«Все прекрасно понимают, что он невменяем»: Захар Прилепин эмоционально и жёстко высказался об иноагенте Андрее Макаревиче

Уехавший певец продолжает критиковать нашу страну, получая при этом пенсию из России. Такой вот парадокс.
Сейчас Андрей Макаревич* живёт в Израиле. По его словам, он даже и не знает, хочет ли возвращаться в Россию - в обозримом будущем точно нет. При этом, ему исправно начисляют пенсию, 50 тысяч рублей в месяц. Многим такой поворот не нравится и они требуют лишить Андрея Вадимовича этих выплат.
Как считает адвокат Андрей Алёшкин:
«Такое возможно при изменении законодательства. В этом случае можно изменить порядок начисления пенсий или вовсе признать, что люди, проживающие за границей более шести месяцев, теряют резидентство. Как следствие, они могут потерять надбавки и выплаты, в том числе и пенсии».
Конечно же, это формальность: Андрей Вадимович человек обеспеченный и вряд ли станет петь и собирать шекели на улицах Тель-Авива, даже если лишится российской пенсии.
Что касается заявлений Андрея Макаревича, порой очень резких и для многих обидных, об этом высказался Захар Прилепин:
«У Андрея Вадимовича, как у части людей, исповедующих его взгляды, есть ощущение, что они соль земли русской, что они есть интеллигенция, а остальных они за людей не считают. Я ведь хорошо знаю музыкантов, музыкальный мир и даже членов группы «Машина времени». Даже внутри его группы все прекрасно понимают, что он невменяем периодически становится. Да и заслуги его перед культурой все давние, никаких песен нормальных Макаревича уже нет лет 30. Был советский певец Макаревич, хорошие песни сочинял про скворца. Сейчас тема закрыта, это глупый, неумный и на себя берущий много старик. К сожалению, до этого мы дожили».
Учитывая всё сказанное Андреем Макаревичем, и реакцию общественности, в Россию он может уже и не вернуться. Например, Алла Борисовна Пугачёва попробовала это сделать, но не получилось. Сейчас она уже улетела обратно в Израиль.
*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 12.09.2022.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а то типа иноагент, но пенсию народного артиста получает. сху.я.ли?
Он с иронией пел про тех, у кого "кончился проездной".
И не заметил, как сам оказался в их числе.
Я сперва подумала, что Прилепин про нацлидера говорит...
Дуда
Санду
Колбаса
Достали уже
Ни посмеяться - они не поймут, ни серьёзно поговорить - стучат.