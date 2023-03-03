Нищая миллионерша: история женщины, которая была поразительной скрягой и гением инвестиций

Одновременно с судебной тяжбой 32-летняя женщина неожиданно для себя вышла замуж. Эдварду Грину было хорошо за 40, и он явно не являл собой ожившую девичью мечту: невысокий, с залысинами и животиком. Но зато из богатой семьи. В женихе Хетти привлекла схожесть взглядов: он тоже был довольно прижимист и не любил тратить деньги на всякую ерунду. Перед заключением брака Хетти настояла на подписании брачного договора, в соответствии с условиями которого муж не мог претендовать на её добрачное имущество.

Спустя год после роскошной свадьбы 1867 года в семье родился сын Нэд. А ещё через два дочь Сильвия. Семья перебралась в Англию, поскольку дело с наследством обещало закончиться малоприятно для Хетти: за подделку документов и попытку дать судье взятку она могла попасть за решётку.

Бытом и детьми в основном занимался Эдвард, а жена пропадала на бирже, играя на курсовой разнице между долларом и фунтом. В результате суд всё же отказал в иске, но выплатил примерно треть от того, что положено было племяннице по первому завещанию. Что же, не 2 миллиона, конечно, но 660 тыс. тоже приятная сумма.