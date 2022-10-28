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12 фотографий, которые показывают, что развод — это не так уж и страшно

12 фотографий, которые показывают, что развод — это не так уж и страшно

Автор:
28 октября 2022 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   брак   интересное   люди   развод   фото   
1843
12

"И жили они долго и счастливо" - так заканчиваются почти все сказки в мире. Однако в жизни всё совсем по-другому. Иногда не получается сохранить брак, и тогда люди расходятся. Многие осуждают тех, кто решился на развод, но с дохлой лошади нужно слезать немедленно.

Пользователи Reddit поделились своими добрыми историями про развод. Пора уже ставить собственное счастье выше того, что о нас подумают другие.

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Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   брак   интересное   люди   развод   фото   
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11  комментариев
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361
Graf Otodrakula Час назад
Да,баян.Но всё такой же актуальный
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15k
эмосурикат прямоползающий 20 минут назад
это одна сотая процента разводов, чаще всего это истерики, суды, дележка имущества, детей и прочая мерзопакость
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1k
Змей Горыныч 46 минут назад
Х.з. Мы с бывшей друзьями остались....
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43
Sata33 53 минуты назад
На самом деле страшно , потому что потом уже ничего подобного не хочется ...
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586
kolobok263 54 минуты назад
писать научись..."выЙграл", позорище. дальше читать даже не стал
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12k
Мистер Фикс 2 часа назад
Когда разводились с первой женой (на тот момент вместе уже месяц не жили), после подачи заявления шли из загса, ржали как сумасшедшие. Уже не помню над чем, просто дикая эйфория была. У метро Кутузовская попрощались. И больше не виделись и не слышались никогда. Свое свидетельство о разводе вообще только через год из загса забрал.
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16k
Поручик 2 часа назад
Пфе! Моя бывшая вторая жена как-то выдала эпичную фразу: "Мы дружим, мы были женой и мужем". Прожили вместе пять лет, развелись почти пятнадцать лет назад, но дружим до сих пор.
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29
Роня 2 часа назад
Бл, как хорошо когда по доброму и с юмором... Помню вызывали меня в суд по поводу развода. И он и она мне были друзьями... Жуть
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12k
Павел 2 часа назад
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12k
Павел 2 часа назад
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