь и полицию через оператора 112. Когда приехала скорая, женщина уже пришла в себя, сообщила объединенная пресс-служба судов города.


Мировой судья судебного участка №105 г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Викторию Бурову за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.13 (заведомо ложный вызов специализированных спецслужб) КоАП РФ.


Паникёршу оштрафовали на тысячу рублей, на заседание она не явилась.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   изнасилование   интересное   сон   суд   фото   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
кто то сидит, рассказы сочиняет, а Покемонка ,всю эту хрень, сюда тащит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
25k
Slawa49 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
969
basil pupkin 6 минут назад
Как это по Питерски...
Разпять, а потом разчленить её хотели трое :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vijilante 6 минут назад
Эк' её тЫркнуло - такой "приход" , просто мечта !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Aleks 11 минут назад
Это на каких веществах она сидит, если уже не в состоянии отличить реальность от сна?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Полчаса назад
Мечты не сбываются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex Полчаса назад
Это же надо так мечтать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
GRuslan 41 минуту назад
Наверное каждая женщина мечтает чтоб её пытались изнасиловать, но тут появился богатый мужчина и спас её от насильника, потом женился на ней и потом она отжала все его имущество))).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
116
Maikl 55 минут назад
Прям как в анекдоте про бабу-ягу с концовкой: " Уж и помечтать нельзя" )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
stb22 59 минут назад
Изголодалась бедняжка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Глущенко Час назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KarabasBarabas Час назад
Надо было у нее анализы на наркотики заодно взять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ChePaev 2 часа назад
Гом-стоп-тервердоп, бабушка здорова,
гоп-стоп-тервердоп, кушает компот,
гоп-стоп-тервердоп и мечтает снова,
гоп-стоп-тервердоп пережить налет))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sssss3 2 часа назад
Неплохо у неё подсознание резвится.
Даже с тремя барышня возжелала, наверно одновременно исполнили охальники???
Друг интересуется подробностями, мне вот совсем пофик....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий 2 часа назад
Эх вы! И полиция, и скорая так и не поняли зачем их вызвали!!!! Ещё и оштрафовали!!!!)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Том Сойер 2 часа назад
Это же как давно у тётеньки сексу не было.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
329756



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Немного фактов о космосе
Немного фактов о космосе
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Набирающие популярность в сообществах
Как изменилась детская мода для мальчиков за последние 100 лет
Как изменилась детская мода для мальчиков за последние 100 лет
Копытка: Птица с губкой на груди и «копытами» вместо лап. Живёт в Азии, но иногда парадоксально залетает в Европу
Копытка: Птица с губкой на груди и «копытами» вместо лап. Живёт в Азии, но иногда...
Украинцы, поддерживающие Россию
Украинцы, поддерживающие Россию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пойман с поличным

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#машина#дтп#факты#подборка#Фотографии#забавно#СССР#улыбнуло
#Юмор#автомобили#аварии#авто аварии#позитив#интересное#Ynews#картинки#США#фильм
#интересно#автомир#в мире#люди#Прикол#Китай#Россия#Приколы#шоу бизнес#археология
Пуленепробиваемый костюм, как в фильме «Джон Уик» (видео) Пуленепробиваемый костюм, как в фильме «Джон Уик» (видео) «Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились «Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились Странные причёски, которые превратили своих владельцев в посмешище Странные причёски, которые превратили своих владельцев в посмешище 12 фотографий, которые показывают, что развод — это не так уж и страшно 12 фотографий, которые показывают, что развод — это не так уж и страшно "Я просто не люблю воблу": В Тюмени закончился суд над активисткой, которая написала "Нет в***е" "Я просто не люблю воблу": В Тюмени закончился суд над активисткой, которая написала "Нет в***е" Смешные и непослушные пёсики, на которых просто невозможно злиться Смешные и непослушные пёсики, на которых просто невозможно злиться

На что жалуетесь?

Вернуться