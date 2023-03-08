74-летняя британка поделилась секретом молодости

Так было не всегда

Много лет Норма Уильямс страдала от ожирения. Она вспоминает, что буквально объедалась на ночь зефиром и обожала белый хлеб. Отказаться от сладкого она никак не могла.

- Я все время чувствовала себя плохо, была настоящей развалиной, страдала, что не хватает сил даже на рутинные дела, — вспоминает женщина.