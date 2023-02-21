Выпускница института благородных девиц ставшая первой российской женщиной-пилотом

Дочка генерала Лидия Зверева, получив классическое образование тех лет, довольно рано вышла замуж и жизнь её была заранее расписана надолго: светская дама, мать, уважаемая в обществе пожилая гранд-дама. Но что-то пошло не так...
В 1890 году родилась в семье генерал-майора Виссариона Лебедева девочка, которую назвали Лидия. Генерал-майор участвовал в русско-турецкой войне, а потом служил на территории современной Польши. Лидочка была младшая из пяти детей в семье.
И вот эта младшенькая с самого детства мечтала летать. Она поднималась на аэростатах в крепости Осовец (там служил её отец), сама создавала модельки летательных аппаратов. И даже как-то раз попыталась "полететь", скатившись с крыши невысокой постройки на открытом зонте. Пострадала она, к счастью, не сильно. В этот раз.
Родители считали увлечения Лидочки юношеским баловством, которое пройдёт, когда она станет постарше. Видели они свою дочь изящной светской дамой, поэтому постарались дать ей самое лучшее образование для девушки тех времён: сначала она окончила гимназию, потом институт благородных девиц, а уже в 17 лет Лидия вышла замуж. Абсолютно классический сценарий. Но брак просуществовал всего два года - муж заболел и скоропостижно скончался.
1910 год. Лидии Зверевой только исполнилось 20 лет. Она оказалась в Петербурге, чтобы осуществить то, о чём мечтала с самого детства: стать пилотом.
В этот же год в Гатчине открылась первая частная авиашкола "Гамаюн", которую открыл инженер и создатель первого в России авиационного завода Сергей Щетинин. В Гатчине на тот момент уже была авиашкола, но готовила она только пилотов-офицеров, а в "Гамаюн" принимали всех, включая женщин. Вот туда-то, в числе первых трёх человек, и поступила Лидия Зверева. Заплатить ей пришлось 400 рублей и 600 на случай поломок аэроплана, на котором ей надо было тренироваться.
Через год Зверева впервые поднялась в воздух на "Фармане-4", которым она управляла самостоятельно и летела на высоте 30 метров.
Диплом пилота-авиатора №31 Лидия Зверева получила 23 августа 1911 года. Она стала 31 человеком в империи, у которого был этот документ. Но среди женщин она стала первой.
Но до Зверевой была ведь ещё одна женщина, самостоятельно управлявшая летательным аппаратом. Доминикия Кузнецова-Новолейник вместе со своим мужем Павлом Кузнецовым увлекалась авиацией, хорошо разбиралась в теории лётного дела и механике. 5 мая 1911 года во время Второй международной авиационной недели в Петербурге Доминикия сделала попытку взлететь на одноместном самолёте "Блерио-XI", но не справилась с управлением и самолёт упал, едва поднявшись. Женщина выжила, но карьера её закончилась.
А 1911 год вообще стал очень удачным для женщин в российской авиации и через два месяца после Зверевой дипломы об образовании пилота получили ещё несколько учениц.
3 октября Евдокия Анатра стала дипломированной женщиной-пилотом.
9 октября экзамен успешно сдала певица и актриса Любовь Голанчикова, которая, кстати, через год установила всероссийский и мировой рекорд - поднялась на самолёте на высоту в 2200 метров.
Во время своего обучения в авиашколе Лидия познакомилась с пилотом и инженером Владимиром Слюсаренко. Пара решила пожениться и они вместе строили карьеры в авиации. И они давно запланировали первый перелёт между Москвой и Петербургом. Мероприятие было очень рискованным, но лететь вызвались 12 пилотов, в числе которых был и Слюсаренко.
Сначала он собирался выполнить весь полёт на двухместном "Фармане", а Зверева должна была лететь в качестве пассажирки. Они стартовали из Петербурга, но мотор в воздухе стал сбоить и чтобы не погибнуть решено было вернуться в Петербург. У Владимира была возможность полететь снова, но машина его была сломана окончательно. Авиатор Константин Шиманский пришёл на помощь, одолжив свой мотор, поэтому Слюсаренко взял его пассажиром в повторный полёт. Но самолёт упал, разбился и Шиманский погиб на месте, а Слюсаренко получил крайне тяжёлые травмы.
"Вторично я не полетела только потому, что авиатор Шиманский предложил Слюсаренко свой мотор и как владелец его полетел пассажиром. Результат известен — оба упали, Шиманский разбился насмерть и спас меня ценой своей жизни" - из автобиографии Лидии Зверевой.
После того, как Лидия получила диплом, она с мужем и другими пилотами проводила перед зрителями показательные полёты. В 1912 году она совершала демонстрационные в Тифлисе. Зверева выполняла довольно сложные элементы при плохой погоде, что как-то раз чуть не привело к её гибели.
Уже в Риге, на показательных выступлениях, начался мощный ветер и самолёт авиатрисы (да, именно так называли женщин-пилотов в начале 20 века, взяв кальку с французского aviatrice) стало уносить на трибуны. Чтобы спасти зрителей Зверева совершила резкий манёвр и самолёт от трибун отвернуло, но он перевернулся и упал на землю. Женщину придавило обломками, но ей повезло, она даже не получила серьёзных увечий.
Именно там, в Риге, в 1913 году Лидия Зверева открыла авиационную школу, где могли учиться женщины. И учиться там было на 200 рублей дешевле, чем в аналогичных школах в стране.
Вместе с Владимиром Лидия основала и мастерские, где занимались не только ремонтом, но и постройкой самолётов.
После начала Первой мировой войн мастерские из Риги перевезли в Петербург и перестроены в авиазавод. Выпускали сначала не больше одного самолёта в месяц, но завод рос и расширялся, и уже к 1916 году каждый месяц выпускалось уже от пяти гражданских и военных самолётов.
Карьера этой удивительной выпускницы института благородных девиц была полна самых разных событий, но её жизнь оборвалась в 1916 году.
Лидия Зверева заболела тифом и скончалась в 25 лет. Похоронили первую советскую авиатрису на Никольском кладбище, а Слюсаренко женился повторно уже в 1917 году, а после революции эмигрировал в Австралию.
За могилой Лидии никто не ухаживал, потому что во время войны все её родные уехали из города, а архивные записи были утеряны. И лишь в 2019 году получилось установить точное место её захоронения.
Источник:
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