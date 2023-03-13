Долгий путь к успеху: Брендан Фрейзер не сдержал слёз, получив "Оскар"

В 2007 году Брендан развёлся со женой Эфтон Смит. Суд назначил актёру огромные алименты на трёх сыновей — каждый год Брендан отдавал бывшей жене 900 тысяч долларов. Сначала Фрейзер мог платить эту сумму, ведь он был успешным актёром. Но спустя несколько лет деньги кончились. К тому времени Фрейзер уже почти не снимался в кино из-за травмы позвоночника. По его словам, из-за полученных на съёмках травм (Фрейзер всегда старался сам выполнять трюки) он несколько лет подряд не вылезал из больниц. Ко всему прочему добавился скандал с директором Голливудской ассоциации иностранной прессы. Выпав из голливудской жизни, Брендан не захотел туда возвращаться и замкнулся в себе. Лишь в конце 2010-х актёр стал появляться в телевизионных проектах.