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Как жили вдоль реки Волги в Царской России? Фотографии конца XIX начала XX века. Пейзажи Нижегородской губернии

Как жили вдоль реки Волги в Царской России? Фотографии конца XIX начала XX века. Пейзажи Нижегородской губернии

Автор:
26 марта 2023 21:37
Метки: Россия   Фотографии   история   
452
30

В 1894 году, Максим Дмитриев задумал проект, снять Волгу от истока до устья.

Его фото-путешествие началось в 1894 году, а закончилось только в 1903 году. Фотограф останавливался почти во всех крупных населённых пунктах и городах, которые встречались у него на пути. Фотографии вошли во все учебники истории и географии.

А сам фотограф стал членом Русского географического общества.

Интересного просмотра!

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Метки: Россия   Фотографии   история   
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2  комментария
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Ваня 3 часа назад
бывал на волге и не раз... первый раз вообще с отцом на круизном корабле в 1981 году от москвы до волгограда, а оттуда до астрахани на барже...
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