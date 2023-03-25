Они говорят, если слушать: странные открытия Константина Раудива

В 1959 году швед собирал материал для фильма. И отправился за город, чтобы записать голоса певчих птиц. После прослушивания ему кое-что показалось странным – звуки, которых на записи не должно было быть. Среди мелодичных трелей он различил тихий шёпот: «Ты меня слышишь? За тобой наблюдают».

Сначала Юргенсон списал все на неисправность магнитофона. Но прослушав запись на другом аппарате, получил тот же результат. И мужчину осенило: в шёпоте он узнал голос своей матери, которая скончалась несколько лет назад.

Запись полностью перевернула представления мужчины о мире. И он стал делать всё новые и новые, пытаясь отыскать доказательства жизни после смерти.