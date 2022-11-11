«Иноагент Галкин* и Пугачева понимают, что их не объявляют врагами народа и даже не отбирают дома»: в России не исключают, что они могут вернуться

«Не исключаю, что они «переобуются», как только сменятся властные элиты в Европе. Макс Галкин и Алла Борисовна прекрасно отдают себе отчет, что российская власть, в отличие от сегодняшней украинской, не пользуется методикой, когда просто отбирают дома, блокируют счета и объявляют врагами народа».

Он напомнил, как Галкин распространял фейки об армии России и предположил, что комик просто не разобрался в ситуации. Также Джигурда считает, что на западе не захотят надолго лишать себя российских энергоресурсов и в будущем пойдут на переговоры. И вот тогда все, кто покинул Россию, могут вернуться обратно.

«И тогда многие уехавшие начнут просить прощения. И когда это случится, я призываю к милосердию».