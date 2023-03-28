Жительнице Санкт-Петербурга приснилось изнасилование и она вызвала полицию

Женщина спокойно себе спала в кровати и вдруг её настиг очень неприятный сон. Трое мужчин покушались на её честь. Женщина с перепугу вызвала полицию и скорую помощь. Суд оштрафовал паникёршу за ложный вызов.
Ложных вызовов в России случается много, но вызов скорой помощи и полиции в Санкт-Петерберуге оказался одним из самых странных. Женщине вдруг приснилось, что её изнасиловало трое мужчин. Перепугавшись, она схватила телефон и вызвала скорую помощь и полицию через оператора 112. Когда приехала скорая, женщина уже пришла в себя, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Мировой судья судебного участка №105 г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Викторию Бурову за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.13 (заведомо ложный вызов специализированных спецслужб) КоАП РФ.
Паникёршу оштрафовали на тысячу рублей, на заседание она не явилась.
Источник:
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Разпять, а потом разчленить её хотели трое :)
гоп-стоп-тервердоп, кушает компот,
гоп-стоп-тервердоп и мечтает снова,
гоп-стоп-тервердоп пережить налет))
Даже с тремя барышня возжелала, наверно одновременно исполнили охальники???
Друг интересуется подробностями, мне вот совсем пофик....