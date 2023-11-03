Уехавший актёр Артур Смольянинов* рассказал, что теперь он играет в латвийском подземном переходе

Почти сразу начались проблемы с работой - известность Артура осталась в России. Пошли проблемы и с деньгами. На родине Смольянинов также занимался музыкой и гастролировал со своей группой. В Латвии, где он сейчас осел, он собрал новый коллектив. По его словам:

Люди из новой жизни, которых он еще полтора года назад не знал.