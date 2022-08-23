«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились

24 августа — День Независимости Украины. Власти страны придумали особый жест и попросили всех, кто поддерживает страну, сложить пальцы правой руки в «трезубец независимости». Казалось бы, что тут такого? Но этот жест больше известен как «два в парадный, один — в шоколадный».
Флешмоб запустило Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с агентством Banda. Власти предложили украинцам и всем сочувствующим сложить пальцы в особый жест — безымянный палец прижать к ладони большим пальцем.
Флешмоб уже поддержали сам министр культуры Александр Ткаченко, певицы Джамала, Alyona Alyona, Lida Lee, певица и модель Даша Астафьева, группа KALUSH и рэпер OTOY.
Как утверждает украинский портал MMR, жест символизирует собой классическую вариацию трезубца.
«Трезубец — древний украинский символ с тысячелетней историей. В ХХ веке трезубец стал символом борьбы украинцев за независимость. Сегодня мы вновь объединяемся вокруг нашего герба. Он есть у каждого из нас. Присоединяйтесь к флешмобу #тризубнезалежності. Каждый из нас „поднимет“ герб Украины в знак нашей независимости», — призвал сограждан министр Ткаченко.
Однако у этого жеста более давняя и богатая история. Этот жест имеет сексуальный подтекст — его называют «Two in the pink, one in the stink», что дословно переводится как «Два в розовое, один в вонючее». Об этом сообщает наша любимая Википедия.
Украинцы уже назвали жест в сегменте соцсетей «два в куньку, один в бздуньку». Жест вызвал неоднозначную реакцию, и многие украинцы выступили против такого спорного флешмоба.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Жест вполне точно описывает нынешнее положение Украины.
Особенно на международной арене