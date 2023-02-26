При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий?

Если говорить о пропорциях, то тут пальма первенства за великим князем Иваном III, правившим с 1462 по 1505 гг.

При нем Московская Русь выросла ровно в пять раз. Это самое крупное увеличение нашего государства в пропорциях за всю его историю.

Правда, большинство земель тех составили русские территории, но до того контролировавшиеся другими княжествами. Под руку Москву оказались "собраны" Ярославль, Рязань, Ростов, Вологда, Великий Новгород и многие другие прежде обособленные русские территории.