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Смерть "Агитатора". В Москва-реке тонет пассажирский теплоход

Смерть "Агитатора". В Москва-реке тонет пассажирский теплоход

Автор:
25 марта 2023 18:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Кожуховский затон   МЧС   агитатор   москва река   судно   теплоход   
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Судно «Агитатор» прямо в эти минуты тонет в районе Кожуховского затона в Москва-реке. Тонет не просто так, а грамотно, под наблюдением сотрудников МЧС. С него уже слили топливо и все технические жидкости. Кораблик завалился на бок вчера и окончательно уйти под воду ему мешает только лёд.

Тонущий в районе Кожуховского затона теплоход заметили спасатели во время патрулирования берега. На борту во время "караблекрушения" никого не было - «Агитатор» стоит на причале с осени прошлого года, - сообщает Москва24. Причины инцидента пока неизвестны.

«Агитатор» — это банкетоход, как сообщает о судне один из сайтов, предлагающих взять этот теплоход в аренду. Судно класса река-море было построено в 1963 году, прошло полную реконструкцию в 2004 году и курсировало в качестве банкетохода по рекам Москвы и Московской области.

Длина корпуса теплохода - 42 метра, на борту было 80 сидячих мест в банкетном зале и ещё 120 пассажиров кораблик мог принять "в формате фуршета". Максимальная скорость хода судна «Агитатор» - 20 км/ч.

По предварительным данным, судно принадлежало компании "Речное пароходство". В 2020 году его продали частному лицу. По некоторой информации, нынешний владелец находится за границей.

Судно стояло на причале с осени 2022 года и не эксплуатировалось. Сейчас за теплоходом наблюдают сотрудники МЧС. Прокуратура, в свою очередь, также начала проверку.

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Метки: Кожуховский затон   МЧС   агитатор   москва река   судно   теплоход   
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54  комментария
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22k
babuby 5 часов назад
Мне всегда казалось, что судно никогда не может оставаться без наблюдения. Что на корабле всё время должен кто-то быть. Охранять, осматривать, устранять какие-то мелкие неполадки, следить за исправностью систем,...
Но это моё такое, дилетантское "сухопутное" мнение. Но мнение человека, который постоянно имеет дело с различными системами зданий и промышленности.
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3k
kca-opa 24 секунды назад
Сильное судно, обычный катер "Москва", фасад чуть-чуть переделали
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12k
Ivan 4 минуты назад
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25k
Мечислав Полчаса назад
Стандартный бухлоход...
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619
Кондратий Собакин 51 минуту назад
В 1920 году в Питере подобным образом затонуло стоявшее у причальной стенки госпитальное судно "Народоволец" (б. "Николаев") https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/narodovolets-leg-na-dno-istoriya-korablekrusheniya-parokhoda-s-voennoplennymi/https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/narodovolets-leg-na-dno-istoriya-korablekrusheniya-parokhoda-s-voennoplennymi/ и тогда по городу загуляла кем-то сочиненная припевка на мотив "Яблочко" :
"Эх, клешнички,
Да что ж наделали,
"Народовольца" потопили,
С бабам бегали!"
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3k
Похаб Стебаныч 59 минут назад
На Москва-реке!!! В городе Москве.
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5k
Олег 3 часа назад
Вот и славно, что эта посудина сейчас приглубилась, а не во время банкетного рейса с кучей несчастных
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530
Flint 3 часа назад
хорошо, если пустой затонул. Вот когда полный - тогда грустнее...
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49k
Сергей 3 часа назад
У нас так в Пензе ВСЕ речное пароходство затонуло... Корабли принадлежали электротранспортному хозяйству города...Сейчас по Суре эксплуатируют несколько частных речных трамвайчика по совершенно запредельным ценам...
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162
0ptimist Сергей 3 часа назад
Вот что касается транспортных услуг, я всегда был против частников.. Контроля меньше - беспредела больше!
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9k
Dabus 4 часа назад
Напоминает кадр из Atomic Heart
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5k
livaneth 4 часа назад
Ну, хотя бы не как "Булгария"
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697
Igor Grishaev 4 часа назад
И некому пропеть:
"Наверх вы, товарищи, все по местам.."
Только крысы, спешащие на сушу.
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6k
perekrestok 4 часа назад
"Стояло на причале с осени 2022 года и не эксплуатировалось. " Безобразие! Такой мощный ледокол стоял всю зиму и не работал! Пусть разберутся компетентные органы!
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9k
Бритва 4 часа назад
так себе агитатор
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6k
Андрей Крылов 4 часа назад
Очередное раз***дяйство, или банальный распил бабла. Посудина старая. Её проще утопить и получить страховку, чем содаржать как надо. . Слава Богу, что ни кто не пострадал.
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39k
Example 6.2.6 4 часа назад
А когда его продавали, экспертная оценка была и допуск к эксплуатации? Или дали кому-то на лапу и слили потенциальный утиль какому-то чудо бизнесмену, который мутил стартап? Мне кажется, за такими объектами государство должно присматривать, даже если они в частной собственности. Нас за техосмотр машины гоняют , следят чтоб шины мы меняли, мыли вовремя, стекло лобовое было без трещин, осветительные приборы исправно функционировали.. А тут прям в центре столицы, на главной реке здоровенное корыто размером с дом ржавеет у причала, и всем пофигу? Никто это не контролирует, всё на совести частника, который за границей тусуется? Интересно..
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17k
бат св 4 часа назад
"Судно класса река-море было построено в 1963 году"(С)
-чего,блть??? Какое море? Мелкая посудина 544 проекта "Москвич".
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11k
Властелин 5 часов назад
Да отстаньте от него. Дайте ему спокойно утонуть.
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4k
Григорий 5 часов назад
а на металл пустить или на снаряды? или что, засрём природу на зло себе?
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6k
VL 5 часов назад
а где команда, где борьба за живучесть?
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1k
Шурман 6 часов назад
Причины не известны , ну да , любой кто корпус осмотрит сразу скажет что льдом сдавило и пробило , всегда такое было известно а здесь ну прям не известно , по нормальному его поднять должны были на стоянку , но это стоит денег .
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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