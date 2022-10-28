12 фотографий, которые показывают, что развод — это не так уж и страшно

"И жили они долго и счастливо" - так заканчиваются почти все сказки в мире. Однако в жизни всё совсем по-другому. Иногда не получается сохранить брак, и тогда люди расходятся. Многие осуждают тех, кто решился на развод, но с дохлой лошади нужно слезать немедленно.