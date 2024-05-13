В Архангельске горит круизный теплоход "М.В. Ломоносов"

После модернизации 2004-2005 года пассажиро-вместимость сократилась с 300 человек до 60. На двух жилых палубах расположены две каюты люкс, шесть кают полулюкс, десять кают первого класса и шесть четырехместных кают второго класса. Длина судна составляет 78 метров при ширине 14,5 и высоте 12.5 метров.

Известно, что в мае прошлого года во время ремонта, теплоход уже пережил один пожар. Тогда горел трюм, огонь повредил стены машинного отделения.

"Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием на круизном теплоходе «М.В. Ломоносов», который находился на ремонте", - сообщается на портале ведомства.

UPD. На судне, которое загорелось в Архангельской области, проводили сварочные работы, - сообщили в Западном МСУТ СК России.

"Теплоход с 2022 года находится на ремонте, сегодня на судне проводили сварочные работы. После их завершения произошло возгорание".