Выпускница института благородных девиц ставшая первой российской женщиной-пилотом

После того, как Лидия получила диплом, она с мужем и другими пилотами проводила перед зрителями показательные полёты. В 1912 году она совершала демонстрационные в Тифлисе. Зверева выполняла довольно сложные элементы при плохой погоде, что как-то раз чуть не привело к её гибели.

Уже в Риге, на показательных выступлениях, начался мощный ветер и самолёт авиатрисы (да, именно так называли женщин-пилотов в начале 20 века, взяв кальку с французского aviatrice) стало уносить на трибуны. Чтобы спасти зрителей Зверева совершила резкий манёвр и самолёт от трибун отвернуло, но он перевернулся и упал на землю. Женщину придавило обломками, но ей повезло, она даже не получила серьёзных увечий.





Именно там, в Риге, в 1913 году Лидия Зверева открыла авиационную школу, где могли учиться женщины. И учиться там было на 200 рублей дешевле, чем в аналогичных школах в стране.

Вместе с Владимиром Лидия основала и мастерские, где занимались не только ремонтом, но и постройкой самолётов.

После начала Первой мировой войн мастерские из Риги перевезли в Петербург и перестроены в авиазавод. Выпускали сначала не больше одного самолёта в месяц, но завод рос и расширялся, и уже к 1916 году каждый месяц выпускалось уже от пяти гражданских и военных самолётов.



