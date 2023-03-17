Острова, полностью заселенные животными

О том, как, собственно, свинки появились на острове Биг Мейджор Кей, известно крайне мало, именно поэтому их история сопряжена с целым рядом самых разных легенд. Согласно одной из них, свиньи были завезены на остров пиратами, которые оставили животных в качестве стратегического запаса провианта…на всякий случай, так сказать. Но этот самый «всякий» случай так и не настал: пираты не вернулись, а хрюшки так и остались жить на острове, сумев адаптироваться к новым незнакомым условиям.