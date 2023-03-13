Долгий путь к успеху: Брендан Фрейзер не сдержал слёз, получив "Оскар"

Брендан Фрейзер получил "Оскар" как лучший актер года за роль в фильме “Кит”. Звезда фильмов нулевых годов когда-то был очень популярен благодаря "Мумии" и различным комедиям. Но после 2007 года в жизни актёра наступила настоящая чёрная полоса.
Брендан Фрейзер, пожалуй, один из самых популярных актеров начала нулевых. Он снимался в романтических комедиях, блокбастерах и стал настоящим секс-символом. Высокий, широкоплечий мужчина влюбил в себя многих женщин. Брендан был на вершине успеха: слыл примерным семьянином, отличным актёром и просто хорошим человеком. Но в 2010-х он стал всё реже появляться на больших экранах, а потом и вовсе пропал.
В 2007 году Брендан развёлся со женой Эфтон Смит. Суд назначил актёру огромные алименты на трёх сыновей — каждый год Брендан отдавал бывшей жене 900 тысяч долларов. Сначала Фрейзер мог платить эту сумму, ведь он был успешным актёром. Но спустя несколько лет деньги кончились. К тому времени Фрейзер уже почти не снимался в кино из-за травмы позвоночника. По его словам, из-за полученных на съёмках травм (Фрейзер всегда старался сам выполнять трюки) он несколько лет подряд не вылезал из больниц. Ко всему прочему добавился скандал с директором Голливудской ассоциации иностранной прессы. Выпав из голливудской жизни, Брендан не захотел туда возвращаться и замкнулся в себе. Лишь в конце 2010-х актёр стал появляться в телевизионных проектах.
Настоящим спасательным кругом для Фрейзера стала роль в фильме "Кит". Он сыграл роль 270-килограмового преподавателя литературы, который ведёт затворнический образ жизни. Эта роль возродила Брендана. Он раскрыл весь свой талант и вернулся на большой экран. За эту роль Фрейзер получил "Оскар" и не смог сдержать слёз. Возвращение в большое кино поклонники актёра называли Бренессансом (Брендан+Ренессанс).
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Актёр поблагодарил лично режиссёра фильма Аронофски, который "бросил ему творческий спасательный круг". На этом моменте плакал уже весь зал. Смело можно назвать этот момент самым трогательным!
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