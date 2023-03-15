Наглядное объяснение, почему бегемоты — самые опасные травоядные в Африке

Но вот только применяют эту силу бегемоты редко. Начнём с того, что ему это не нужно. В природе у бегемотов нет врагов. Вообще. Хищники Африки не рискуют связываться с этой полуторатонной машиной для убийства. Бегемот может с лёгкостью убить взрослого льва, и цари зверей это прекрасно знают.

Даже людей бегемоты не интересуют. Их клыки не котируются на чёрном рынке, мясо у них жёсткое и невкусное. Кожа бегемота когда-то использовалась для изготовления кнутов и плетей, но с отменой рабства и её перестали добывать. Другими словами — бегемоты живут себе спокойно, никому не мешают.