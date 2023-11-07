В Индонезии обнаружена древнейшая в мире пирамида

Исследователи уже более века спорят о том, действительно ли подземное сооружение, название которого в переводе с индонезийского означает "гора просветления", представляет собой рукотворную пирамиду, а не просто естественное геологическое образование.

Но в 2011-2015 гг. геолог Дэнни Хилман Натавиджая из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии вместе с группой археологов, геофизиков и геологов буквально докопался до сути древней загадки.

Используя георадары для получения подземных изображений, колонковое бурение и траншейные методы раскопок, Натавиджая и его коллеги смогли проникнуть в самые первые слои Гунунг Паданга, залегающие на глубину более 30 м.

"Это исследование убедительно доказывает, что Гунунг Паданг - не естественный холм, а пирамидоподобное сооружение", - заявили учёные в журнале Archaeological Prospection после многолетнего анализа данных.

В центре пирамиды археологи обнаружили "тщательно вылепленные" и "массивные" конструкции из андезита - мелкозернистой магматической породы.

"Эта внутренняя камера, получившая название "Блок 4", вероятно, возникла как естественный лавовый холм, - пишут авторы, - а затем была архитектурно оформлена во время последнего ледникового периода", примерно 16-27 тыс. лет назад".