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Претенденткам на звание «Миссис Каменск-Уральский» подарили бахилы, мусорные пакеты и целлофановую плёнку

Претенденткам на звание «Миссис Каменск-Уральский» подарили бахилы, мусорные пакеты и целлофановую плёнку

Автор:
01 декабря 2022 11:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Россия   Юмор   интересное   конкурс красоты   организаторы   свердловская область   фото   
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Есть конкурсы красоты, где победительницам вручают короны, денежные сертификаты и выгодные контракты. А есть конкурсы попроще, местные. На них вам не подарят короны, зато за участие девушки могут получить полезные в хозяйстве вещи: бахилы, пакеты, перчатки, пищевую плёнку. Подарок, конечно, полезный, но к организаторам есть вопросы.

Одна из участниц конкурса «Миссис Каменск-Уральский» (Свердловская область) рассказала, какие подарки её ждали после окончания мероприятия. Девушкам выдали пакетики, в которых оказалось очень много нужных вещей: мешочки (аж три вида), перчатки, бахилы, пищевая плёнка. Сертификаты, бомбочка для ванн и рекламная брошюра.

«Подарки были 10 из 10. Хочешь — бахилы, хочешь — мусорные пакеты, хочешь — перчатки полиэтиленовые, <…> куча сертификатов на скидочку в 300₽. Организатор считает подарки абсолютно достойными и без стеснения ссылается на то, что в Екатеринбурге конкурсы ниже по уровню», — рассказала участница.

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Приняв и посмеявшись, девушка решила воспользоваться сертификатами на скидку и отправилась на спа-день в местный салон. Девушке сделали макияж, уложили волосы, выдали полотенце с халатом. И то халат достался не всем.

"Мы просто сидели и прикрывались кто чем, ко простыней, кто полотенцем для рук маленького и среднего размера, было ржачно, всего 3 халата на 12 человек для фотосессии из спа процедур было... А ничего и не было", - рассказала девушка.

Мастера салона заявили, что обычно такой спа-день стоит 15000 рублей.

Для участия в конкурсе девушкам пришлось заплатить порядка 25000 рублей (10 тысяч за участие, 15 тысяч за наряды, макияж, причёски и т.д.).

В комментариях люди, конечно, посмеялись, но выяснилась и другая неприятная правда.

"На странице конкурса можно найти фото участниц. И они некрасивые. Я знаю фотографов с достаточно бюджетными расценками, которые делают превосходные кадры буквально, в полевых условиях. Здесь же, вероятно, в студийных условиях мы видим кадры, которые сложно назвать даже хорошими.

Макияж который участница сделала себе сама в домашних условиях, на мой взгляд, выглядит куда лучше того, что натворила визажист. С прической вообще беда. Как парикмахер умудрился испортить локоны - это загадка. Я обучалась на стилиста по вечерним прическам и даже у меня, НА НАЧАЛЬНОМ этапе обучения получалось лучше.", рассказала другая участница.


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Метки: Прикол   Россия   Юмор   интересное   конкурс красоты   организаторы   свердловская область   фото   
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13  комментариев
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1k
ChePaev 2 часа назад
а наверняка рассчитывали каждой по Мерседесу SLK и тур на Мальдивы в подарок, потому что они же богини)))
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1k
Иван 3 минуты назад
Дареному коню в зубы не смотрят. Интересно что победитель получила? Наверняка ведь не пакеты, как проигравшие
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52
DrEris 12 минут назад
Какая ирония)
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502
Mrak OBOY Полчаса назад
сейчас на таких конкурсах не красавицы, а перекаченные тетки, я в колесо машины меньше атмосфер закачиваю, чем они себе в губы и сиськи.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 43 минуты назад
Какие красавицы - такие и подарки...
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1k
Мурчелло 48 минут назад
А что им ,короны золотые?Тысячи долларов?За то что жопой полчаса покрутила?Нахер вообще эти конкурсы нужны.Только бабскую психику ломают.
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18
alexroland 49 минут назад
А хотели контракты в Париже и мужа - миллионера ....
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648
Alexandr D 54 минуты назад
Красиво этих
#яжбогиня прокинули. Организаторам и спонсорам
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8k
Ден Час назад
Набор расчленителя.
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−18
Иннoгeнтий Час назад
Походу конкурс организовывала та же контора что и мобилизацию !!!
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388k
Йожик справедливый Час назад
Интересно, а во время ВОВ были конкурсы красоты? Не...просто не догоняю ситуацию, ёлки вроде отменили, может и такие конкурсы временно похерить, чтобы не нагнетать... А после можно и возродить, прошу не ругать-это сугубо личное мнение....а то ща понесётся)))))
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PokemonKa
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