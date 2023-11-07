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В Индонезии обнаружена древнейшая в мире пирамида

В Индонезии обнаружена древнейшая в мире пирамида

Автор:
07 ноября 2023 12:30
Сообщество : Наука
Метки: Гунунг Паданг   Индонезия   археология   открытие   пирамида   ученый   
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Археологи установили, что индонезийский мегалит, погруженный в холм из лавовой породы на глубину 30 метров, является самой древней пирамидой в мире. Гунунг Паданг, открытый нидерландские исследователи в 1890 году, на самом деле может быть и самым древним известным рукотворным сооружением, по крайней мере, согласно последнему радиоуглеродному датированию.


Как и в случае египетского Сфинкса, построенного с помощью ветровой эрозии, Гунунг Паданг также был сооружен охотниками-собирателями не без влияния погодных условий. Первый и самый глубокий слой индонезийской пирамиды, как установили исследователи, был вырезан из естественных богатств этого места - остывших потоков лавы.


Гунунг Паданг может оказаться даже на тысячи лет старше турецкого мегалита Гёбекли-Тепе, последнего претендента на звание "самого древнего в мире".

По словам ученых, это сооружение может перевернуть общепринятые представления о том, насколько "примитивными" в действительности были общества охотников-собирателей, и показать истинные "инженерные возможности древних цивилизаций".


Исследователи уже более века спорят о том, действительно ли подземное сооружение, название которого в переводе с индонезийского означает "гора просветления", представляет собой рукотворную пирамиду, а не просто естественное геологическое образование.

Но в 2011-2015 гг. геолог Дэнни Хилман Натавиджая из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии вместе с группой археологов, геофизиков и геологов буквально докопался до сути древней загадки.

Используя георадары для получения подземных изображений, колонковое бурение и траншейные методы раскопок, Натавиджая и его коллеги смогли проникнуть в самые первые слои Гунунг Паданга, залегающие на глубину более 30 м.

"Это исследование убедительно доказывает, что Гунунг Паданг - не естественный холм, а пирамидоподобное сооружение", - заявили учёные в журнале Archaeological Prospection после многолетнего анализа данных.

В центре пирамиды археологи обнаружили "тщательно вылепленные" и "массивные" конструкции из андезита - мелкозернистой магматической породы.

"Эта внутренняя камера, получившая название "Блок 4", вероятно, возникла как естественный лавовый холм, - пишут авторы, - а затем была архитектурно оформлена во время последнего ледникового периода", примерно 16-27 тыс. лет назад".

Метод радиоуглеродного датирования, который применили для определения возраста "Блока 4", основан на измерении содержания в материале радиоактивного изотопа углерод-14 по отношению к стабильным изотопам углерода.

После строительства "Блока 4" Гунунг Паданг был "покинут первыми строителями на тысячи лет". Примерно в 7900-6100 гг. до н.э. "Блок 3", был "намеренно засыпан грунтом". Следующий слой каменных столбов, ступеней и террас, "Блок 2", появился в 6000-5500 гг. до н.э., а "Блок 1", который моложе некоторых египетских пирамид, был завершён между 2000 и 1100 гг. до н.э.

В 1998 году Министерство образования и культуры Индонезии признало весь этот древний труд и объявило Гунунг Паданг объектом культурного наследия.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гунунг Паданг   Индонезия   археология   открытие   пирамида   ученый   
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