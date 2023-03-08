74-летняя британка поделилась секретом молодости

Все мы хотим жить долго и оставаться юными и прелестными. И кажется, британская модель Норма Уильямс из Ливерпуля знает, как это делать. В ее 74 года она убеждена, что находится в лучшей форме, чем в подростковом возрасте. Но как она это делает?
Норма Уильямс мечтает выйти на подиум в Милане, обожает вино и печенье и совсем не считает калории. Она рассказала о том, как боролась с лишним весом и что помогает ей в 74 года оставаться активной и сохранять отличную физическую форму.
Британка Норма Уильямс всегда охотно говорит о своем возрасте — она знает, что после слов: «Мне семьдесят четыре» — на нее обрушится шквал комплиментов и восхищения. Мало того, женщина может похвастаться не только стройной фигурой, но и отменным здоровьем.
- Врачи говорят, что мое физическое состояние сравнимо со здоровьем 20-летнего человека, — рассказала Норма, пишет издание Mirror.
Так было не всегда
Много лет Норма Уильямс страдала от ожирения. Она вспоминает, что буквально объедалась на ночь зефиром и обожала белый хлеб. Отказаться от сладкого она никак не могла.
- Я все время чувствовала себя плохо, была настоящей развалиной, страдала, что не хватает сил даже на рутинные дела, — вспоминает женщина.
Но однажды все изменилось. Норма собрала волю в кулак и взяла свое питание под строгий контроль. Правда, получилось все далеко не сразу. Женщине понадобилось больше десяти лет, чтобы привести себя в форму.
- Когда я худела, уровень энергии у меня увеличивался буквально в геометрической прогрессии, и именно это ощущение заставляло меня не останавливаться и продолжать, — говорит она.
Правила питания 74-летней британки
Норма Уильямс рассказала, что она не зациклена на диете и может позволить себе и сладкое, и хлеб, и даже алкоголь.
- На завтрак я ем цельнозерновой круассан и пью капучино, очень люблю чай и нередко добавляю в него сахар, — рассказывает британка. — Иногда с удовольствием ем после обеда печенье — и не одну штучку. Я совсем не считаю калории. Но у меня есть два «золотых» правила: я никогда не ем перед тренировкой, а на ужин кладу на тарелку исключительно полезные продукты — мясо, рыбу, орехи, овощи. Правда, позволяю себе сухое вино.
И спорт
Норма Уильямс рассказала, что каждое утро еще до завтрака делает зарядку — не просто лежа машет ногами, а выполняет комплекс из 20-30 различных силовых упражнений.
- Каждый день я выхожу на пешую прогулку быстрым шагом. За полтора часа получается пройти около 9 километров. Но в выходные я отдыхаю, — продолжает Норма.
Мечта — выйти на подиум
В свои 74 года Норма Уильямс мечтает пройтись по миланскому подиуму.
- Я хочу показать миру, что в 74 года совершенно не обязательно выглядеть как стереотипная седая старушка, — объясняет женщина. — Важно, когда вы стареете, оставаться востребованным. Если вы на пенсии сядете с книжкой перед телевизором, перестанете интересоваться новым, развиваться и двигаться вперед, это все равно, что встать одной ногой в могилу.
Важно сохранять дух приключений и понимать, что происходит в современном мире, уверена Норма.
- Я не согласна с тем, что сегодняшний день принадлежит молодежи, — говорит женщина. — Люди моего возраста должны подавать пример и быть образцом для подражания. Как недавно сказала мне 16-летняя девушка: «Норма, когда мне будет 40, я хочу быть похожей на тебя!»
Источник:
"Норма Уильямс рассказала, что она не зациклена на диете и может позволить себе и сладкое, и хлеб, и даже алкоголь"
Так диета или недиета?
Это конечно про Ленина но....