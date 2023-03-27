Из нищей служанки во владелицу бьюти-индустрии: трансформация Марты Харпер

Марта Матильда Харпер появилась на свет в 1857 году в Канаде (Онтарио). Семья была очень бедной, и чтобы прокормить десяток детей отцу приходилось вкалывать, прикладывая нечеловеческие усилия. Дети в бедных семьях рано взрослеют. И уже в 7 лет малышку отправили в качестве прислуги в дом богатого фермера. Потом она перешла работать в семью врача.

Доктор Херриман на досуге увлекался изучением волос и всего, что с ними связано: уход, лечение, изменение свойств. Собственно, на тот момент и ухода как такового не было: воду экономили, шампунь ещё не изобрели. И перед смертью доктор поделился с девочкой рецептом своего изобретения – особого тоника для волос на базе натуральных компонентов – целебных трав.