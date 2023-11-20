«Чем ты можешь заработать?: у покинувшей Россию Пугачевой начались сложности с деньгами

Вероятно, она приезжала на родину не просто так.
В 2010 году Алла Пугачёва ушла с большой сцены. За прошедшие годы она не дала ни одного массового концерта, зато охотно снималась в разных новогодних огоньках и корпоративах за огромные гонорары.
А в начале 2022-го Примадонна уехала в Израиль. Затем попыталась вернуться - неудачно и ещё раз - с таким же успехом. П поводу последнего приезда, во время которого Алла Борисовна улаживала финансовые вопросы и записывала новые песни, было особенно много негатива. Общественники даже требовали артистку задержать, но Пугачева вскоре уехала и написала в соцсетях по поводу приезда в Россию, что ей «грустно и смешно».
Как считает продюсер Леонид Дзюник, Пугачева приезжала, чтобы договориться о будущих концертах:
Скорее всего, Алла Борисовна приехала обсудить какой-то вопрос, связанный с договором, участия в каком-то корпоративе.
По мнению продюсера, от благосостояния Пугачевой зависели и её родственники. Как только её доходы упали, их жизнь стала уже не такой комфортной и обеспеченной. Это касается и внука Аллы Борисовны - Никиты Преснякова. Он вместе с супругой живёт в США.
Когда ты приезжаешь туда просто туристом, и у тебя в кармане бабло, ты хорошо, свободно живёшь. Когда ты живёшь там постоянно, и у тебя нет этих заработков, чем ты можешь заработать? Деньгами бабушки, которая сейчас отработает три корпоратива в Дубае, на Кипре и в Москве, и пришлет тебе 100 тысяч долларов?
А бывший гитарист Примадонны также рассказал, что в последнее время Пугачева не на шутку тревожится о деньгах:
Аллу, конечно, заботят капиталы своей семьи как надежный фактор. На Кипре у них есть общее с Максимом* жилье. У нее есть ряд квартир во Флориде, у нее есть квартира на Манхэттене, в Нью-Йорке.
Большая часть недвижимости выставили на продажу, но покупателей найти не могут. Цены выросли до небес и желающих прикупить квартиру от Примадонны пока нет. Как нет и корпоративов в России, которые приносили львиную часть дохода.
*Максим Галкин признан иноагентом на территории России.
Источник:
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Ребята, если она один Ролс-Ройс свой продст, это будет больше чем 80% россиян зарабатывают за всю жизнь. Переживайте о себе, а эти ребята обеспечены на всю жизнь...
Из банки кильку плавать не заставишь,
Из слов к моей жене остался только мат,
Налей бухла ещё чуть-чуть, товарищ!
З.Ы. Не надо тут разводить про бедность Пугачевой, еще скажите что Путин на пенсию будет жить когда перестанет быть президентом....
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вот пусть их и продаёт. Может какой нибудь из эмигрантских лохов купит
в стиле что вместо красной игры придется кушать черную, мне бы такие проблемы как у это старой ш