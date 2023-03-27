"Нажимаем звонилку": внучка нашла старые записи бабушки - и растрогалась до слёз

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Находить спустя годы старые записи и блокноты - это как снова встретиться с близкими.
1. Пользовательница Твиттера нашла блокнот, в котором бабушка записывала инструкции по пользованию интернетом и приложениями
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Пост посмотрели почти 170 тыс. человек.
В их молодости ещё не было современной техники, потому осваивать технологии пришлось заново. Такие заметки реально помогают не запутаться и быстрее разобраться!
3. В комментариях люди рассказали, что их пожилые родственники тоже активно используют написанные от руки инструкции
А ваши пожилые родственники пользуются техникой?
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