Покорители Байкала серьезно разозлили МЧС

Ну а после того как сегодня под лёд ушла иномарка Иркутское ГУ МЧС решило выставить мобильные посты.

«С 4 марта в самых популярных местах отдыха на Байкале будут выставлены мобильные посты. Главная цель — пресечение правонарушений. На Ольхонской переправе будет организовано видеонаблюдение для фиксации выезда техники вне официальной ледовой дороги»