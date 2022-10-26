Смешные и непослушные пёсики, на которых просто невозможно злиться

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Все домашние животные обожают проводить время со своими хозяевами, но вот только у людей не всегда есть возможность играть со своими питомцами. Тогда собаки сами придумывают, чем им заняться и не всегда это невинные шалости.
Даже воспитанные псы иногда допускают оплошности.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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