Принадлежащее сооснователю Microsoft судно опрокинулось в порту Эдинбурга

76-метровое судно RV Petrel занимается исследованием подводного мира и поиском погибших кораблей. Несмотря на то, что Аллена все знали как очень богатого человека и сооснователя крупнейшей в мире IT-компании, в кругу знакомых его сравнивали с Жаком-Ивом Кусто. Правда, в отличие от Кусто, отдавшего всю жизнь океану, Аллен исследованием подводного мира занялся в 2007 году, но до самой своей смерти в 2018 году практически безвылазно бывал в экспедициях.



Его судно нашло много кораблей и подарило множество интересных снимков.