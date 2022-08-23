«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились

Флешмоб запустило Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с агентством Banda. Власти предложили украинцам и всем сочувствующим сложить пальцы в особый жест — безымянный палец прижать к ладони большим пальцем.

Флешмоб уже поддержали сам министр культуры Александр Ткаченко, певицы Джамала, Alyona Alyona, Lida Lee, певица и модель Даша Астафьева, группа KALUSH и рэпер OTOY.