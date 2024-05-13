В Архангельске горит круизный теплоход "М.В. Ломоносов"

В Архангельске загорелось судно «М.В.Ломоносов». Оно находится на ремонте в сухом доке на Левом берегу. Как рассказали в региональном МЧС, загорелась верхняя палуба. Огонь охватил более 900 кв.м.
Звездный теплоход "М.В. Ломоносов" загорелся в доках Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы, сообщил источник РЕН ТВ.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Круизный теплоход находится в Архангельске на ремонте.
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«М.В. Ломоносов» построен в 1962 году в Будапеште. После постройки ему дали название «Олекма» и он обслуживался на Лимендском судоремонтном заводе в Котласе. В 1990 году судно переименовали в «М.В.Ломоносов».
До 1991 года судно совершало рейсы по Северной Двине по маршруту Котлас — Архангельск. С 1992 года теплоход стоял на приколе, пока в 2004 году его не выкупил вокалист группы «Дюна» Виктор Рыбин, - дает справку по "биографии" теплохода архангельский портал 29.ru
После модернизации 2004-2005 года пассажиро-вместимость сократилась с 300 человек до 60. На двух жилых палубах расположены две каюты люкс, шесть кают полулюкс, десять кают первого класса и шесть четырехместных кают второго класса. Длина судна составляет 78 метров при ширине 14,5 и высоте 12.5 метров.
Известно, что в мае прошлого года во время ремонта, теплоход уже пережил один пожар. Тогда горел трюм, огонь повредил стены машинного отделения.
"Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием на круизном теплоходе «М.В. Ломоносов», который находился на ремонте", - сообщается на портале ведомства.
UPD. На судне, которое загорелось в Архангельской области, проводили сварочные работы, - сообщили в Западном МСУТ СК России.
"Теплоход с 2022 года находится на ремонте, сегодня на судне проводили сварочные работы. После их завершения произошло возгорание".
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Так что сами сожгли - сами и отремонтируют
Какие средства он разворовал? Разве что свой личный счёт