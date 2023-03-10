Не порть глаза! Учёные коты и собаки, которые строго следят за качеством и количеством текстового контента

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«Не порть зрение, поиграй с друзьями на улице!» Так или примерно так пытались оторвать от любимого занятия маленьких знаек их мамы.
Но не только люди беспокоятся о здоровье друг друга. Домашние питомцы тоже строго следят за качеством и количеством потребляемого хозяином текстового контента. Во избежание, так сказать, перенасыщения информацией. И чтобы плохому неразумные кожаные из своих книжек не научились.
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А ваши питомцы отвлекают вас от работы, учёбы и отдыха своим трогательным видом?
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