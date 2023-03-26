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«У меня всё отняли»: Лайма Вайкуле постаралась объяснить, почему так резко высказывалась о России

«У меня всё отняли»: Лайма Вайкуле постаралась объяснить, почему так резко высказывалась о России

Автор:
26 марта 2023 17:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Израиль   концерты   лайма вайкуле   латвия   эмиграция   
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И заявила, что не собирается отказываться от русского языка.

После февральских событий Лайма Вайкуле покинула Россию и отправилась в Латвию. Там она дала интервью, в котором заявила, что они вместе с Аллой Борисовной Пугачёвой кормили весь СССР:

Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить.

Также Вайкуле поначалу хотела отказаться от песен на русском. Но потом сообщила, что украинские друзья её от этого отговорили.

А недавно певица рассказала, почему высказывалась так резко. Она уточнила, что в тот момент её «захлестнули эмоции»:

Мне было страшно, что не смогу я больше петь по-русски. И девочка из Украины, с кем я тогда созванивалась, из Freedom ballet, администратор, она меня утешала, привела в чувство. И понемногу-понемногу я поняла, при чем здесь язык? Не хватало, чтобы еще отняли сам русский. У меня всё отняли, не хватало, чтобы отняли ещё и русский язык.

Сейчас Лайма Вайкуле по-прежнему даёт концерты. Например, в израильском Ашдоде. Концертный зал рассчитан на 900 зрителей и был заполнен лишь на 2/3.

Источник:

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Метки: Алла Пугачева   Израиль   концерты   лайма вайкуле   латвия   эмиграция   
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25  комментариев
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11k
GROMOZEKA Час назад
«А недавно певица рассказала, почему высказывалась так резко. Она уточнила, что в тот момент её «захлестнули эмоции»

Блин, как бы не разрыдаться…
Так, спокойно, теперь спокойно.
Выдохнул и, совершенно без эмоций могу смело заявить - иди ка ты нах@й старая чухонская бл@дина.
У меня всё, благодарю за внимание
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10k
Михаил Полминуты назад
очередной раз залез на википедию посмотреть сколько этим старым кашелкам лет
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13k
a_komolow Минуту назад
На страуса похожа
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11k
Shtoppi 2 минуты назад
<<А недавно певица рассказала, почему высказывалась так резко. Она уточнила, что в тот момент её «захлестнули эмоции»:>>
---------
А сейчас наступило осознание капитального пи_деца и неминуемой расплаты за все сказанное, и потому теперь приходится "лепить горбатого" в свое оправдание.
P.S. Вот не верю них_я, ни единому слову, а потому не жалко.
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54k
Олег 5 минут назад
как тс-а забанить за систематическое напоминание о всяком вражьем говне?
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844
Gigantes 5 минут назад
Да пошла ты на.х.уй Лайма, какая-то вна, поезд ушел
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9k
Александр 6 минут назад
"Всё отняли..." Ещё одна у кого Путин украл ум, честь и совесть.
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19k
anpetrof 8 минут назад
И как же мы теперь без них - кто нас кормить-то будет?
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17k
RDen 11 минут назад
поздняк метаться, курица дотационная
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3k
Олег Данилов 13 минут назад
это она когда для СССР успела заработать денег? Пока в Ялте и Юрмале пела по кабакам в 80-е?
Ну спасибо, добытчица
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14k
banzai7 15 минут назад
Так, закупориваем все скважины и возвращаем всех "звёзд". Пусть продолжают нас содержать.
Вот житуха то будет!
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18k
Александр 19 минут назад
То целую страну кормила, а тут себя ели может
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384
Antei949 22 минуты назад
может ей напомнить неграждане латвии
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498
Вася Васильев Полчаса назад
померла так померла, что про неё говорить то?
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52k
smakido Полчаса назад
Только бы они не вернулись обратно !!!
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
И эта пытается на попятную???
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7k
tamin 36 минут назад
Сейчас расплачусь.... Бедная Пугачева, бедная вайкуле. Живете в израиле+-говорите как хотите, только к нам не приезжайте
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66k
SAndre 37 минут назад
зря ее "девочка" отговорила
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4k
Григорий 50 минут назад
убегла и хрен с ней, содержанка.
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28k
Ваня 50 минут назад
да, все забыли про нее и не вспоминаем... для них забвение смерти подобно...
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1k
Шурман 56 минут назад
Сегодня новости читаю , у нее блин отняли , у Русскоязычных детей в Латвии отняли и образование и садики и теперь еще и кукольные театры и в кинотеатрах запретили субтитры на Русском и фильмы с Русской звуковой дорожкой . Мы раньше ходили в кино а теперь пошли они лесом , дома есть нормальный звук и проектор , те же фильмы я слить могу , это конечно не imax но все же . А у этой все отняли , жила в булдури у реки в ус не дула , теперь просто непупенный дом на первой линии в Klapkalnciems , бедная несчастная , детей нет ни чего нет , есть племянница которая у нее постоянно обитает .
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