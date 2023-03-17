Острова, полностью заселенные животными

О том, что существуют необитаемые острова, мы с вами прекрасно знаем. Известны также и густонаселенные земли, где в буквальном смысле яблоку негде упасть от количества жителей.
А вот об островах, которые населяют исключительно животные, я уверен, вам слышать не доводилось. И в данном случае я имею в виду не диких и экзотических представителей фауны, а вполне себе обычных котов, кроликов и лошадей.
Остров кошек
Это название отлично бы подошло какому-нибудь трогательному фильму или мультипликационной ленте, рассказывающей о непростой жизни братьев наших меньших. Однако данное наименование, а точнее, прозвище получил небольшой тихоокеанский островок на северо-востоке Японии - Тасиродзима или, собственно, «Кошачий остров». На территории острова, помимо котов, проживает порядка 100 человек – все они жители маленькой рыбацкой деревушки. А вот точное количество хвостатых и усатых обитателей – неизвестно.
Тасиродзима не является для живущих там кошек исторической родиной. Дело в том, что в свое время остров был центром разведения шелкопряда, и дабы уберечь урожай от мышей и других мелких вредителей, на его территорию были завезены кошки. Жители острова заботились о полудиких животных, кормили их и оберегали.
А рыбаки, в свою очередь, отдавали хвостатым обитателям остатки дневного улова в качестве благодарности. А как же иначе, ведь кошки обладали уникальной и необъяснимой способностью предсказывать морскую погоду, которая самым непосредственным образом сказывалась на качестве улова.
Также местные жители верили (и верят по сей день), что коты приносят удачу, а потому их численность никак не регулируется. Более того, на острове даже существует строгое правило, согласно которому въезд на его территорию с собаками строго запрещен.
В марте 2011 года Тасиродзима серьезно пострадал от разрушительного землетрясения, а затем и от цунами, затопившего низины острова. Несмотря на масштаб разрушений, человеческих жертв удалось избежать…и опять же благодаря кошкам, которые заранее почувствовали ухудшение погодных условий. Жители успели заблаговременно перебраться на более высокие точки острова и укрыться от надвигающегося цунами.
Остров водоплавающих свиней
Официально он называется, конечно же, иначе - Биг Мейджор Кей. Это небольшой необитаемый остров в районе Эксума (Багамы), на западном пляже которого проживает популяция из нескольких десятков свиней и поросят, но не простых, а водоплавающих! Им-то остров и обязан своим прозвищем - Пиг Айленд (Остров Свиней).
Этот райский уголок, защищенный от последствий тропических штормов другими, более крупными островами, целиком и полностью принадлежит милым хрюшкам. И никаких людей. Ну, если только туристы заглянут с чем-нибудь вкусненьким…
О том, как, собственно, свинки появились на острове Биг Мейджор Кей, известно крайне мало, именно поэтому их история сопряжена с целым рядом самых разных легенд. Согласно одной из них, свиньи были завезены на остров пиратами, которые оставили животных в качестве стратегического запаса провианта…на всякий случай, так сказать. Но этот самый «всякий» случай так и не настал: пираты не вернулись, а хрюшки так и остались жить на острове, сумев адаптироваться к новым незнакомым условиям.
Еще по одной версии, недалеко от берегов Биг Мэйджор Кей произошло кораблекрушение. Судно, перевозившее самые разнообразные грузы, и в том числе свиней, разбилось о рифы, и животные оказались единственными выжившими «пассажирами». Благодаря своему умению уверенно держаться на воде, свинки добрались до берега, где, собственно, и обосновались.
Однако наиболее реалистичной из всех является версия, согласно которой свинки появились на Биг Мэйджор Кей в 90-х годах стараниями свиноводов с соседнего, вполне себе цивилизованного острова Стэниел Кей. Свиней в буквальном смысле выселили на необитаемый остров из-за многочисленных жалоб местных жителей на неприятный запах, исходящий от свинарников. Зато на Биг Мэйджор Кей свиньи никому не мешали, да и условия жизни были куда лучше и приятнее.
Однажды заметив, что на ранее необитаемом острове теперь проживают свиньи, жители соседних островов начали их подкармливать, подплывая к берегу на лодках. Поэтому сегодня, заметив приближающееся к острову судно, свинки бросают в воду и плывут навстречу угощенью.
Остров кроликов
Остров Окуносима или Усаги Шима стал известен во всем мире, благодаря весьма многочисленной популяции кроликов, проживающей на его территории. И хотя эти пушистые создания крайне милы, историю их появления на острове назвать милой просто язык не повернется…
В 1925 году Япония подписала Женевский протокол о запрете разработок и производства боевых отравляющих газов. Говоря простым языком, «о запрете химического оружия». Однако сей факт никак не повлиял на желание японцев продолжать свои эксперименты. Просто теперь программа по созданию химического оружия стала секретной.
Лаборатория подобного плана требовала соответствующего места, и таким местом стал остров Окуносима. Относительно небольшой (всего 1500 на 800 метров), расположенный в акватории Внутреннего японского моря, удален от столицы – эти и многие другие факторы определили выбор идеального места для секретного военного завода, который был возведен в 1929 году.
На заводе ежегодно синтезировалось более 6 000 тонн горчичного и слезоточивого газа. А кролики… кролики, как не трудно догадаться, использовались для проведения экспериментов – на них отрабатывалось воздействие ядовитых газов.
После окончания Второй Мировой войны американские войска закрыли смертоносные заводы и утилизировали яды. Жители острова, работавшие на предприятии, вынуждены были разъехаться кто куда, а кроликов, участвовавших в страшных экспериментах, уничтожили. Тогда откуда, спрашивается, они появились на острове вновь? Есть несколько мнений на этот счет.
Во-первых, их могли завести на остров, чтобы тестировать состояние экологии после закрытия химических заводов. Во-вторых, кролики могли появиться силами школьников, которые в 70-е годы приезжали на экскурсию. В-третьих, кролики могли жить на территории острова и раньше.
В любом случае, какова бы ни была истинная причина, отсутствие хищников, человеческой деятельности, а также запрета на охоту, сделали свое дело: пушистые существа расплодились на острове в огромном количестве. Несмотря на то, что кролики не являются домашними, людей они совершенно не боятся и охотно общаются с туристами.
Остров пони
Недалеко от побережья штатов Мэриленд и Вирджиния находится небольшой островок под названием Ассатег, на котором обитают дикие пони. Причем в таком количестве, что исследователи по сей день пытаются понять, каким образом они там появились. Существует теория, согласно которой эти пони считаются потомками лошадей испанских конкистадоров, потерпевших кораблекрушение вблизи этих берегов в 16-м веке.
Скорее всего, они принадлежали к испанским или североафриканским породам, которые либо сами сбежали, либо были отпущены колонизаторами. А может быть, колонизаторы намеренно завезли их на острова в 1669 году, преследуя какие-то свои цели.
До начала двадцатого века о существовании этих пони вообще никто не подозревал. Однако в настоящее время они находятся под защитой специально организованного Департамента. Известность пони возросла благодаря детскому роману М. Генри «Тайна чинкотег», а после того, как в 1961 «21 век Фокс» снял о них фильм, эти лошадки, а заодно и их остров, остаются в центре внимания до сих пор.
На сегодняшний день Департамент проводит многочисленные мероприятия, посвященные этим маленьким лошадкам, вырученные средства от которых идут на улучшение этой породы.
Источник:
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