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Нищая миллионерша: история женщины, которая была поразительной скрягой и гением инвестиций

Нищая миллионерша: история женщины, которая была поразительной скрягой и гением инвестиций

Автор:
03 марта 2023 11:11
Сообщество : Истории
Метки: Хетти Грин   бизнес   богатство   деньги   жадность   инвестиции   история   состояние   финансы   
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Эта специфическая дама считается не только эталоном жадности, но и самой богатой американкой начала прошлого века.

Итак, знаменитый век позолоченный – время власти капитала, таких династий как Рокфеллеры, Вандербильты и прочие. В 1835 году в семье владельца китобойной флотилии родилась дочь Генриетта Хоуленд Робинсон. Семья жила в прибрежном городке Нью-Бедфорд (Массачусетс).

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Родные были часто заняты, и малышку оставляли под присмотром деда Гидеона Хоуленда – основателя семейного дела.

Мужчина неважно видел и просил девчушку, которая уже с 6 лет бойко читала, освещать для него свежие биржевые сводки. Не просто так: он платил маленькой чтице небольшую «зарплату».

Порой её брал с собой отец. И юная Хетти старательно впитывала всё, что творилось в порту: запахи, звуки, брань, которой грузчики и моряки обменивались между собой. Ученицей она была прилежной, и вскоре уже вовсю командовала одноклассниками, органично ввинчивая в канву речи соответствующие словечки. Предсказуемо подруг у девочки не было. И все милые девичьи секреты обошли Хетти стороной.

Уже подростком девочка хорошо разбиралась в бухгалтерии, помогала отцу вести дела (за плату, разумеется) и радовалась законным способам уменьшить расходы.

Впрочем, с удовольствием она экономила и на себе. Посчитав глупым тратить немалые деньги на выпускное платье, которое понадобится один раз в жизни, Хетти отнесла их в банк, а на выпускной пошла в старом. После школы отучилась на бухгалтерских курсах и с удовольствием погрузилась в мир финансов.

У миловидной пухленькой девушки со вздёрнутым носиком и ямочками на щеках стали появляться поклонники. Но женихи быстро испарялись, узнав невесту получше: она пренебрегала внешним видом, носила чуть ли не единственное платье и стоптанные туфли. Верхом парикмахерских изысков был небрежный пучок. Мать не дождалась замужества дочери и скончалась.

Хетти с отцом переехали в Нью-Йорк. Через несколько лет в  мир иной ушёл и отец, перед смертью предупредивший, что его могли лишить жизни намеренно – отравить. С того времени молодая женщина стала подозрительной и мнительной. Ела только то, что приготовила сама. А потом  уверовала в чудодейственные силы гомеопатии и в солидных дозах употребляла на постоянной основе лук и чеснок, «радуя» окружающих запахом.

Бизнесмен оставил ребёнку огромное состояние, порядка 7,5 млн долларов. Но разбазаривать его на наряды и драгоценности дочь не стала: она принялась копить, инвестировать и преумножать. На несколько лет растянулась судебная тяжба – оспаривание завещания умершей сестры матери. Тётка завещала 2/3 своего немалого состояния племяннице. Но потом изменила его, и средства должны были уйти на благотворительность. С энтузиазмом раненой тигрицы, бьющейся за свою жизнь, Хетти принялась сражаться в суде за наследство. Отыскала более старое завещание и подделала страницу, которая якобы отменяла все последующие.

Одновременно с судебной тяжбой 32-летняя женщина неожиданно для себя вышла замуж. Эдварду Грину было хорошо за 40, и он явно не являл собой ожившую девичью мечту: невысокий, с залысинами и животиком. Но зато из богатой семьи. В женихе Хетти привлекла схожесть взглядов: он тоже был довольно прижимист и не любил тратить деньги на всякую ерунду. Перед заключением брака Хетти настояла на подписании брачного договора, в соответствии с условиями которого муж не мог претендовать на её добрачное имущество.

Спустя год после роскошной свадьбы 1867 года в семье родился сын Нэд. А ещё через два дочь Сильвия. Семья перебралась в Англию, поскольку дело с наследством обещало закончиться малоприятно для Хетти: за подделку документов и попытку дать судье взятку она могла попасть за решётку.

Бытом и детьми в основном занимался Эдвард, а жена пропадала на  бирже, играя на курсовой разнице между долларом и фунтом. В результате суд всё же отказал в иске, но выплатил примерно треть от того, что положено было племяннице по первому завещанию. Что же, не 2 миллиона, конечно, но 660 тыс. тоже приятная сумма.

Опасность миновала, и семья перебралась обратно в Нью-Йорк. Полученные деньги вместе с доходами из отцовского и тётиного фондов женщина инвестировала в ценные бумаги. В основном это были железнодорожные акции. Вкладывалась также в строительство, добычу нефти и золота, производство стали. И приумножала капитал.

Эдвард всё чаще совершал необдуманные сделки, его дела шли хуже. И супруги расстались. Хетти сняла дешёвый номер в гостинице и с головой погрузилась в мир ценных бумаг. Теперь ей никто не мешал. А самой женщине нужен был минимум. Она ходила в одном и том же платье, питалась овсянкой, с энтузиазмом торговалась за каждый цент. Не заморачивалась с гигиеной и стиркой, игнорировала врачей. А смысл? Ведь неизлечимые болезни не вылечить, а остальные пройдут сами.

Регулярно Хетти, владевшая миллионами, переезжала с места на место, скрываясь от налоговых инспекторов. Называлась чужим именем, а когда ложь вскрывалась, то снова меняла место жительства.

История эта неоднозначная. Сын Хетти поранил ногу во время катания с горки. Конечность болела, стала распухать. Но бережливая мать отказалась вызвать врача, приказав приложить лёд и лечь спать. Ситуация ухудшалась. У постели  брата дежурила Сильвия, а мать занималась своими  делами. Когда жар уже не спадал, а нога стала багровой, Хетти обратилась к бывшему супругу. Они отвезли мальчика в больницу, но ногу пришлось ампутировать: началась гангрена. Хетти учинила дикий скандал, обвиняя всех и вся. Только бы не признавать свою вину.

Но есть и другая версия. Хетти готова была помочь сыну, но чудодейственного средства просто не существовало. А нечистые на руку медики  тянули из неё деньги за лечение, зная, кто она.

Как было на самом деле – сложно сказать. Но протез сына стал её вечным укором, и перед недугом ребёнка она всегда пасовала. Пыталась успокоить совесть и вину повышенной заботой. Но это обернулось против матери: Нэд стал капризным и своенравным. Делал, что хотел.

В 1902 году умер бывший муж Эдвард. В полной нищете. Мистер Грин просил помощи у бывшей супруги, но та проигнорировала просьбы.

Хетти пережила его на 14 лет и скончалась от инсульта в доме сына. Скромная Сильвия не перечила матери и долгое время жила при ней старой девой. Но Хетти всё же одобрила партию – немолодого миллионера Мэттью Астора Уилкса. Женщина таким образом проявила заботу о дочери, чтобы  та не осталась одна. Но прагматичный расчёт, конечно, тоже имелся: избранник был почти на 20 лет старше. И наследование за Сильвией ему явно не грозило.

После смерти Хетти состояние порядка 200 млн долларов разделили дети. Сын женился на девице лёгкого поведения и с удовольствием разбазаривал деньги: особняки, автомобили, яхты, антиквариат. Нэд умер в 1936 году. И его, и брак Сильвии были бездетными. Сильвия пережила мужа на четверть века и завещала отдать всё на благотворительность.

Наследство «ведьмы с Уолл-стрит», как называли Хетти, исчезло, растворившись в школах, библиотеках, больницах. Зато великая скряга Грин оставила простой рецепт богатства: «В создании состояния не было большого секрета. Всё, что вам нужно сделать, это купить дёшево и продать дорого, действовать с бережливостью и проницательностью, а затем быть последовательным».

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Метки: Хетти Грин   бизнес   богатство   деньги   жадность   инвестиции   история   состояние   финансы   
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Viktor Час назад
О, свежачок подогнали!

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2k
Aleks 24 минуты назад
Купить дешевле, продать дороже, на самом деле все просто. Это и есть бизнес торговли.
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44k
Цыц тут у меня Час назад
Как то не вяжется выражение "роскошная свадьба" с образом жизни молодожёнов.
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Gatsby

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