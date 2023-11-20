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«Чем ты можешь заработать?: у покинувшей Россию Пугачевой начались сложности с деньгами

«Чем ты можешь заработать?: у покинувшей Россию Пугачевой начались сложности с деньгами

Автор:
20 ноября 2023 15:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Израиль   артистка   возвращение   зароботок   певица   эмиграция   
2839
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Вероятно, она приезжала на родину не просто так.

В 2010 году Алла Пугачёва ушла с большой сцены. За прошедшие годы она не дала ни одного массового концерта, зато охотно снималась в разных новогодних огоньках и корпоративах за огромные гонорары.

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А в начале 2022-го Примадонна уехала в Израиль. Затем попыталась вернуться - неудачно и ещё раз - с таким же успехом. П поводу последнего приезда, во время которого Алла Борисовна улаживала финансовые вопросы и записывала новые песни, было особенно много негатива. Общественники даже требовали артистку задержать, но Пугачева вскоре уехала и написала в соцсетях по поводу приезда в Россию, что ей «грустно и смешно».

Как считает продюсер Леонид Дзюник, Пугачева приезжала, чтобы договориться о будущих концертах:

Скорее всего, Алла Борисовна приехала обсудить какой-то вопрос, связанный с договором, участия в каком-то корпоративе.

По мнению продюсера, от благосостояния Пугачевой зависели и её родственники. Как только её доходы упали, их жизнь стала уже не такой комфортной и обеспеченной. Это касается и внука Аллы Борисовны - Никиты Преснякова. Он вместе с супругой живёт в США.

Когда ты приезжаешь туда просто туристом, и у тебя в кармане бабло, ты хорошо, свободно живёшь. Когда ты живёшь там постоянно, и у тебя нет этих заработков, чем ты можешь заработать? Деньгами бабушки, которая сейчас отработает три корпоратива в Дубае, на Кипре и в Москве, и пришлет тебе 100 тысяч долларов?

А бывший гитарист Примадонны также рассказал, что в последнее время Пугачева не на шутку тревожится о деньгах:

 Аллу, конечно, заботят капиталы своей семьи как надежный фактор. На Кипре у них есть общее с Максимом* жилье. У нее есть ряд квартир во Флориде, у нее есть квартира на Манхэттене, в Нью-Йорке.

Большая часть недвижимости выставили на продажу, но покупателей найти не могут. Цены выросли до небес и желающих прикупить квартиру от Примадонны пока нет. Как нет и корпоративов в России, которые приносили львиную часть дохода.

*Максим Галкин признан иноагентом на территории России.

Источник:

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Метки: Алла Пугачева   Израиль   артистка   возвращение   зароботок   певица   эмиграция   
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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268
oleg Pesotsky 22 секунды назад
Да поднадоело уже все эти пляски вокруг Аллы Борисовны. Тут вон олигарх Фридман 150 млн. баксов на ВСУ отстегнул и ничего. Живет в стране и никто на него и рот открыть не смеет. Потому что нельзя, свой человек. А вот пугачиху можно. Задолбало это лицемерие.
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13k
Кыся Полминуты назад
Да у нее бабла столько припасено, что хватит купить какую-нибудь небольшую африканскую страну, ездить на неграх и ловить крокодилов на живца.
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3k
portroy Полчаса назад
Ой, и правда! Как же бедная Алла Борисовна без средств, переживают шахтеры из Кемерово и Воркуты и работники пром.предприятий из Челябинска)))
Ребята, если она один Ролс-Ройс свой продст, это будет больше чем 80% россиян зарабатывают за всю жизнь. Переживайте о себе, а эти ребята обеспечены на всю жизнь...
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Пока она получает Российскую пенсию, в размере если не ошибаюсь 65 000 рублей, никаких проблем с деньгами у нее нет и быть не может. Так что пусть поубавит аппетиты и живет как все другие.
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3k
Старожил 36 минут назад
Фарш невозможно провернуть назад,
Из банки кильку плавать не заставишь,
Из слов к моей жене остался только мат,
Налей бухла ещё чуть-чуть, товарищ!
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34k
БамбарбияКиргуду 37 минут назад
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1k
Alex Zx 40 минут назад
зашёл только чтоб минус поставить и сказать автору что он му#ак.
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92
Артем Игоревич 40 минут назад
Не в деньгах счастье, вот есть у меня 100 миллионов долларов, но я был такой же счастливый когда у меня было 50 миллионов долларов.

З.Ы. Не надо тут разводить про бедность Пугачевой, еще скажите что Путин на пенсию будет жить когда перестанет быть президентом....
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5k
BenderRodriguez 44 минуты назад
У неё бабла на несколько поколений хватит.
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5k
Ал Ди 54 минуты назад
Это финт ушами писать про то как Пугачевой плохо, типа от этого остальным хорошо. А на самом деле это отвлечение народ от реальных проблем в жизни которые создали власти.
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2k
Егор 54 минуты назад
У этой семейки в штатах очень большой бизнес. Очень. Бабла там в достатке.
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20k
Андрей 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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20k
anpetrof Час назад
Нечего было из себя невесть что корёжить, жила бы сейчас припеваючи...
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3k
Андрей Час назад
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5k
Горожанин Час назад
Не понимаю сути беспокойства. На Западе же фудбанки есть. Вот пусть там и столуется.
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2k
Максим Макашев Час назад
У нее есть ряд квартир во Флориде, у нее есть квартира на Манхэттене, в Нью-Йорке.
******************************
вот пусть их и продаёт. Может какой нибудь из эмигрантских лохов купит
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84k
Доктор Джонс Час назад
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12k
Copycat 2 часа назад
ну какие сложности, деньги у неё есть, она нахапала за свою жизнь чуть больше чем до ху а, и даже если по её меркам она будет себя в чем то ущемлять, она по любй будет жить лучше чем многие из нас

в стиле что вместо красной игры придется кушать черную, мне бы такие проблемы как у это старой ш
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561
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
ну кормилица
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28k
Lehoia 2 часа назад
Задолбали уже пугачихой, честное слово.
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August

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