«У меня всё отняли»: Лайма Вайкуле постаралась объяснить, почему так резко высказывалась о России

Также Вайкуле поначалу хотела отказаться от песен на русском. Но потом сообщила, что украинские друзья её от этого отговорили.

А недавно певица рассказала, почему высказывалась так резко. Она уточнила, что в тот момент её «захлестнули эмоции»: