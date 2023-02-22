Я не желаю гордой леди быть, хочу служанкой жалкой дальше оставаться

Мезальянсы постепенно стали делом обычным и перестали удивлять. Но случай этой пары действительно уникальный и показательный.
Ханна Каллвик ухитрялась выполнять одновременно две роли: преданной служанки своего господина Артура Манби и его законной жены.
Девочка появилась на свет в 1833 году в Шропшире. Когда семья обеднела, старшую дочь отправили на заработки – в услужение в богатую семью по соседству. Потом она перешла в служанки на постоялый двор, а когда девочке минуло 14 лет, то она стала помощницей няни в многодетном семействе. Когда скончались родители Ханны, наниматели даже не отпустили её проститься: боялись, что принесёт заразу и погубит детей. Такие были нравы.
С возлюбленным, жизнь которого оказалась тесно переплетена с её собственной, девушка познакомилась в Лондоне. Увидела восторженный взгляд молодого джентльмена и ощутила всепоглощающее чувство тихого счастья.
Артур был на 5 лет старше и мог похвастаться благородным происхождением: парень был сыном адвоката и дочери священника и получил юридическое образование. Была при этом у Манби одна странная особенность. Скажем так, касающаяся вкусовых предпочтений: леди света его не интересовали. Молодой адвокат впадал в экстаз только от простолюдинок.
Он увлекался фотографированием девушек и женщин из народа и всегда таскал с собой блокнот для эскизов. Грубоватые, измождённые, бедно одетые женщины изобиловали на его страницах. Порой в мужской одежде, в которой проще работать, с грязными лицами и раздавленными тяжёлым трудом руками.
В Ханне юрист увидел свой идеал. Та согласилась на отношения. И практически сразу у любовников начались странные игры, которые человек со стороны не понял бы:
Пока Ханна, стоя на коленях, отскребала копоть с крыльца, Артур прохаживался мимо нее. Потом, когда она служила в меблированных комнатах, он снимал номер, чтобы она обслуживала его, как любого другого постояльца. Когда выдавалось время, Ханна навещала его в своей грязной, пропахшей потом одежде и нарочно мазала лицо ваксой. Тем же вечером она переодевалась в элегантное платье и позировала для фотографии. Он фотографировал ее в образе простой служанки и знатной дамы, кающейся Магдалины и чернокожего раба. Как-то раз Ханна коротко постригла волосы и путешествовала по Европе в качестве камердинера мистера Манби, Впоследствии она вновь совершила европейский вояж, но уже в женском платье и под именем «миссис Манби». Служанка могла изображать кого угодно, но всегда выставляла напоказ свои руки, которые так любил Артур.
Женщина обращалась к возлюбленному «маса», используя диалектное словечко – это уважительная форма обращения, которую чернокожие рабы использовали в отношении хозяев (от master – хозяин, мудрый, старший, опытный).
В знак принадлежности своему хозяину Ханна стала носить на руке кожаную повязку-браслет – имитацию ошейника. За что и лишилась работы: наниматели указали ей на то, что негигиенично прислуживать за столом с грязной кожаной повязкой на руке и потребовали её снять. Служанка отказалась.
Женщина стала горничной в доме Артура. При этом она не была слабым существом, лишённым воли. И с удовольствием принимала условия игры в подчинение. Но только если правила удовлетворяли её саму. В обратном случае Ханна приходила в ярость.
Предложение замужества женщина отвергла, боясь, что Артур начнёт командовать уже на законных основаниях, а не в рамках игры. Но тот купил лицензию на брак, и отвертеться уже не удалось.
Брак был совершенно законным, но тайным. Для общества Ханна продолжала оставаться просто горничной, прислуживающей за столом и подающей пальто. И важным гостям было невдомёк, что шляпы у них принимает хозяйка дома, а не неприметная служанка.
По требованию женщины Артур продолжал платить ей жалование. А попытки мужа обтесать её и превратить в леди она отвергла: в корсетах и пышных юбках она ощущала себя неуклюжей коровой, а правила этикета нагоняли тоску.
Спустя 4 года претензии мужа ей надоели. И она сбежала, вернувшись домой и снова поступив в услужение. Из Шропшира женщина, впрочем, писала супругу письма, преисполненные любви и обиды. Артур мучился. Ведь он, заигравшись в господина, в итоге показал себя косоруким Пигмалионом, творение которого не в состоянии стать действительно живым и обрести свободу от ограничений и предрассудков.
Ханна воспринимала его нытьё спокойно. В душе-то она знала, что такой образ жизни – это игра и только. А в действительности она самая что ни на есть свободная женщина. Может идти куда хочет, одеваться, как ей нравится, выбирать работу, место проживания. И никаких этих ваших дурацких шляпок, кринолинов, реверансов и нюхательных солей.
В результате супруги помирились. Но в дом Артура миссис Манби не вернулась. Остаток жизни пара провела порознь, но муж часто приезжал к госпоже-служанке. Ханна скончалась в 1909 году, а спустя полгода за ней последовал Артур.
Таким образом, история непоколебимой свободной Ханны показала, что не всегда женщины стремятся выйти замуж за человека выше по статусу и материальному положению. И может быть, что именно свобода, пусть даже исключительно в их субъективном понимании, оказывается величайшим благом и счастьем, которое не купить ни за какие деньги.
Источник:
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