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Долгий путь к успеху: Брендан Фрейзер не сдержал слёз, получив "Оскар"

Долгий путь к успеху: Брендан Фрейзер не сдержал слёз, получив "Оскар"

Автор:
13 марта 2023 10:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брендан Фрейзер   Награда   видео   интересное   карьера   милота   оскар   роль   фото   
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Брендан Фрейзер получил "Оскар" как лучший актер года за роль в фильме “Кит”. Звезда фильмов нулевых годов когда-то был очень популярен благодаря "Мумии" и различным комедиям. Но после 2007 года в жизни актёра наступила настоящая чёрная полоса.

Брендан Фрейзер, пожалуй, один из самых популярных актеров начала нулевых. Он снимался в романтических комедиях, блокбастерах и стал настоящим секс-символом. Высокий, широкоплечий мужчина влюбил в себя многих женщин. Брендан был на вершине успеха: слыл примерным семьянином, отличным актёром и просто хорошим человеком. Но в 2010-х он стал всё реже появляться на больших экранах, а потом и вовсе пропал.

В 2007 году Брендан развёлся со женой Эфтон Смит. Суд назначил актёру огромные алименты на трёх сыновей — каждый год Брендан отдавал бывшей жене 900 тысяч долларов. Сначала Фрейзер мог платить эту сумму, ведь он был успешным актёром. Но спустя несколько лет деньги кончились. К тому времени Фрейзер уже почти не снимался в кино из-за травмы позвоночника. По его словам, из-за полученных на съёмках травм (Фрейзер всегда старался сам выполнять трюки) он несколько лет подряд не вылезал из больниц. Ко всему прочему добавился скандал с директором Голливудской ассоциации иностранной прессы. Выпав из голливудской жизни, Брендан не захотел туда возвращаться и замкнулся в себе. Лишь в конце 2010-х актёр стал появляться в телевизионных проектах.

Настоящим спасательным кругом для Фрейзера стала роль в фильме "Кит". Он сыграл роль 270-килограмового преподавателя литературы, который ведёт затворнический образ жизни. Эта роль возродила Брендана. Он раскрыл весь свой талант и вернулся на большой экран. За эту роль Фрейзер получил "Оскар" и не смог сдержать слёз. Возвращение в большое кино поклонники актёра называли Бренессансом (Брендан+Ренессанс).

Актёр поблагодарил лично режиссёра фильма Аронофски, который "бросил ему творческий спасательный круг". На этом моменте плакал уже весь зал. Смело можно назвать этот момент самым трогательным!

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Метки: Брендан Фрейзер   Награда   видео   интересное   карьера   милота   оскар   роль   фото   
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16  комментариев
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1k
Злодей 44 минуты назад
Получить оскар за роль гомосека ну такое себе...
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57
Boka 2 минуты назад
У БФ действительно огромный драматический талант, в этом фильме он великолепен!
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29k
Григорий 3 минуты назад
Только порадоваться за мужика. Чернильное сердце похоронило его карьеру и Яна Софтли (Хакеры 1995). И фильм неплох, но продать не смогли и всех в черный список.
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1k
Потому что я Алёша 5 минут назад
Добряк он. Всегда нравился как актер, за его детское выражение лица и неподдельную наивность сигранных им героев. Ему за давно оскар только за "Ослепленный желаниями" можно было дать.
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8k
SuperTroll 16 минут назад
Чувак нормальный актер. Жизнь нагнула мужика..алименты по ляму баксов в год это же эпануться..Но то, что ему удалось выбраться это же хорошо. Лучше такие актеры, чем лгбт негрилы...
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6k
heta 18 минут назад
Наконец-то статуетку получил народный любимец, а не непойми кто.
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2k
fkamash 18 минут назад
Жирный педрило, проживший жизнь для себя любимого, пытающийся все исправить за три дня - в текущих реалиях пиндостана, это беспроигрышный образ. Даже если б эту роль сыграл Безруков - дали б и ему.)))
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28k
Ваня 37 минут назад
порадуемся за него, получил наконец-то своего оскара...
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https://fishki.net/community/golaja-pravda
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