30 котонянек, которые отлично справляются со своей работой

Все владельцы кошек знают, что эти вроде бы гордые и равнодушные питомцы способны заглушить любую грусть и тоску, стоит им только запрыгнуть на колени и свернуться мурчащим клубочком. Усатые няньки из этой подборки явно в курсе своих магических способностей и не стесняются ими воспользоваться, чтобы утешить и развлечь своих самых юных владельцев.
1. "Мой сын полюбил нашу кошку с самого рождения. Она терпит эту любовь так стойко, как я себе и представить не могла"
2. "Трогательная сцена сегодняшним утром с участием моего полуторагодовалого сына и 14-летнего кота"
6. "У нашей кошки родились котята через несколько дней после рождения нашего ребенка. Один котенок постоянно забирается в колыбель. Им суждено стать лучшими друзьями"
14. "До сих пор не подпускали кота к ребенку, но тут решили дать ему подойти поближе и посмотреть, что он сделает"
15. "Моей жене осталось три недели до родов, и наши кошки обожают обниматься с ее животом"
17. "У моей сестры недавно родился первый ребенок. Я сфоткал, как она познакомила его со своей кошкой"
21. "7 лет назад. Я всегда буду дорожить этим воспоминанием и фото. Зейну сейчас 12, а Лолы больше нет с нами. Она была самой ласковой кошкой, а Зейн был ее ребенком"
22. "Кошка, которая ненавидит и нападает/убегает от всех, кроме хозяина, теперь безумно влюблена в двухнедельную «сестричку»"
23. "Почему мой кот, который у меня уже 10 лет, лижет моего ребенка? Он не лижет моих старших детей (4 и 6), но я не могу приучить его перестать лизать младенца"
25. "Спасибо тебе, Рин-Чан, что следишь за моим сыном с момента его рождения"
29. "Самая лучшая старшая сестренка. Она мурчит у нее над головой, пока она не уснет"
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Дети, которые родились с шикарными шевелюрами
- Острова, полностью заселенные животными
- 12 очаровательных снимков, когда кошки служили в ВМФ и плавали в море
- 16 фото о том, что все когда-то происходит впервые
- Такие разные эмоции домашних животных, оказавшихся у ветеринара