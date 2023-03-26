Как жили вдоль реки Волги в Царской России? Фотографии конца XIX начала XX века. Пейзажи Нижегородской губернии

В 1894 году, Максим Дмитриев задумал проект, снять Волгу от истока до устья.

Его фото-путешествие началось в 1894 году, а закончилось только в 1903 году. Фотограф останавливался почти во всех крупных населённых пунктах и городах, которые встречались у него на пути. Фотографии вошли во все учебники истории и географии.

А сам фотограф стал членом Русского географического общества.

Интересного просмотра!