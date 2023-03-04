Покорители Байкала серьезно разозлили МЧС

Байкал прекрасен в любое время года. Зимой его лёд особенно хорош, но с наступлением весны превращается в смертельную ловушку для любителей эффектных видео и коротких дорог.
После того как в сети в очередной раз завирусилось красивое видео о покорении Байкала тремя УАЗиками, МЧС в снова напомнило, что выезд на лёд может стать последним.
Ну а после того как сегодня под лёд ушла иномарка Иркутское ГУ МЧС решило выставить мобильные посты.
«С 4 марта в самых популярных местах отдыха на Байкале будут выставлены мобильные посты. Главная цель — пресечение правонарушений. На Ольхонской переправе будет организовано видеонаблюдение для фиксации выезда техники вне официальной ледовой дороги»
Теперь же любителям экстремальных покатушек придется серьезно раскошелиться. Штраф за катание по озеру на автомобилях увеличили. Для обывателей он будет варьироваться от 3 до 4,5 тысяч рублей, фирмы же выложат от 200 до 400 тысяч.
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-выход их дома может стать последним
-душ может стать последним
-сон может стать последним
-баня может стать последним
...
И песня в тему: Цой - Следи за собой.
И в чем суть покорения?
Только тогда эти идиоты, хоть немного задумаются.