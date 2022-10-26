FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12963 поста • 1378 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Смешные и непослушные пёсики, на которых просто невозможно злиться

Смешные и непослушные пёсики, на которых просто невозможно злиться

Автор:
26 октября 2022 14:44
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Прикол   Юмор   животные   интересное   косяк   собаки   фото   
586
13

Все домашние животные обожают проводить время со своими хозяевами, но вот только у людей не всегда есть возможность играть со своими питомцами. Тогда собаки сами придумывают, чем им заняться и не всегда это невинные шалости.

Даже воспитанные псы иногда допускают оплошности.

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомцы   Прикол   Юмор   животные   интересное   косяк   собаки   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68634



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров
Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров
Смешные и познавательные картинки
Смешные и познавательные картинки
Набирающие популярность в сообществах
18 девушек-силачек, которые доказали, что рельефные мышцы могут быть к лицу не только мужчинам
18 девушек-силачек, которые доказали, что рельефные мышцы могут быть к лицу не только...
20+ неутешительных фактов о нашем мире, которые заставят задуматься
20+ неутешительных фактов о нашем мире, которые заставят задуматься
Apple выпустит титановый iPhone
Apple выпустит титановый iPhone
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ставь класс - если они уже надоели

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#дтп#картинки#Еда#в мире#люди#Ynews#фильм
#интересно#интересное#подборка#животные#кино#Приколы#актеры#СССР#познавательно#девушки
#Юмор#история#аварии#авто аварии#автомобили#США#роль#автомир#природа#знаменитости
Apple выпустит титановый iPhone Apple выпустит титановый iPhone Креветки и телятина: владелица собак показала рацион своих питомцев, а россияне сочли это оскорблением Креветки и телятина: владелица собак показала рацион своих питомцев, а россияне сочли это... У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много Мужчина разбил окно машины, чтобы вытащить собаку Мужчина разбил окно машины, чтобы вытащить собаку Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает

На что жалуетесь?

Вернуться