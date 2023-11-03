Уехавший актёр Артур Смольянинов* рассказал, что теперь он играет в латвийском подземном переходе

Чуть больше года назад он был одной из самых высокооплачиваемых звёзд России.
Об Артуре Смольянинове узнали после выхода «9 роты». Фильм неплохо «зашёл» аудитории, вызвал массу споров и обвинений в антисоветчине, а это снова подогрело к нему интерес. Свою долю славу получили и актёры, в том числе, Смольянинов.
После этого его стали звать во множество проектов, а гонорары актёра улетели куда-то за горизонт. Ну а в прошлом году он скоропостижно уехал за границу. После этого дал ряд интервью и закрыл себе дорогу назад.
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Почти сразу начались проблемы с работой - известность Артура осталась в России. Пошли проблемы и с деньгами. На родине Смольянинов также занимался музыкой и гастролировал со своей группой. В Латвии, где он сейчас осел, он собрал новый коллектив. По его словам:
Люди из новой жизни, которых он еще полтора года назад не знал.
Смольянинов и его группа нашли себе и новую площадку для выступлений - подземный переход. Там они играли больше года. Теперь же актёр сообщил:
Сейчас мы записали свой первый мини-альбом. Буквально через месяц у нас будет дебютный концерт в Латвии. То есть в течение года мы играли в переходе и доигрались до полноценного альбома.
Так что вскоре Смольянинов выйдет из подземного перехода и выступит с концертом. Что за площадка будет у группы и сколько народу ожидается на шоу - об этом актёр и музыкант пока не сообщил.
*Артур Смольянинов признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов.
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А имущество отнять .....
Мать Мария Владимировна Смольянинова, художница, учительница рисования; русская. Отец Сергей Яковлевич Поволоцкий, преподаватель музыки; еврей. Ушёл из семьи, когда Артуру было 5 лет.
Да и отчим, Сергей Львович. Львович - типичное русское отчество.
А маме тоже не удавалось следить за поведением сына, ведь она воспитывала еще двоих мальчишек – Емельяна, Владимира – и девочку Наташу. Причем известно, что у младшего Володи проблемы: он – аутист. А к таким деткам требуется особенно пристальное внимание.
Отметим, что Артур прошел альтернативную службу армии в 26 лет. Артур - это как имя Снежана или Анжела - сразу программирует на стояние на Ленинградке или обсирание Родины из-за границы. Могу понять, когда инородцы нарекают мальца Артуром, или Спартаком или ещё как забавно.
У Артура два брата и сестра. Сводный – Антон Николаев, художник. Со стороны папы имеется брат Александр, сестра Ксения.
Емельян Николаев, сын мамы Артура и отчима, причастен к убийствам и нападениям, приговорен к 19-летнему сроку. Жертвой его группировки националистов стал Алан Аль-Халиди – сын известного бизнесмена.
Артур снимается под фамилией матери (и продолжает её позорить), тогда как настоящая его фамилия (отцовская) – Поволоцкий.