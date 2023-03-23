Единственный незрячий московский князь

Великий московский князь Василий II был единственным незрячим правителем в истории Российского государства. Таким он был не с рождения.
Старший сын Дмитрия Донского Василий унаследовал власть от отца. В завещании Донского также было указано, что после смерти Василия власть должна была перейти к его брату Юрию, а не к сыну Василия.
Василий тут же поторопился развязать борьбу с Юрием за княжеский престол, чтобы обеспечить будущее своего сына (тоже Василия). Наперекор воле почившего отца. Когда Василий I умер, на престол взошёл его сын 10-летний Василий II, оставив тем самым своего дядю Юрия с носом.
Дядюшка власть родного племянника признал, но исключительно на словах. Какая же власть без козней и заговоров. В Московском княжестве произошёл разлом, князья разделились на два враждующих лагеря. Ситуация накалилась, до взрыва оставалось совсем чуть-чуть.
Повод сыскался довольно быстро.
В 1433 году в Москве праздновали свадьбу князя Василия II и Марии, дочери удельного князя Боровского. По одной версий, в разгар гуляний вдова Василия I и мама жениха Софья сдёрнула с Василия Юрьевича (сына Юрия Дмитриевича) расшитый дорогой пояс. И громко заявила, что этот самый пояс был украден из приданого ещё невесты Дмитрия Донского. 70 лет прошло с той кражи и вряд ли Софья могла узнать украденное, но оскорбление было нанесено, и Василий Юрьевич быстро удалился со свадьбы, немедленно отправившись к отцу в Галич. По дороге с расстройства ограбив Ярославль, входивший во владение московского князя.
И целых 25 лет длилась братоубийственная война, названная историками феодальной. После ряда военных действий Юрий смог захватить войну и назвал себя новым московским князем. Племянник, зализывая раны, должен был отправиться в Коломну, которую ему решили отдать. Юрий уселся на трон, вот только служащие и бояре пошли с ним на открытый конфликт. Начался массовый исход к Василию II в Коломну. А Юрий ещё и с сыновьями разругался, поддержавшими своего двоюродного брата.
Несколько месяцев Юрий пробыл московским князем и потом решил всё-таки пойти на примирение с племянником, вернув ему отвоёванное место. А потом вообще умер, завещав (будучи ещё в чине князя) власть своему сыну Василию. Вот так братья-тёзки сошлись в битве за трон.
14 мая 1463 года Василий Васильевич победил своего брата Василия Юрьевича и даже пленил его. И непросто взял в плен, а приказал ослепить его. Вот с того примерно момента Василия Юрьевича в летописях стали называть Косым. Предполагается, что он был заточён в монастырь, где и скончался.
Но что ж это за князья, если не будут безостановочно драться и мстить?
За Косого решил отомстить один из его сыновей. Наконец-то его звали не Василий, а Дмитрий Шемяка. Он мечтал не только отомстить, но и, разумеется, править. Он захватил князя, когда тот молился в Троицко-Сергиевой Лавре, и приказал ослепить его.
Но упорного Василия, которого стали после этого называть Тёмным, это не остановило. Народная любовь к нему была крепка, и он смог объединить вокруг себя верных и надёжных союзников. Шемяка, высылая князя в Вологду, заставил того поклясться, что он никогда в жизни ни за что не будет претендовать на трон. Василий Тёмный пообещал, но практически тут же клятву нарушил. Довольно скоро Дмитрий Шемяка умер в Новгороде при неясных обстоятельствах. Историки уверены, что без Тёмного тут не обошлось.
Зрения Василий II лишился в 1446 году, когда его сыну Ивану было всего шесть лет. С момента, как князя лишили зрения, он везде ходил со своим сыном в качестве поводыря. Иван стал глазами отца, присутствовал на всех собраниях Боярской думы, а уже в 12 лет мог общаться со взрослыми политиками на равных.
Иван III рано стал опытной политической фигурой. Немалую роль в этом сыграл его отец, Василий Тёмный. Он смог воспитать в своём сыне и наследнике упорство и стойкость. Василий Тёмный смог одолеть и поставить на место своих недоброжелателей и передал трон Ивану III. Именно он заложил основы государственного строя, который просуществовал на Руси несколько веков.
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