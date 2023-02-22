Я не желаю гордой леди быть, хочу служанкой жалкой дальше оставаться

Брак был совершенно законным, но тайным. Для общества Ханна продолжала оставаться просто горничной, прислуживающей за столом и подающей пальто. И важным гостям было невдомёк, что шляпы у них принимает хозяйка дома, а не неприметная служанка.

По требованию женщины Артур продолжал платить ей жалование. А попытки мужа обтесать её и превратить в леди она отвергла: в корсетах и пышных юбках она ощущала себя неуклюжей коровой, а правила этикета нагоняли тоску.