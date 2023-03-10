FISHKINET
Сообщество RealFishki 1293 поста • 126 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Не порть глаза! Учёные коты и собаки, которые строго следят за качеством и количеством текстового контента

Не порть глаза! Учёные коты и собаки, которые строго следят за качеством и количеством текстового контента

Автор:
10 марта 2023 14:59
Сообщество : RealFishki
Метки: дом   интересно   книга   кошка   мешать   отвлекать   собака   хозяин   человек   чтение   
740
17

«Не порть зрение, поиграй с друзьями на улице!» Так или примерно так пытались оторвать от любимого занятия маленьких знаек их мамы.

Но не только люди беспокоятся о здоровье друг друга. Домашние питомцы тоже строго следят за качеством и количеством потребляемого хозяином текстового контента. Во избежание, так сказать, перенасыщения информацией. И чтобы плохому неразумные кожаные из своих книжек не научились.

×
×

А ваши питомцы отвлекают вас от работы, учёбы и отдыха своим трогательным видом?

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: дом   интересно   книга   кошка   мешать   отвлекать   собака   хозяин   человек   чтение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75976



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гении среди нас
Гении среди нас
30+ заброшек, от которых захватывает дух
30+ заброшек, от которых захватывает дух
Набирающие популярность в сообществах
Тьма над нами... Свет внутри нас!
Тьма над нами... Свет внутри нас!
Салон нового Hyundai Solaris окончательно рассекречен
Салон нового Hyundai Solaris окончательно рассекречен
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ничего не случится

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#в мире#Ynews#Жизнь#США#девушки#Прошлое#Курьезы
#Юмор#интересно#история#люди#Россия#дети#машина#истории#соцсети#полиция
#Прикол#животные#Приколы#подборка#картинки#забавно#автомобили#Мемы#шоу бизнес#магазин
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц 10 полезных книг для владельцев собак 10 полезных книг для владельцев собак 10 великих игр, которые основаны на книгах 10 великих игр, которые основаны на книгах Неоднозначная трактовка истории о пряничном домике, злой ведьме и беззащитных детишках Неоднозначная трактовка истории о пряничном домике, злой ведьме и беззащитных детишках Неожиданные находки новых владельцев старых домов Неожиданные находки новых владельцев старых домов За какими книгами охотятся коллекционеры в России и мире За какими книгами охотятся коллекционеры в России и мире

На что жалуетесь?

Вернуться