Наглядное объяснение, почему бегемоты — самые опасные травоядные в Африке

Многие считают, что самое опасное животное в Африке это лев. Да, конечно, львы — цари зверей и всё такое. Но знаете ли вы, что на бегемотов не рискуют нападать даже львы? У бегемотов очень много физической мощи, пытливый ум и нет врагов в природе. Вообще. Даже люди им не страшны.
Для начала посмотрим ролик с бегемотом. На нём смотритель зоопарка угощает своего подопечного арбузом. Бегемот с лёгкостью лопает арбуз и съедает его полностью. Ни для кого не секрет, что бегемоты обладают чудовищной силой.
Но вот только применяют эту силу бегемоты редко. Начнём с того, что ему это не нужно. В природе у бегемотов нет врагов. Вообще. Хищники Африки не рискуют связываться с этой полуторатонной машиной для убийства. Бегемот может с лёгкостью убить взрослого льва, и цари зверей это прекрасно знают.
Даже людей бегемоты не интересуют. Их клыки не котируются на чёрном рынке, мясо у них жёсткое и невкусное. Кожа бегемота когда-то использовалась для изготовления кнутов и плетей, но с отменой рабства и её перестали добывать. Другими словами — бегемоты живут себе спокойно, никому не мешают.
Главное оружие бегемотов — клыки. Их у них не так много, но зато они очень опасны. Клыки у бегемотов растут всю жизнь и могут достигать длины больше полуметра. В купе с недюжинной силой такое оружие становится смертельным. В ярости бегемот способен перекусить пополам даже нильского крокодила.
Ещё одно неоспоримое оружие бегемота — это его ум. Если вы думаете, что это просто огромная коровка, вы сильно ошибаетесь. Если надо, бегемоты умеют убивать очень изощрённо. Известен случай, когда на бегемота напал лев. То ли хищник оголодал, то ли был слишком молод и неопытен. Бегемот не стал затаптывать льва или рвать его клыками. Он просто схватил его поперёк туловища, затащил в воду и утопил.
Ещё один случай, доказывающие ум бегемотов, произошёл в дельте Нила. Туда заплыла акула. Такое случается, когда акула гонится за добычей. Сельдевые акулы очень яростны и иногда в своей ярости безумны. Эта акула упустила свою добычу и решила отыграться на бегемоте. Тот не стал драться с акулой в воде, а вытащил её на сушу и там затоптал. Конечно, все эти истории взяты из интернета, но они показывают главное — бегемоты очень умные.
А ещё бегемотики очень добрые. Они даже могут помогать другим животным избежать беды или смерти.
В интернете есть ролики, на которых бегемот спасает антилопу. Это не случайность. Бегемоты и правда очень великодушны. Зоолог Дик Рекассель рассказывал, как на его глазах бегемот спас антилопу.
Аллигатор схватил одну их антилоп и потащил в воду. Находящийся рядом бегемот отбил добычу у хищника, помог ей вылезти на берег и даже начал обнюхивать раны. К счастью, антилопа была не сильно ранена, встала и ускакала.
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Бегемоты большую часть своей жизни проводят в воде. Можно сказать, что они делят свою среду обитания с крокодилами. Именно поэтому самые частые стычки у бегемотов происходят именно с крокодилами. Чаще всего самки, защищая детёнышей, сами отгоняют хищников от себя.
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