81-летняя старушка в платочке, фотографирующая Краснодар, рассказала о своей жизни

Как оказалось, бабушку зовут Галина Константиновна Забелина. "Известия" нашли Галину Константиновну и взяли у неё интервью. Как оказалось, бабуля из творческой семьи — оба родителя были артистами. В молодости Галина изначально поступала в физмат КубГУ, но потом поняла, что её душа лежит к искусству. Девушка поступила на художественно-графический факультет, окончила его и стала преподавать. 40 лет она преподавала рисунок, композицию и станковую графику на худграфе КубГУ.

Много лет спустя Галина Константиновна познакомилась с фототехникой благодаря старшему сыну и занялась фотографией: