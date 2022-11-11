«Иноагент Галкин* и Пугачева понимают, что их не объявляют врагами народа и даже не отбирают дома»: в России не исключают, что они могут вернуться

Ну а некоторые российские звезды считают, что уехавшие артисты просто запутались и призывают проявить к ним милосердие.
После февраля Галкин и Пугачёва забрали детей из школы и улетели в Израиль. Там Максим развернул широкую концертную деятельность, позже стал выступать и в Европе. Почти на каждом выступлении он говорит о поддержке Украины.
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Ну а Алла Борисовна в конце августа вернулась в Россию и даже отвела детей в школу на 1 сентября. Но после того, как её мужа признали иноагентом, Пугачева вновь улетела в Израиль.
Многие посчитали, что это навсегда и пара уже больше не вернётся. Однако есть и те, кто считает иначе. К примеру, эпатажный Никита Джигурда заявил:
«Не исключаю, что они «переобуются», как только сменятся властные элиты в Европе. Макс Галкин и Алла Борисовна прекрасно отдают себе отчет, что российская власть, в отличие от сегодняшней украинской, не пользуется методикой, когда просто отбирают дома, блокируют счета и объявляют врагами народа».
Он напомнил, как Галкин распространял фейки об армии России и предположил, что комик просто не разобрался в ситуации. Также Джигурда считает, что на западе не захотят надолго лишать себя российских энергоресурсов и в будущем пойдут на переговоры. И вот тогда все, кто покинул Россию, могут вернуться обратно.
«И тогда многие уехавшие начнут просить прощения. И когда это случится, я призываю к милосердию».
Готово ли общество пересмотреть свои взгляды на звёзд, которые сначала покинули Россию, а потом захотели вернуться - большой вопрос. Но это сейчас. Кто знает, может через пару лет это мнение изменится.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022
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АНТИФИШКИ
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Ой, он как и все zомби не знает, что РФ продолжает поставлять нефть и газ , причем через посредника усраину ? и почему то не отрубают поставки недружественным странам.. ой бедааа
Лучший выход - один - просто игнор этих всех селебрети с их шокирующим и эпотажным контентом
"померла так померла"(с)
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Мне кажется что российской власти стоит пересмотреть методики обращения с такими как пугачиха с галюшей и иже с ними. Решили свалить - валите с концами, безвозвратно. А то что осталось:
Недвижимость, счета - арестовать, национализировать, деньги перечислить на что-то полезное для страны.
Ну а что до объявления их врагами народа - с этой задачей они сами прекрасно справились, благодаря своим тошнотворным высказываниям о России и ее народе.