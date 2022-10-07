«Все прекрасно понимают, что он невменяем»: Захар Прилепин эмоционально и жёстко высказался об иноагенте Андрее Макаревиче

Как считает адвокат Андрей Алёшкин:

«Такое возможно при изменении законодательства. В этом случае можно изменить порядок начисления пенсий или вовсе признать, что люди, проживающие за границей более шести месяцев, теряют резидентство. Как следствие, они могут потерять надбавки и выплаты, в том числе и пенсии».

Конечно же, это формальность: Андрей Вадимович человек обеспеченный и вряд ли станет петь и собирать шекели на улицах Тель-Авива, даже если лишится российской пенсии.