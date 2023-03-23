Единственный незрячий московский князь

Но что ж это за князья, если не будут безостановочно драться и мстить?

За Косого решил отомстить один из его сыновей. Наконец-то его звали не Василий, а Дмитрий Шемяка. Он мечтал не только отомстить, но и, разумеется, править. Он захватил князя, когда тот молился в Троицко-Сергиевой Лавре, и приказал ослепить его.

Но упорного Василия, которого стали после этого называть Тёмным, это не остановило. Народная любовь к нему была крепка, и он смог объединить вокруг себя верных и надёжных союзников. Шемяка, высылая князя в Вологду, заставил того поклясться, что он никогда в жизни ни за что не будет претендовать на трон. Василий Тёмный пообещал, но практически тут же клятву нарушил. Довольно скоро Дмитрий Шемяка умер в Новгороде при неясных обстоятельствах. Историки уверены, что без Тёмного тут не обошлось.