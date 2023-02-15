Великий Морган: обладал им сам, а оставлял с носом других

На рубеже XIX и XX веков Морган получил (и совершенно заслуженно) прозвище некоронованного короля США. Бизнесмен владел более чем 100 тыс. миль железных дорог. Постоянно инвестировал в это и десятки других направлений.

При этом в вопросах бизнеса мужчина проявлял жёсткость и категоричность. Он держал целый штат сотрудников, занимавшихся сбором и обработкой информации. Перед встречей с потенциальным партнёром внимательно изучал досье. И к моменту, когда завершалось приветственное рукопожатие, знал о человеке уже чуть ли не всё, что тот мог сам о себе рассказать. Был очень лаконичен и категоричен в суждениях, в связи с чем заработал в деловых кругах ещё одно (и тоже заслуженное) прозвище – Да-или-Нет Морган.