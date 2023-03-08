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74-летняя британка поделилась секретом молодости

74-летняя британка поделилась секретом молодости

Автор:
08 марта 2023 09:25
Сообщество : Истории
Метки: Норма Уильямс   Спорт   алкоголь   внешность   возраст   история   красота   люди   
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Все мы хотим жить долго и оставаться юными и прелестными. И кажется, британская модель Норма Уильямс из Ливерпуля знает, как это делать. В ее 74 года она убеждена, что находится в лучшей форме, чем в подростковом возрасте. Но как она это делает?

Норма Уильямс мечтает выйти на подиум в Милане, обожает вино и печенье и совсем не считает калории. Она рассказала о том, как боролась с лишним весом и что помогает ей в 74 года оставаться активной и сохранять отличную физическую форму.

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Британка Норма Уильямс всегда охотно говорит о своем возрасте — она знает, что после слов: «Мне семьдесят четыре» — на нее обрушится шквал комплиментов и восхищения. Мало того, женщина может похвастаться не только стройной фигурой, но и отменным здоровьем.

- Врачи говорят, что мое физическое состояние сравнимо со здоровьем 20-летнего человека, — рассказала Норма, пишет издание Mirror.

Так было не всегда

Много лет Норма Уильямс страдала от ожирения. Она вспоминает, что буквально объедалась на ночь зефиром и обожала белый хлеб. Отказаться от сладкого она никак не могла.

- Я все время чувствовала себя плохо, была настоящей развалиной, страдала, что не хватает сил даже на рутинные дела, — вспоминает женщина.

Но однажды все изменилось. Норма собрала волю в кулак и взяла свое питание под строгий контроль. Правда, получилось все далеко не сразу. Женщине понадобилось больше десяти лет, чтобы привести себя в форму.

- Когда я худела, уровень энергии у меня увеличивался буквально в геометрической прогрессии, и именно это ощущение заставляло меня не останавливаться и продолжать, — говорит она.


Правила питания 74-летней британки

Норма Уильямс рассказала, что она не зациклена на диете и может позволить себе и сладкое, и хлеб, и даже алкоголь.

- На завтрак я ем цельнозерновой круассан и пью капучино, очень люблю чай и нередко добавляю в него сахар, — рассказывает британка. — Иногда с удовольствием ем после обеда печенье — и не одну штучку. Я совсем не считаю калории. Но у меня есть два «золотых» правила: я никогда не ем перед тренировкой, а на ужин кладу на тарелку исключительно полезные продукты — мясо, рыбу, орехи, овощи. Правда, позволяю себе сухое вино.

И спорт

Норма Уильямс рассказала, что каждое утро еще до завтрака делает зарядку — не просто лежа машет ногами, а выполняет комплекс из 20-30 различных силовых упражнений.

- Каждый день я выхожу на пешую прогулку быстрым шагом. За полтора часа получается пройти около 9 километров. Но в выходные я отдыхаю, — продолжает Норма.

Мечта — выйти на подиум

В свои 74 года Норма Уильямс мечтает пройтись по миланскому подиуму.

- Я хочу показать миру, что в 74 года совершенно не обязательно выглядеть как стереотипная седая старушка, — объясняет женщина. — Важно, когда вы стареете, оставаться востребованным. Если вы на пенсии сядете с книжкой перед телевизором, перестанете интересоваться новым, развиваться и двигаться вперед, это все равно, что встать одной ногой в могилу.

Важно сохранять дух приключений и понимать, что происходит в современном мире, уверена Норма.

- Я не согласна с тем, что сегодняшний день принадлежит молодежи, — говорит женщина. — Люди моего возраста должны подавать пример и быть образцом для подражания. Как недавно сказала мне 16-летняя девушка: «Норма, когда мне будет 40, я хочу быть похожей на тебя!»

Источник:

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Метки: Норма Уильямс   Спорт   алкоголь   внешность   возраст   история   красота   люди   
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26  комментариев
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10k
Ф Ив 4 часа назад
Какая вечная молодость, видно же, что ей за 70. То что сбросила вес и полна энергии - молодец, но в таком возрасте так одеваться это тоже не совсем правильно.
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17k
тов.Suhov 7 минут назад
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15k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 13 минут назад
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3k
Anatoly Tananykhin 17 минут назад
Молодец, живет в свое удовольствие. Наверняка положила болт на чужое мнение и совершенно правильно сделала))))
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2k
Vladislav Grigorenko Час назад
"В ее 74 года она убеждена, что находится в лучшей форме, чем в подростковом возрасте." - это да, у ней уже и детство не за горами, а дальше вообще красота: кашка, агушечки и мокрые штанишки.
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1
Алексей Час назад
Главный секрет здоровья и хорошей внешности - ни х@я не работать.
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730
GoInDown Час назад
Ссылка www.youtube.com
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33k
russger 2 часа назад
"Норма собрала волю в кулак и взяла свое питание под строгий контроль"
"Норма Уильямс рассказала, что она не зациклена на диете и может позволить себе и сладкое, и хлеб, и даже алкоголь"

Так диета или недиета?
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7k
vitenok 2 часа назад
Галкина не показывайте.
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5k
Leonid 2 часа назад
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17k
Вася 3 часа назад
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Какая же она страшненькая...
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9k
Владимир 3 часа назад
Два раза в неделю по понедельникам и пятницам ученые приходят в Мавзолей и делают осмотр тела, а также проводят необходимые процедуры: протирают лицо специальным раствором. Главное внимание уделяется анатомическому образу, чтобы не было отклонений.
Это конечно про Ленина но....
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1k
Сид 3 часа назад
Природу не обмануть. Старая и страшная.
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47k
Андрей 3 часа назад
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25k
Егор 4 часа назад
Спину-то ей конкретно заклинило в одной позиции.
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411
Андрей Понамарев 4 часа назад
Быть тощей и с обвисшей кожей - не значит быть молодой, а так респект тётке )
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18k
Andrey 4 часа назад
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1k
Alex 4 часа назад
чур меня!
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5k
Tuskub 4 часа назад
#ФУ_МЛЯ
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