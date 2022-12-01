Претенденткам на звание «Миссис Каменск-Уральский» подарили бахилы, мусорные пакеты и целлофановую плёнку

Есть конкурсы красоты, где победительницам вручают короны, денежные сертификаты и выгодные контракты. А есть конкурсы попроще, местные. На них вам не подарят короны, зато за участие девушки могут получить полезные в хозяйстве вещи: бахилы, пакеты, перчатки, пищевую плёнку. Подарок, конечно, полезный, но к организаторам есть вопросы.
Одна из участниц конкурса «Миссис Каменск-Уральский» (Свердловская область) рассказала, какие подарки её ждали после окончания мероприятия. Девушкам выдали пакетики, в которых оказалось очень много нужных вещей: мешочки (аж три вида), перчатки, бахилы, пищевая плёнка. Сертификаты, бомбочка для ванн и рекламная брошюра.
«Подарки были 10 из 10. Хочешь — бахилы, хочешь — мусорные пакеты, хочешь — перчатки полиэтиленовые, <…> куча сертификатов на скидочку в 300₽. Организатор считает подарки абсолютно достойными и без стеснения ссылается на то, что в Екатеринбурге конкурсы ниже по уровню», — рассказала участница.
Приняв и посмеявшись, девушка решила воспользоваться сертификатами на скидку и отправилась на спа-день в местный салон. Девушке сделали макияж, уложили волосы, выдали полотенце с халатом. И то халат достался не всем.
"Мы просто сидели и прикрывались кто чем, ко простыней, кто полотенцем для рук маленького и среднего размера, было ржачно, всего 3 халата на 12 человек для фотосессии из спа процедур было... А ничего и не было", - рассказала девушка.
Мастера салона заявили, что обычно такой спа-день стоит 15000 рублей.
Для участия в конкурсе девушкам пришлось заплатить порядка 25000 рублей (10 тысяч за участие, 15 тысяч за наряды, макияж, причёски и т.д.).
В комментариях люди, конечно, посмеялись, но выяснилась и другая неприятная правда.
"На странице конкурса можно найти фото участниц. И они некрасивые. Я знаю фотографов с достаточно бюджетными расценками, которые делают превосходные кадры буквально, в полевых условиях. Здесь же, вероятно, в студийных условиях мы видим кадры, которые сложно назвать даже хорошими.
Макияж который участница сделала себе сама в домашних условиях, на мой взгляд, выглядит куда лучше того, что натворила визажист. С прической вообще беда. Как парикмахер умудрился испортить локоны - это загадка. Я обучалась на стилиста по вечерним прическам и даже у меня, НА НАЧАЛЬНОМ этапе обучения получалось лучше.", рассказала другая участница.
Источник:
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