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При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий?

При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий?

Автор:
26 февраля 2023 10:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: Россия   история   территория   факты   фото   цари   
1079
9

Русь непрерывно расширяется всю свою историю. Даже если теряет какие-то земли, то неизбежно их возвращает. Пусть через год, два, десять, двадцать, тридцать лет. Однако всегда свое Россия назад просит вежливо...

Крупные территориальные приращения отмечены при Петре I (значительная часть Прибалтики), при Александре II, когда окончательно русским стал Кавказ, при Александре III, завершившим присоединение Средней Азии.

Но наиболее крупные территории вошли в состав России при следующих трех государях. Разделим их по следующим критериям:


Кто больше земли присоединил, относительно той что получил?

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Если говорить о пропорциях, то тут пальма первенства за великим князем Иваном III, правившим с 1462 по 1505 гг.

При нем Московская Русь выросла ровно в пять раз. Это самое крупное увеличение нашего государства в пропорциях за всю его историю.

Правда, большинство земель тех составили русские территории, но до того контролировавшиеся другими княжествами. Под руку Москву оказались "собраны" Ярославль, Рязань, Ростов, Вологда, Великий Новгород и многие другие прежде обособленные русские территории.

А кто больше всего земли в принципе присоединил?

Если говорить именно о квадратных километрах, то более всего Русь расширил царь Алексей Михайлович Тишайший, отец Петра I.

При Алексее Михайловиче Русь от души устремилась на восток, шагнула через Енисей, покорив почти всю Сибирь и выйдя к Тихому океану. А также вернула себе Смоленск, левобережную Малороссию. То есть, все вместе - около 10 млн квадратных километров!

Кто больше всего население увеличил?

А вот если говорить об общем увеличении населении, то тут рекорд - эпоха правления Екатерины Великой, вторая половина XVIII-го столетия.

Не охватить взглядом земли, что присоединила Россия при Екатерине II - это все Новороссия, включающая в себя огромные причерноморские территории, Крым, немалая часть Северного Кавказа, Казахстан. А после третьего раздела Польши Екатерина вернула еще и огромные западнорусские земли Белоруссии и Малороссии.

Всего же к концу правления Екатерины русскими стали территории с общим населением под 11 млн человек. При том, что матушка-императрица в начале своего царствования получила государство с населением в 16 млн.

А кто больше всего население увеличил относительно того, что получил?

Если говорить об увеличении населении относительно изначального, то тут рекорд однозначно за Иваном Грозным.

При Иоанне Васильевиче в состав Русского государства вошли бывшие части Золотой Орды: Казанское и Астраханское ханства, Ногайская орда. Река Волга стала полностью русской, от истока до устья. Русь шагнула в Сибирь и вышла на Северный Кавказ.

При Иване Грозном в состав Русского государства вошли территории с 4 млн человек. То есть, стольким же количеством жителей, сколько было в самом присоединяющем государстве (около 4 млн). Россия тогда по сути присоединила вторую Россию... Более того, к концу правления Ивана Грозного общее население страны выросло еще с 8 млн до 12!

Такая вот занимательная историческая арифметика!

Источник:

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Метки: Россия   история   территория   факты   фото   цари   
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1k
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
Ща набегут представители "древнейшей" цивилизации и начнется: вы фсё врёте....
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43k
Валерий 20 минут назад
история показывает что без России все отколовшиеся от неё государства нежизнеспособны
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410
Makfatym 50 минут назад
...а вот при каком больше всего [мат]@ла, думаю многие смогут ответить!
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Miralanim

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