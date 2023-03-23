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Сообщество Без кота и жизнь не та 1536 постов • 461 подписчик подписаться
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30 котонянек, которые отлично справляются со своей работой

30 котонянек, которые отлично справляются со своей работой

Автор:
23 марта 2023 17:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: дети   добрые фото   котоняни   коты   кошки   милота   
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Все владельцы кошек знают, что эти вроде бы гордые и равнодушные питомцы способны заглушить любую грусть и тоску, стоит им только запрыгнуть на колени и свернуться мурчащим клубочком. Усатые няньки из этой подборки явно в курсе своих магических способностей и не стесняются ими воспользоваться, чтобы утешить и развлечь своих самых юных владельцев.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дети   добрые фото   котоняни   коты   кошки   милота   
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4  комментария
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EDRENA ZA NOGU 49 минут назад
Хотел погладить моего котика-дикаря. Характер у него, однако...
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170
Алексей Губин Полчаса назад
Вот такой милый котик лег в коляску с новорожденным внуком моего коллеги по работе....Нет у него больше внука.Задушил
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6k
Андрей Крылов 36 минут назад
Запрещённый приём! За такое просто нельзя не поставить плюсик! :)
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Porky Pig

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