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Уехавший актёр Артур Смольянинов* рассказал, что теперь он играет в латвийском подземном переходе

Уехавший актёр Артур Смольянинов* рассказал, что теперь он играет в латвийском подземном переходе

Автор:
03 ноября 2023 15:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 9 рота   Видео   артур смольянинов   заграница   латвия   подземный переход   эмиграция   
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Чуть больше года назад он был одной из самых высокооплачиваемых звёзд России.

Об Артуре Смольянинове узнали после выхода «9 роты». Фильм неплохо «зашёл» аудитории, вызвал массу споров и обвинений в антисоветчине, а это снова подогрело к нему интерес. Свою долю славу получили и актёры, в том числе, Смольянинов.

После этого его стали звать во множество проектов, а гонорары актёра улетели куда-то за горизонт. Ну а в прошлом году он скоропостижно уехал за границу. После этого дал ряд интервью и закрыл себе дорогу назад.

Почти сразу начались проблемы с работой - известность Артура осталась в России. Пошли проблемы и с деньгами. На родине Смольянинов также занимался музыкой и гастролировал со своей группой. В Латвии, где он сейчас осел, он собрал новый коллектив. По его словам:

Люди из новой жизни, которых он еще полтора года назад не знал.

Смольянинов и его группа нашли себе и новую площадку для выступлений - подземный переход. Там они играли больше года. Теперь же актёр сообщил:

Сейчас мы записали свой первый мини-альбом. Буквально через месяц у нас будет дебютный концерт в Латвии. То есть в течение года мы играли в переходе и доигрались до полноценного альбома.

Так что вскоре Смольянинов выйдет из подземного перехода и выступит с концертом. Что за площадка будет у группы и сколько народу ожидается на шоу - об этом актёр и музыкант пока не сообщил.
*Артур Смольянинов признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов.

Источник:

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Метки: 9 рота   Видео   артур смольянинов   заграница   латвия   подземный переход   эмиграция   
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23  комментария
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29k
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2k
Андрей 4 минуты назад
нах про него? минус
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2k
дормидонт 6 минут назад
Не пойму я. Зачем писать про этого ублюдка? Кому он интересен? Вот честное слово наплевать и растереть!
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18k
Alex ASK 9 минут назад
Пусть на кожаной флейте играет. Там это модно теперь
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10k
Сол Гудман 11 минут назад
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7k
Андрей 12 минут назад
Таких актёров просто нужно забывать и не писать о них вообще ничего.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 минут назад
Наверняка бы Валерий Михайлович Приемыхов рожу бы набил Артурчику..если бы живой был.
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12k
Сергей 16 минут назад
Вот когда "Новичёк" нужен!
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77k
Viktor 17 минут назад
Да он после таких слов просто чокнутый, кстати, не видал я (и мои знакомые и родня) его ни в каких переходах!
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6k
Евгений Д 23 минуты назад
уехал и хрен с тобой
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14k
Ser 38 минут назад
Нормаль-но для человека из "9-ой рвоты"
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15
Navygator 53 минуты назад
Пиратский корабль, надеюсь, стоИт у него под окном.
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5k
Alex 54 минуты назад
Скоро отсасывать будет за еду, гнида.
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57k
dima423 55 минут назад
Умоляем тебя, вернись...!
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10k
Борис Карабанов Час назад
Хватит их пиарить!
А имущество отнять .....
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Диму Пескова попросил бы чтобы с него сняли ин.агента.
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33k
Ego sum qui sum Час назад
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557
ruslan d Час назад
А зачем они это рассказывают , чтоб их пожалели или чтоб показать какие они принципиальные идиоты ?
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12k
Rus77 Час назад
Да только он не совсем Смольянинов...
Мать Мария Владимировна Смольянинова, художница, учительница рисования; русская. Отец Сергей Яковлевич Поволоцкий, преподаватель музыки; еврей. Ушёл из семьи, когда Артуру было 5 лет.
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August

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