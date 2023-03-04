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Покорители Байкала серьезно разозлили МЧС

Покорители Байкала серьезно разозлили МЧС

Автор:
04 марта 2023 11:42
Сообщество : Жить в России
Метки: МЧС   байкал   весна 2023   видео   запрет   лёд   покатушки   
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Байкал прекрасен в любое время года. Зимой его лёд особенно хорош, но с наступлением весны превращается в смертельную ловушку для любителей эффектных видео и коротких дорог.

После того как в сети в очередной раз завирусилось красивое видео о покорении Байкала тремя УАЗиками, МЧС в снова напомнило, что выезд на лёд может стать последним.


Ну а после того как сегодня под лёд ушла иномарка Иркутское ГУ МЧС решило выставить мобильные посты.

«С 4 марта в самых популярных местах отдыха на Байкале будут выставлены мобильные посты. Главная цель — пресечение правонарушений. На Ольхонской переправе будет организовано видеонаблюдение для фиксации выезда техники вне официальной ледовой дороги»


Теперь же любителям экстремальных покатушек придется серьезно раскошелиться. Штраф за катание по озеру на автомобилях увеличили. Для обывателей он будет варьироваться от 3 до 4,5 тысяч рублей, фирмы же выложат от 200 до 400 тысяч.


Источник:

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Метки: МЧС   байкал   весна 2023   видео   запрет   лёд   покатушки   
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16  комментариев
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21k
babuby Час назад
Штраф нужно вкатить от миллиона, и до четырёх миллионов! Плюс оплату ВСЕХ издержек и расходов на работы МЧС и служб эвакуации!
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1k
Владимир Теленков 3 минуты назад
а есть ссылка на оригинальное видео?
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773
Анисимов Вадим 5 минут назад
Будем думать.... А думать то нечем!
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576
Const67 14 минут назад
"МЧС в снова напомнило, что выезд на лёд может стать последним." оно конечно правильно. А если посмотреть шире:
-выход их дома может стать последним
-душ может стать последним
-сон может стать последним
-баня может стать последним
...
И песня в тему: Цой - Следи за собой.
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5k
Евгений Д 23 минуты назад
Да, конечно ущерб природе от этих машин большой, надо ужесточать наказания этим экстремалам
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41k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Мне кажется штраф 400 тыс должен быть для всех! И пусть подписывают документы о том, что за свою безопасность и спасение они отвечают сами лично! Дебилы никогда не переведутся.
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32k
Юр21 54 минуты назад
Штраф маловат, надо тысяч 30 - 40, и машину конфисковать нафиг, никчему идиоту автомобиль и сам убьётся, и людей угробит.
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3
Deon Bublikoff Юр21 24 минуты назад
Машину Байкал конфискует
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10k
GROMOZEKA 56 минут назад
Покорители?
И в чем суть покорения?
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25k
Slawa49 57 минут назад
всякие москвичи прутся в тайгу а потом их трупики в пакетиках назад отправляют!!! лед дело нешуточное, в Магадане морской и речной (озерный) порой 2 и более метра но всеравно каждый год тонут люди вместе с машинами!!!
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14k
Kucher Час назад
Про Байкал не знаю, но над Ладогой вынуждены каждый год гонять авиатехнику, чтоб за дурачками-рыбачками летать, находить их, вытаскивать. КАЖДЫЙ ГОД. Почём нынче тонна керосина авиационного? Вот пусть оплачивают все затраты на их поиск и спасение.
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1k
Виталий Час назад
"Для обывателей он будет варьироваться от 3 до 4,5 тысяч рублей, фирмы же выложат от 200 до 400 тысяч." - А почему для обывателей такое послабление, пусть как и фирмы по 200-400 тысяч платят.
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10k
Сергей Час назад
Штраф от 200к должен начинаться!
Только тогда эти идиоты, хоть немного задумаются.
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58k
Опиум для народа Час назад
Просто не спасать таких выбл"дков и всё.
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