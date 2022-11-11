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«Иноагент Галкин* и Пугачева понимают, что их не объявляют врагами народа и даже не отбирают дома»: в России не исключают, что они могут вернуться

«Иноагент Галкин* и Пугачева понимают, что их не объявляют врагами народа и даже не отбирают дома»: в России не исключают, что они могут вернуться

Автор:
11 ноября 2022 15:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Алла Пугачева   Израиль   Никита Джигурда   Украина   концерты   максим галкин   милосердие   
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Ну а некоторые российские звезды считают, что уехавшие артисты просто запутались и призывают проявить к ним милосердие.

После февраля Галкин и Пугачёва забрали детей из школы и улетели в Израиль. Там Максим развернул широкую концертную деятельность, позже стал выступать и в Европе. Почти на каждом выступлении он говорит о поддержке Украины.

Ну а Алла Борисовна в конце августа вернулась в Россию и даже отвела детей в школу на 1 сентября. Но после того, как её мужа признали иноагентом, Пугачева вновь улетела в Израиль.

Многие посчитали, что это навсегда и пара уже больше не вернётся. Однако есть и те, кто считает иначе. К примеру, эпатажный Никита Джигурда заявил:

«Не исключаю, что они «переобуются», как только сменятся властные элиты в Европе. Макс Галкин и Алла Борисовна прекрасно отдают себе отчет, что российская власть, в отличие от сегодняшней украинской, не пользуется методикой, когда просто отбирают дома, блокируют счета и объявляют врагами народа».

Он напомнил, как Галкин распространял фейки об армии России и предположил, что комик просто не разобрался в ситуации. Также Джигурда считает, что на западе не захотят надолго лишать себя российских энергоресурсов и в будущем пойдут на переговоры. И вот тогда все, кто покинул Россию, могут вернуться обратно.

«И тогда многие уехавшие начнут просить прощения. И когда это случится, я призываю к милосердию».

Готово ли общество пересмотреть свои взгляды на звёзд, которые сначала покинули Россию, а потом захотели вернуться - большой вопрос. Но это сейчас. Кто знает, может через пару лет это мнение изменится.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #иноагент   Алла Пугачева   Израиль   Никита Джигурда   Украина   концерты   максим галкин   милосердие   
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14  комментариев
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8k
Trenzel2003 Час назад
жигурду самого бы привлечь! Вот весь его внешний вид и манеры меня эстетически оскорбляют.
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2k
GOMOZEKA 11 минут назад
"западе не захотят надолго лишать себя российских энергоресурсов и в будущем пойдут на переговоры"
Ой, он как и все zомби не знает, что РФ продолжает поставлять нефть и газ , причем через посредника усраину ? и почему то не отрубают поставки недружественным странам.. ой бедааа
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Хохол все правильно сказал. Когда в России сменятся властные структуры, когда в Москве поизойдет цветная ЦРУшная революция и скинут ненавистного Вову, тогда все эти оппозиционеры вернутся в Россию и будут снова нас радовать своим творчеством. Кошердонна, п@дорок Галкин, Ксюша Собачушка, Ургант, Панин. Они все ждут перемены власти в России.
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10k
Дмитрий 43 минуты назад
Вообще наплевать, что думает и говорит полоумный Джигурда.
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3k
Федя Хитрый Час назад
Вот только забывать про них начали и опять...
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15k
K7OO Час назад
Это действительно важный вопрос. Еще Иммануил Кант говорил: "Три вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной, моральный закон во мне и вернутся ли Галкин с Пугачевой."
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41k
Aleksandr Час назад
какое нах прощение? можно подумать они нечаянно варежки открывали...
"померла так померла"(с)
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9k
Shtoppi Час назад
<<...прекрасно отдают себе отчет, что российская власть, в отличие от сегодняшней украинской, не пользуется методикой, когда просто отбирают дома, блокируют счета и объявляют врагами народа>>
-------------
Мне кажется что российской власти стоит пересмотреть методики обращения с такими как пугачиха с галюшей и иже с ними. Решили свалить - валите с концами, безвозвратно. А то что осталось:
Недвижимость, счета - арестовать, национализировать, деньги перечислить на что-то полезное для страны.
Ну а что до объявления их врагами народа - с этой задачей они сами прекрасно справились, благодаря своим тошнотворным высказываниям о России и ее народе.
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14
Sata33 Час назад
А что изменится в целом для простых людей в результате их возвращения или невозвращения ? Плевать на них ...
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26k
Киры4 2 часа назад
О каком милосердии говорит Чубака??? НЕТ прощения предателям и проституткам!!!
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
В каком измерении они живут?!
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14
Sata33 Топпер Харли Час назад
в нашем , к сожалению .
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August

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