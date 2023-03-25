Они говорят, если слушать: странные открытия Константина Раудива

Желанием заглянуть за грань, понять, куда уходят и больше не возвращаются, горели многие энтузиасты. И находили для этого разные способы.
Идеей исследовать голоса мёртвых Константин Раудив загорелся после того, как ему попалась книга «Голоса Вселенной» шведского кинодокументалиста Фридриха Юргенсона.
В 1959 году швед собирал материал для фильма. И отправился за город, чтобы записать голоса певчих птиц. После прослушивания ему кое-что показалось странным – звуки, которых на записи не должно было быть. Среди мелодичных трелей он различил тихий шёпот: «Ты меня слышишь? За тобой наблюдают».
Сначала Юргенсон списал все на неисправность магнитофона. Но прослушав запись на другом аппарате, получил тот же результат. И мужчину осенило: в шёпоте он узнал голос своей матери, которая скончалась несколько лет назад.
Запись полностью перевернула представления мужчины о мире. И он стал делать всё новые и новые, пытаясь отыскать доказательства жизни после смерти.
Конечно, исследователь не сразу пришёл к выводу, что голоса, обращавшиеся к нему на разных языках, принадлежат мертвецам. Он считал, что это волны с каких-то радиостанций. Но все более или менее реалистичные объяснения не находили подтверждений. И Фридрих пришёл к выводу, что это всё же послания из загробного мира.
Перед публикацией выводов в форме книги исследователь несколько лет посвятил этому вопросу. Главным заключением стал тот факт, что все обращения предельно лаконичные, короткие и сдержанные. Словно говорящим запрещено было сказать больше.
После прочтения книги писатель и психолог Константин Раудив познакомился с Юргенсоном и подробно расспросил его о методике записи, чтобы лично убедиться в её эффективности.
Первые попытки оказались безрезультатными. Но Раудив не сдавался. И в итоге смог записать короткую фразу «Иди спать, Маргарет».
Дальше дело пошло не просто успешно, а практически семимильными шагами. В копилке исследователя уже были сотни расшифрованных фраз, среди которых «Ты мёртв, а мы живы», «Ты слушаешь массу мертвых», «Мёртвые живы, Константин», «Здесь нет смерти. Мир – это смерть».
Учёному удалось записать и голос покойной матери, обратившейся к нему, используя известное только им двоим детское прозвище Константина.
Результаты и успехи Раудив описал в книге «Прорыв», посвященной феномену загробных голосов. Хотя в работе были приведены далеко не все записи, она получила огромный резонанс.
Естественно, результаты подверглись критике со стороны научного сообщества. Критики посчитали голоса случайными записями телевизионных и радиопередач.
В марте 1971 года группа учёных решила повторить эксперимент и сделать запись «голосов Раудива» в студии на профессиональном звукозаписывающем оборудовании, чтобы исключить подделку и перекрыть любое попадание случайных волн.
К настройке оборудования Раудива не допустили. Ему разрешено было только подавать команды в микрофон. Запись велась в течение 18 минут. И за это время никто из присутствовавших не слышал никаких посторонних звуков. Но после прослушивания оказалось, что на пленку записались десятки сообщений. Некоторые из них звучали настолько чётко и ясно, что даже не нуждались в усилении. Руководитель группы ошеломлённо сказал, что с точки зрения электроники это просто невозможно.
«Голоса Раудива» отличаются от обычной речи высотой, глубиной, силой, тембром, нестандартным ритмом и специфическими модуляциями. Сам исследователь объяснил это следующим образом:
Конструкция фразы подчинена законам, коренным образом отличным от правил обычной речи, и, хотя голоса, кажется, говорят так же, как и мы, анатомия их речевого аппарата должна отличаться от нашей. Тот факт, что голоса слышны, и мы можем понять речь, хотя иногда с трудом, подтверждает их физическое, независимое существование.
Никаких источников воздействия на магнитную ленту эксперты не обнаружили. Правда, эксперимент показал, что голоса записываются только в том случае, если в помещении есть люди. В связи с чем некоторые учёные склоняются к тому, что записываются мысли живых, а не послания мёртвых.
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А вы допускаете, что на записях Раудива действительно голоса жителей загробного мира, а не случайные волны?
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