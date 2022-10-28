12 фотографий, которые показывают, что развод — это не так уж и страшно

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"И жили они долго и счастливо" - так заканчиваются почти все сказки в мире. Однако в жизни всё совсем по-другому. Иногда не получается сохранить брак, и тогда люди расходятся. Многие осуждают тех, кто решился на развод, но с дохлой лошади нужно слезать немедленно.
Пользователи Reddit поделились своими добрыми историями про развод. Пора уже ставить собственное счастье выше того, что о нас подумают другие.
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"Первое совместное фото мамы и папы с тех пор, как они развелись, когда мне было девять месяцев. Всегда хотел семейный портрет"
Источник:
АНТИФИШКИ
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А потом пошли в кафе пить пиво))))