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"Нажимаем звонилку": внучка нашла старые записи бабушки - и растрогалась до слёз

"Нажимаем звонилку": внучка нашла старые записи бабушки - и растрогалась до слёз

Автор:
27 марта 2023 12:04
Сообщество : Истории
Метки: бабушка и внучка   бабушка и технологии   милота   прогресс   родственники   старые записи бабушки   
1106
9

Находить спустя годы старые записи и блокноты - это как снова встретиться с близкими.

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Пост посмотрели почти 170 тыс. человек.


В их молодости ещё не было современной техники, потому осваивать технологии пришлось заново. Такие заметки реально помогают не запутаться и быстрее разобраться!




А ваши пожилые родственники пользуются техникой?

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Метки: бабушка и внучка   бабушка и технологии   милота   прогресс   родственники   старые записи бабушки   
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3  комментария
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1k
Капитошка 39 минут назад
Посмотрим как внучка будет себя вести в возрасте бабушки.
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9k
au3 Полчаса назад
Почерк не старческий. И что там за приписка в правом нижнем углу? Вот это бабушкин почерк
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