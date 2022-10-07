FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6823 поста • 753 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Все прекрасно понимают, что он невменяем»: Захар Прилепин эмоционально и жёстко высказался об иноагенте Андрее Макаревиче

«Все прекрасно понимают, что он невменяем»: Захар Прилепин эмоционально и жёстко высказался об иноагенте Андрее Макаревиче

Автор:
07 октября 2022 16:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Алла Пугачева   Захар Прилепин   Израиль   критика   певец   пенсия   эмиграция   
995
5

Уехавший певец продолжает критиковать нашу страну, получая при этом пенсию из России. Такой вот парадокс.

Сейчас Андрей Макаревич* живёт в Израиле. По его словам, он даже и не знает, хочет ли возвращаться в Россию - в обозримом будущем точно нет. При этом, ему исправно начисляют пенсию, 50 тысяч рублей в месяц. Многим такой поворот не нравится и они требуют лишить Андрея Вадимовича этих выплат.

×
×

Как считает адвокат Андрей Алёшкин:

«Такое возможно при изменении законодательства. В этом случае можно изменить порядок начисления пенсий или вовсе признать, что люди, проживающие за границей более шести месяцев, теряют резидентство. Как следствие, они могут потерять надбавки и выплаты, в том числе и пенсии».

Конечно же, это формальность: Андрей Вадимович человек обеспеченный и вряд ли станет петь и собирать шекели на улицах Тель-Авива, даже если лишится российской пенсии.

Что касается заявлений Андрея Макаревича, порой очень резких и для многих обидных, об этом высказался Захар Прилепин:

«У Андрея Вадимовича, как у части людей, исповедующих его взгляды, есть ощущение, что они соль земли русской, что они есть интеллигенция, а остальных они за людей не считают. Я ведь хорошо знаю музыкантов, музыкальный мир и даже членов группы «Машина времени». Даже внутри его группы все прекрасно понимают, что он невменяем периодически становится. Да и заслуги его перед культурой все давние, никаких песен нормальных Макаревича уже нет лет 30. Был советский певец Макаревич, хорошие песни сочинял про скворца. Сейчас тема закрыта, это глупый, неумный и на себя берущий много старик. К сожалению, до этого мы дожили».

Учитывая всё сказанное Андреем Макаревичем, и реакцию общественности, в Россию он может уже и не вернуться. Например, Алла Борисовна Пугачёва попробовала это сделать, но не получилось. Сейчас она уже улетела обратно в Израиль.

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 12.09.2022.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Алла Пугачева   Захар Прилепин   Израиль   критика   певец   пенсия   эмиграция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
ron 6 часов назад
но мысль-то верная - признан иноагентом, сразу автоматически лишается пенсии, наград, званий и дома в переделкино.
а то типа иноагент, но пенсию народного артиста получает. сху.я.ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ Час назад
я думал это он про именинника
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
469
Kulibin7 2 часа назад
Один ПИ_ДОР, хает другого Пи-дора. Давно ли ты прилепин орал на митинге- Россия без путина. Тырнет всё помнит, гугль в помощь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Олег 3 часа назад
как-то не нормально платить пенсию и роялти иноагенту. Да и активы можно подумать как изъять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
343
Uganda 3 часа назад
из-за какого-то прыща столько написано слов. хрен с ним
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Trenzel2003 4 часа назад
Хрен ему по всей морде, а не пенсию! Умер, значит умер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Умница-красавица 5 часов назад
Интересный поворот- какого это хрена иностранному агенту пенсию начисляют, да ещё видимо с доплатой за звания или награды какие-то. Считаю, раз признали иноагентом, то всякие социальные обязательства нашего государства перед ним теперь ничтожны, пусть новые хозяева и содержат эту рухлядь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi 5 часов назад
Как бы и без того что сказал Прилепин, всем понятно что из себя представляю приматы вроде макаревича и ему подобных. Они сами, своими же поступками, показали всему народу России всю свою гнилую сущность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Хухрмухр 5 часов назад
Да не только комаревич получает пенсию.Практически все уехавшие репатрианты пенсионнного возраста.А кто у нас там финансами заведует?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Davy Jones 5 часов назад
Ондрушо вполне себе вменяем про[^*л бизнесс на Украине не разобравшись в ситуации куда можно инвестировать, а виноваты естественно кто то но не он
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Мистер Фикс 6 часов назад
Герой вчерашних дней.
Он с иронией пел про тех, у кого "кончился проездной".
И не заметил, как сам оказался в их числе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Росомаха 6 часов назад
Всегда поражал наш чиновничий аппарат!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Том Джоуд 6 часов назад
На Клоунском фронте без перемен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
9k
Izrin Maria 6 часов назад
Захар Прилепин сказал: "Все прекрасно понимают, что он невменяем."
Я сперва подумала, что Прилепин про нацлидера говорит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
7k
Echo 6 часов назад
макар, иди в ... синагогу и не отсвечивай
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
GROMOZEKA 6 часов назад
Минус автору, за очередное упоминание об этом навозном жуке Макаревиче
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
сеньор Леонсио 6 часов назад
Всё что нужно знать о Прилепине!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

173029



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Тем, кто открещивается от страны, надо облегчить жизнь": Милонов предложил лишить Пугачеву звания народной артистки
"Тем, кто открещивается от страны, надо облегчить жизнь": Милонов предложил лишить...
Свежайший выпуск лингвошуток и каламбуров
Свежайший выпуск лингвошуток и каламбуров
Набирающие популярность в сообществах
Американка не стригла ногти 22 года в память о дочери
Американка не стригла ногти 22 года в память о дочери
На аэродроме под Калугой произошёл взрыв: упал беспилотник
На аэродроме под Калугой произошёл взрыв: упал беспилотник
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так всегда

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#история#интересное#Приколы#Россия#творчество#авто аварии#дикие животные
#Юмор#Прикол#люди#позитив#аварии#улыбнуло#в мире#фотографии#ностальгия#искусство
#интересно#картинки#забавно#сатира#дтп#Разное#автомобили#мобилизация#подборка#сарказм
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного» «Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд» «Это Россия уехала от вас, му…ё»: Андрей Макаревич обиделся на критику в адрес «звёзд» «Если заработал деньги в России, можешь их тратить хоть на Марсе»: Андрей Макаревич ответил на критику в свой адрес «Если заработал деньги в России, можешь их тратить хоть на Марсе»: Андрей Макаревич ответил на... «Когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар»: Тигран Кеосаян резко высказался о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию «Когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар»: Тигран Кеосаян резко высказался о... Блуждающие звёзды: Пугачева с Галкиным ищут работу в Израиле Блуждающие звёзды: Пугачева с Галкиным ищут работу в Израиле «Надо рубиться за свет в конце тоннеля»: Юрий Шевчук обратился к уехавшим и оставшимся в России звёздам «Надо рубиться за свет в конце тоннеля»: Юрий Шевчук обратился к уехавшим и оставшимся в России...

На что жалуетесь?

Вернуться