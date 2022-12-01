Претенденткам на звание «Миссис Каменск-Уральский» подарили бахилы, мусорные пакеты и целлофановую плёнку

Приняв и посмеявшись, девушка решила воспользоваться сертификатами на скидку и отправилась на спа-день в местный салон. Девушке сделали макияж, уложили волосы, выдали полотенце с халатом. И то халат достался не всем.

"Мы просто сидели и прикрывались кто чем, ко простыней, кто полотенцем для рук маленького и среднего размера, было ржачно, всего 3 халата на 12 человек для фотосессии из спа процедур было... А ничего и не было", - рассказала девушка.

Мастера салона заявили, что обычно такой спа-день стоит 15000 рублей.