Великий Морган: обладал им сам, а оставлял с носом других

Говорим «Джон «J.P.» Морган» – подразумеваем бизнес и большие деньги. Но не только.
Этот человек не только сумел сколотить внушительное состояние и спасти финансовую систему США от краха. Он подтолкнул власти к созданию резервного фонда, спонсировал изобретения Томаса Эдисона и разработки Николы Теслы и участвовал в десятках других коммерчески успешных проектов.
Но такова природа человеческая, что очень часто запоминаются люди не глобальными свершениями и выдающимися открытиями, а выдающимися банальностями. У Джона Пирпонта Моргана (1837 – 1913) такой выдающейся частью стал нос.
С детства он страдал таким заболеванием как розацеа, проявляемым расширением мелких сосудов кожи лица и, как следствие, отёками, пустулами, папулями и другими неприятными дефектами. Но плюс к этой проблеме, которую, в общем, можно пережить, у привлекательного мужчины с аристократичной внешностью развилась такая болезнь как ринофима.
Эта болячка представляет собой хроническое разрастание тканей носа, в результате чего орган увеличивается в размерах и обезображивается. Обычно ринофима диагностируется у мужчин средних лет. Некоторые медики связывают её с неблагоприятными внешними условиями – экология, загрязнения, температурные колебания. Другие прослеживают связь с алкоголизмом.
На рубеже XIX и XX веков Морган получил (и совершенно заслуженно) прозвище некоронованного короля США. Бизнесмен владел более чем 100 тыс. миль железных дорог. Постоянно инвестировал в это и десятки других направлений.
При этом в вопросах бизнеса мужчина проявлял жёсткость и категоричность. Он держал целый штат сотрудников, занимавшихся сбором и обработкой информации. Перед встречей с потенциальным партнёром внимательно изучал досье. И к моменту, когда завершалось приветственное рукопожатие, знал о человеке уже чуть ли не всё, что тот мог сам о себе рассказать. Был очень лаконичен и категоричен в суждениях, в связи с чем заработал в деловых кругах ещё одно (и тоже заслуженное) прозвище – Да-или-Нет Морган.
Возможно на личность и характер Джона (который в прессе называли сатанинским) наложила отпечаток не только внешность, но и личная драма. Единственная по признанию бизнесмена любовь его жизни – первая жена Амелия Старджесс скончалась спустя год после свадьбы от туберкулёза.
Через четыре года Джи Пи женился снова, но хоть Фрэнсис Луиз Трейс и была благочестивой и набожной и родила мужу наследника и трёх дочерей, он не полюбил её. Как больше ни одну женщину. Любовниц у него было немало. И прагматичный Морган отлично понимал, что светские красавицы слетаются исключительно на его деньги, как бабочки на свет лампы. Ведь не заметить отталкивающих черт не могла разве только что слепая.
При этом Джи Пи был эстетом, коллекционировал антиквариат, произведения искусства – картины, фарфор, бронзу, древние книги. А коллекции драгоценных камней, насчитывавшей более 1000 удивительных экземпляров, сложно не позавидовать.
В общем, вошёл в историю предприниматель, финансист, основатель знаменитой династии, потомок флибустьера и коллекционер, бесстрастный любовник и хладнокровный уничтожитель конкурентов благодаря своей хватке. А запомнился благодаря выдающемуся деформированному носу.
Но, что самое интересное, у Джи Пи был реальный шанс изменить внешность, обезображенную болезнью. В мемуарах русского политика Сергея Витте имеется упоминание о встрече с Морганом в столице Франции.
Сергей Юльевич проявил сердечность и предложил финансовому воротиле контакты знакомого доктора – хирурга, у которого был опыт успешного проведения подобных операций. На что Джи Пи ответил:
Благодарю, граф. Но тогда я не смогу вернуться к себе в США. Таким, каков я есть, меня там знает каждая собака. Всякий сразу видит: вот он, Морган! А так меня просто никто не узнает… И моё дело может пострадать.
Так что могущественный и чуть ли не всесильный человек своей страны и эпохи на своём примере доказал, что совершенно неважно, какие у тебя нос, уши, зубы или, к примеру, живот либо кисти рук, если ты – это ты. И просто делаешь что должен.
Источник:
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