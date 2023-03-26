«У меня всё отняли»: Лайма Вайкуле постаралась объяснить, почему так резко высказывалась о России

И заявила, что не собирается отказываться от русского языка.
После февральских событий Лайма Вайкуле покинула Россию и отправилась в Латвию. Там она дала интервью, в котором заявила, что они вместе с Аллой Борисовной Пугачёвой кормили весь СССР:
Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить.
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Также Вайкуле поначалу хотела отказаться от песен на русском. Но потом сообщила, что украинские друзья её от этого отговорили.
А недавно певица рассказала, почему высказывалась так резко. Она уточнила, что в тот момент её «захлестнули эмоции»:
Мне было страшно, что не смогу я больше петь по-русски. И девочка из Украины, с кем я тогда созванивалась, из Freedom ballet, администратор, она меня утешала, привела в чувство. И понемногу-понемногу я поняла, при чем здесь язык? Не хватало, чтобы еще отняли сам русский. У меня всё отняли, не хватало, чтобы отняли ещё и русский язык.
Сейчас Лайма Вайкуле по-прежнему даёт концерты. Например, в израильском Ашдоде. Концертный зал рассчитан на 900 зрителей и был заполнен лишь на 2/3.
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Блин, как бы не разрыдаться…
Так, спокойно, теперь спокойно.
Выдохнул и, совершенно без эмоций могу смело заявить - иди ка ты нах@й старая чухонская бл@дина.
У меня всё, благодарю за внимание
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А сейчас наступило осознание капитального пи_деца и неминуемой расплаты за все сказанное, и потому теперь приходится "лепить горбатого" в свое оправдание.
P.S. Вот не верю них_я, ни единому слову, а потому не жалко.
Ну спасибо, добытчица
Вот житуха то будет!