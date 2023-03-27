Из нищей служанки во владелицу бьюти-индустрии: трансформация Марты Харпер

Внешность для женщин играет важную роль. И развитие современной бьюти-индустрии это наглядно доказывает.
Салоны красоты, где дамы чистят пёрышки и делают массу процедур по улучшайзингу, ещё в позапрошлом веке не существовали. И чтобы сделать причёску или примитивные процедуры, вызывали парикмахера на дом. Но девушка из бедной семьи по имени Марта смогла изменить устоявшуюся систему.
Марта Матильда Харпер появилась на свет в 1857 году в Канаде (Онтарио). Семья была очень бедной, и чтобы прокормить десяток детей отцу приходилось вкалывать, прикладывая нечеловеческие усилия. Дети в бедных семьях рано взрослеют. И уже в 7 лет малышку отправили в качестве прислуги в дом богатого фермера. Потом она перешла работать в семью врача.
Доктор Херриман на досуге увлекался изучением волос и всего, что с ними связано: уход, лечение, изменение свойств. Собственно, на тот момент и ухода как такового не было: воду экономили, шампунь ещё не изобрели. И перед смертью доктор поделился с девочкой рецептом своего изобретения – особого тоника для волос на базе натуральных компонентов – целебных трав.
В поисках более высокооплачиваемой работы девушка перебралась в Рочестер, где устроилась на службу к некой состоятельной особе Луэлле Робертс. Она не только прислуживала, но и выполняла функции личного парикмахера – уход, маски, массаж. И в свободное время делала тоник, секретом которого поделился покойный наниматель. Средство тестировала на себе, раздавала знакомым. После восторженных отзывов Марта задумалась о собственном бизнесе.
А для женщины в то время это было ох как сложно. Даже офис арендовать вышло лишь при помощи адвоката.
Но в итоге всё получилось. И Марта сделала акцент на услуге, которую оказывали целых два часа. Посетительницам массировали кожу головы, мыли волосы и наносили тот самый тоник. В качестве маркетингового инструмента владелица использовала свои фото. Природа надела девушку роскошной гривой волос, которые спадали до пят и окутывали её как покрывало. Сначала посетительницы шли неохотно: женщины привыкли к практике вызова парикмахера на дом. Но потом дело пошло, и «метод Харпер» стал востребованным.
Харпер стали присылать письма женщины из других городов, которые тоже хотели пользоваться этой услугой. Она задумалась об открытии сети и провела ускоренное обучение нескольких помощниц из числа бывших служанок.
Вскоре салоны заработали в Детройте, Чикаго и Балтиморе. А к 1914 году сеть насчитывала уже более 130 заведений по всей стране, а также в Европе.
Хотя в 20-х стали появляться краски для волос, Марта осталась верна традициям и ориентировалась исключительно на натуральные безопасные компоненты своих средств. Плюс к процедурам бизнес-леди наладила выпуск шампуней и ввела спектр услуг и для мужчин.
Выйдя из нищих социальных слоёв и сумев добиться успеха, Харпер не забывала о том, кем она была. И особое внимание уделяла персоналу: устраивала собрания, рассылала вдохновляющие письма управляющим салонов, практиковала в компании систему премий, гибкий график и оплачиваемые отпуска.
Женщина так погрузилась в любимое дело, что на личную жизнь времени не было. Замуж вышла, когда ей было уже за 60. Понятно, что детей с супругом, который был значительно моложе, уже не случилось.
Бизнес-леди скончалась в 1950 году, оставив после себя впечатляющее наследие – более полутысячи салонов по всему миру и состояние в размере порядка 12 млн долларов по текущему курсу.
К сожалению, муж не смог продолжить курс покойной Марты и быть вдохновителем для персонала. Спустя несколько лет он продал бывший столь успешным бизнес, который несколько раз менял владельцев и в итоге превратился в обычную сеть салонов красоты.
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