81-летняя старушка в платочке, фотографирующая Краснодар, рассказала о своей жизни

Неделю назад жители Краснодара заметили сгорбленную старушку, которая стояла с фотоаппаратом и фотографировала улицу. Люди восхитились тому, насколько бабуля предана своему делу. Ролик стал популярен в сети, и за несколько дней Галина Забелина прославилась на всю страну.
Совершенно случайно жительница Краснодара сняла на видео, как бабушка фотографирует улицу.
Работаю. Взгляд в окно, а там — !!! Разделите со мной эмоции! 🤗😍 Пусть даже не вслух. Уверена, у всех они будут многогранны! ❣️, — пишет автор ролика.
Как оказалось, бабушку зовут Галина Константиновна Забелина. "Известия" нашли Галину Константиновну и взяли у неё интервью. Как оказалось, бабуля из творческой семьи — оба родителя были артистами. В молодости Галина изначально поступала в физмат КубГУ, но потом поняла, что её душа лежит к искусству. Девушка поступила на художественно-графический факультет, окончила его и стала преподавать. 40 лет она преподавала рисунок, композицию и станковую графику на худграфе КубГУ.
Много лет спустя Галина Константиновна познакомилась с фототехникой благодаря старшему сыну и занялась фотографией:
Сын старший пошел в училище, там у них фотодело. Мы купили ему фотоаппарат, и мне так стало это интересно.
81-летняя Галина Константиновна ведёт соцсеть, где публикует свои работы. За неделю на страничку фотографа подписалось уже более двух тысяч человек.
Работы Галины Константиновны отличаются простотой и уютом. Глядя на них, становится тепло и спокойно.
Фотограф почти не обрабатывает фотографии, представляя их в первозданном виде. Красоту русской глубинки во всём её великолепии!
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