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В Архангельске горит круизный теплоход "М.В. Ломоносов"

В Архангельске горит круизный теплоход "М.В. Ломоносов"

Автор:
13 мая 2024 23:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: архангельск   группа Дюна   ломоносов   пожар   ремонт   судно   теплоход   
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В Архангельске загорелось судно «М.В.Ломоносов». Оно находится на ремонте в сухом доке на Левом берегу. Как рассказали в региональном МЧС, загорелась верхняя палуба. Огонь охватил более 900 кв.м.

Звездный теплоход "М.В. Ломоносов" загорелся в доках Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы, сообщил источник РЕН ТВ.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Круизный теплоход находится в Архангельске на ремонте.

«М.В. Ломоносов» построен в 1962 году в Будапеште. После постройки ему дали название «Олекма» и он обслуживался на Лимендском судоремонтном заводе в Котласе. В 1990 году судно переименовали в «М.В.Ломоносов».

До 1991 года судно совершало рейсы по Северной Двине по маршруту Котлас — Архангельск. С 1992 года теплоход стоял на приколе, пока в 2004 году его не выкупил вокалист группы «Дюна» Виктор Рыбин, - дает справку по "биографии" теплохода архангельский портал 29.ru

После модернизации 2004-2005 года пассажиро-вместимость сократилась с 300 человек до 60. На двух жилых палубах расположены две каюты люкс, шесть кают полулюкс, десять кают первого класса и шесть четырехместных кают второго класса. Длина судна составляет 78 метров при ширине 14,5 и высоте 12.5 метров.
Известно, что в мае прошлого года во время ремонта, теплоход уже пережил один пожар. Тогда горел трюм, огонь повредил стены машинного отделения.

"Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием на круизном теплоходе «М.В. Ломоносов», который находился на ремонте", - сообщается на портале ведомства.


UPD. На судне, которое загорелось в Архангельской области, проводили сварочные работы, - сообщили в Западном МСУТ СК России.

"Теплоход с 2022 года находится на ремонте, сегодня на судне проводили сварочные работы. После их завершения произошло возгорание".

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Метки: архангельск   группа Дюна   ломоносов   пожар   ремонт   судно   теплоход   
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8  комментариев
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АнтонПолднев 2 часа назад
Попал страна лимония. Если только застрахован был. Но ремонт после пожара грохнет в такую сумму, что оглохнешь.
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Андрей 2 часа назад
Кто-то целенаправленно жжёт этот корабль и что самое интересное - в самом начале навигации.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1481 пост (1410 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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