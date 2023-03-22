Принадлежащее сооснователю Microsoft судно опрокинулось в порту Эдинбурга

Пострадали все, кто был на борту.
На судоверфи в Эдинбурге от сильного ветра опрокинулось судно RV Petrel, пишут американские СМИ. Известно, что на момент ЧП судно находилось на судоверфи. Советник города Лит (считается и портом, и районом Эдинбурга) Адам Макви назвал произошедшее "крупным инцидентом". На борту находилось 25 рабочих. Травмы получили абсолютно все — 15 человек пришлось госпитализировать, ещё двое пропали без вести.
Службы экстренной помощи выехали на крупный инцидент в доках Лейт — корабль был выбит из дока из-за сильного ветра
Управляющая сухим доком компания Dales Marine Services пока не даёт комментарии журналистам, которые хотят узнать, каким образом ветер мог опрокинуть такое огромное судно.
Известно, что судно RV Petrel было приобретено известным американским предпринимателем и соучредителем компании Microsoft Полом Алленом. В 2018 году бизнесмена не стало, но судно формально всё ещё принадлежит ему, точнее, фонду, который он учредил и который продолжает финансировать работу Petrel.
76-метровое судно RV Petrel занимается исследованием подводного мира и поиском погибших кораблей. Несмотря на то, что Аллена все знали как очень богатого человека и сооснователя крупнейшей в мире IT-компании, в кругу знакомых его сравнивали с Жаком-Ивом Кусто. Правда, в отличие от Кусто, отдавшего всю жизнь океану, Аллен исследованием подводного мира занялся в 2007 году, но до самой своей смерти в 2018 году практически безвылазно бывал в экспедициях.
Его судно нашло много кораблей и подарило множество интересных снимков.
Источник:
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Может быть все-таки из дока?! А то получается что-то из серии "желудок был извлечен из еды" или "фокусник достал шляпу из кролика".