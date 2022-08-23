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«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились

«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились

Автор:
23 августа 2022 11:05
Сообщество : Юмор
Метки: День независимости   Украина   Юмор   жесты   интересное   позор   прикол   фото   
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24 августа — День Независимости Украины. Власти страны придумали особый жест и попросили всех, кто поддерживает страну, сложить пальцы правой руки в «трезубец независимости». Казалось бы, что тут такого? Но этот жест больше известен как «два в парадный, один — в шоколадный».

Флешмоб запустило Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с агентством Banda. Власти предложили украинцам и всем сочувствующим сложить пальцы в особый жест — безымянный палец прижать к ладони большим пальцем.

Флешмоб уже поддержали сам министр культуры Александр Ткаченко, певицы Джамала, Alyona Alyona, Lida Lee, певица и модель Даша Астафьева, группа KALUSH и рэпер OTOY.

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Как утверждает украинский портал MMR, жест символизирует собой классическую вариацию трезубца.

«Трезубец — древний украинский символ с тысячелетней историей. В ХХ веке трезубец стал символом борьбы украинцев за независимость. Сегодня мы вновь объединяемся вокруг нашего герба. Он есть у каждого из нас. Присоединяйтесь к флешмобу #тризубнезалежності. Каждый из нас „поднимет“ герб Украины в знак нашей независимости», — призвал сограждан министр Ткаченко.

Однако у этого жеста более давняя и богатая история. Этот жест имеет сексуальный подтекст — его называют «Two in the pink, one in the stink», что дословно переводится как «Два в розовое, один в вонючее». Об этом сообщает наша любимая Википедия.

Украинцы уже назвали жест в сегменте соцсетей «два в куньку, один в бздуньку». Жест вызвал неоднозначную реакцию, и многие украинцы выступили против такого спорного флешмоба.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: День независимости   Украина   Юмор   жесты   интересное   позор   прикол   фото   
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11  комментариев
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4k
GROMOZEKA Полчаса назад
Ну все правильно.
Жест вполне точно описывает нынешнее положение Украины.
Особенно на международной арене
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5k
rutt 47 секунд назад
Хохлы, в лучшие в плане знатно обосраться. Вот все думали, что по площадям столиц в обдристаных труселях ползать это финиш, ан нет, вы вон чё ещё удумали. Страшно представить что вы первого сентября накреативите. Совы уже начинают коситься на глобусы, но есть надежда, что разум ещё теплится в головах ваших пропагандистов.
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1k
emporio_ss 5 минут назад
Ссылка coub.com
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13k
сеньор Леонсио 7 минут назад
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8k
Владимир 9 минут назад
Иногда думаешь что, такого долбое.изма быть не может, ну вроде взрослые люди.... И тут новости из 404.....
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426
ChePaev 12 минут назад
а еще они придумали Красный мак -символ скорби о героях погибших в войнах)))
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5k
Том Сойер 13 минут назад
Хохлизм головного мозга - ну, что тут ещё сказать..... То краской вымажутся со всех сторон и валяются по площадям в Европе, то в цвета своего флага мажут всё подряд - начиная от урн на улицах, заканчивая стенами общественных туалетов, теперь вот жест "новый" придумали, независимость у них такая - два в розовое, один в вонючее, как раз как они и хотели, чтобы спереди красное не текло, а сзади - коричневое.....

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18
HalloFreeSpace 16 минут назад
потрясающая новость ...
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2k
pinbalist 21 минуту назад
Так победят!
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3k
SandMANn 22 минуты назад
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15k
Сергей Полчаса назад
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