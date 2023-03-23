30 котонянек, которые отлично справляются со своей работой

Все владельцы кошек знают, что эти вроде бы гордые и равнодушные питомцы способны заглушить любую грусть и тоску, стоит им только запрыгнуть на колени и свернуться мурчащим клубочком. Усатые няньки из этой подборки явно в курсе своих магических способностей и не стесняются ими воспользоваться, чтобы утешить и развлечь своих самых юных владельцев.