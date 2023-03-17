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81-летняя старушка в платочке, фотографирующая Краснодар, рассказала о своей жизни

81-летняя старушка в платочке, фотографирующая Краснодар, рассказала о своей жизни

Автор:
17 марта 2023 09:49
Сообщество : Истории
Метки: Россия   Фотографии   бабушка   интересное   краснодар   милота   фото   фотограф   
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Неделю назад жители Краснодара заметили сгорбленную старушку, которая стояла с фотоаппаратом и фотографировала улицу. Люди восхитились тому, насколько бабуля предана своему делу. Ролик стал популярен в сети, и за несколько дней Галина Забелина прославилась на всю страну.

Совершенно случайно жительница Краснодара сняла на видео, как бабушка фотографирует улицу.

Работаю. Взгляд в окно, а там — !!! Разделите со мной эмоции! 🤗😍 Пусть даже не вслух. Уверена, у всех они будут многогранны! ❣️, — пишет автор ролика.

Как оказалось, бабушку зовут Галина Константиновна Забелина. "Известия" нашли Галину Константиновну и взяли у неё интервью. Как оказалось, бабуля из творческой семьи — оба родителя были артистами. В молодости Галина изначально поступала в физмат КубГУ, но потом поняла, что её душа лежит к искусству. Девушка поступила на художественно-графический факультет, окончила его и стала преподавать. 40 лет она преподавала рисунок, композицию и станковую графику на худграфе КубГУ.

Много лет спустя Галина Константиновна познакомилась с фототехникой благодаря старшему сыну и занялась фотографией:

Сын старший пошел в училище, там у них фотодело. Мы купили ему фотоаппарат, и мне так стало это интересно.

81-летняя Галина Константиновна ведёт соцсеть, где публикует свои работы. За неделю на страничку фотографа подписалось уже более двух тысяч человек.

Работы Галины Константиновны отличаются простотой и уютом. Глядя на них, становится тепло и спокойно.

Фотограф почти не обрабатывает фотографии, представляя их в первозданном виде. Красоту русской глубинки во всём её великолепии!

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Метки: Россия   Фотографии   бабушка   интересное   краснодар   милота   фото   фотограф   
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2  комментария
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67k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Какая молодец! Здоровья и долгих лет этой женщине!
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52k
smakido 44 минуты назад
"Старость меня дома не застанет - я в дороге, я в пути !"
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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