«Чем ты можешь заработать?: у покинувшей Россию Пугачевой начались сложности с деньгами

Как считает продюсер Леонид Дзюник, Пугачева приезжала, чтобы договориться о будущих концертах:

Скорее всего, Алла Борисовна приехала обсудить какой-то вопрос, связанный с договором, участия в каком-то корпоративе.

По мнению продюсера, от благосостояния Пугачевой зависели и её родственники. Как только её доходы упали, их жизнь стала уже не такой комфортной и обеспеченной. Это касается и внука Аллы Борисовны - Никиты Преснякова. Он вместе с супругой живёт в США.